"الإقفال العظيم" على "تيك توك".. تحدٍ جديد يحوّل الأشهر الأخيرة من العام إلى نقطة انطلاق

مع اقتراب نهاية عام 2025، تكتسح منصة "تيك توك" ظاهرة جديدة تُعرف باسم "الإقفال العظيم" (The Great Lock-In)، والتي تنضوي على دعوة جماعية لإنهاء العام بإنجازٍ فعليّ بدل الندم على الخطط المؤجلة.

وتتمثل الفكرة في تخصيص الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر/أيلول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول للتركيز المكثّف على أهداف محدّدة -سواء تعلّقت بالصحة أو المال أو تطوير الذات- وجعل الأشهر الأخيرة من العام بمثابة سباق إنجازات نهائية قبل العدّ التنازلي للسنة الجديدة.

ورغم أن بعض المشاركين يركّزون على اللياقة البدنية أو النظام الغذائي، فإن خبراء الاقتصاد السلوكي يرون أن هذا التحدي يمكن أن يصبح أداة قوية لإصلاح العادات المالية أيضا.

التنفيذ الفعلي لقرارات مؤجلة

لا توجد قواعد محدّدة لـ"الإقفال العظيم". فالمصطلح -الذي يُستخدم في ألعاب الفيديو ومجتمعات الإنتاجية- يعني ببساطة التركيز الكامل والانغماس في هدف واحد حتى تحقيقه.

وتقول الخبيرة المالية ومؤسِّسة منصة "مايند موني بالانس" ليندسي براين بودفن، "ما يعجبني في هذا التوجّه أنه يشبه نسخة أكثر واقعية من قرارات رأس السنة الجديدة. الفرق الوحيد أن الناس هنا ينفّذون بدلا من أن يتمنّوا".

وتضرب مثالا بشابة تُدعى جوليسا ميرسيدس (28 عاما) من سان دييغو، تعمل في القطاع المالي، قررت خوض التجربة هذا العام بأهداف عملية، "أريد أن أؤسس صندوق طوارئ بقيمة 2500 دولار، فوجود مبلغ نقدي جاهز يمنحني شعورا بالأمان".

لكنها لم تتوقف عند ذلك، بل أضافت 3 أهداف أخرى تتمثل في تكوين صداقة جديدة، ووضع روتين صباحي ثابت، وتعلّم هواية جديدة، "فالإقفال العظيم بالنسبة لي ليس تقييدا، بل التزاما بالاستثمار في ذاتي".

إحياء قرارات بداية العام

أُطلق "الإقفال العظيم" لإعادة الحياة إلى القرارات التي عادة ما تتبخّر في منتصف السنة، فمن خطط لتقليل الإنفاق أو سداد الديون في يناير/كانون الثاني، يمكنه أن يجد في هذا التحدي فرصة قبل أن يُطوى العام.

يقول خبير التثقيف المالي ومقدّم بودكاست "سكيتشي آدفايس" بن ماركلي، "كثيرون يدخلون في حالة ركود منتصف العام، فيشعرون بأنهم لا يحققون تقدما ملموسا. هذا التحدي يقدّم دفعة حقيقية للخروج من هذا الجمود".

إستراتيجيات "الإقفال العظيم"

لتحقيق أقصى استفادة من "الإقفال العظيم"، يشدد الخبراء على ضرورة اتباع 6 إستراتيجيات:

راجع وضعك المالي بصدق: ابدأ بمراجعة شاملة، وراقب حسابك البنكي، ونفقاتك، والتزاماتك، وأهدافك. تقول براين بودفن "لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه. هذه المرحلة مثل فحص دوري للمال، كما تفعل لجسدك في الفحوصات الطبية".

ضع أهدافا قابلة للتحقيق: يؤكد ماركلي أن النجاح الحقيقي يبدأ بأهداف واقعية، "فالتحديات على الإنترنت تحفّزك، لكنها أحيانا تدفع الناس للمبالغة. الأهداف الكبيرة جميلة، لكنها تنهار سريعا إن لم تكن ممكنة". ويضيف "فكر في الأمر كسباق لمسافة 5 كيلومترات، لا ماراثون".

ابن عادات لا إنجازات مؤقتة: الهدف من التحدي ليس الانتهاء من قائمة، بل بناء روتين دائم. فإن كنت تنفق كثيرا على الوجبات الجاهزة، فابدأ بتعلّم وصفة سهلة تُصبح بديلك في لحظات الكسل. وتوصي براين بودفن باستخدام أدوات مساعدة مثل تطبيقات تتبع العادات أو التنبيهات اليومية لتذكيرك بالمسار الصحيح.

احط نفسك بدائرة دعم إيجابية: النجاح الفردي يصبح أقوى حين يُشارك. انضم إلى مجتمعات رقمية أو شارك تقدّمك على "تيك توك" أو "إنستغرام"، كما فعلت ميرسيدس، التي تقول: "المتابعون الذين يشجعونني صاروا جزءا من التزامي اليومي". فالدعم الاجتماعي يعزز الاستمرارية ويخلق شعورا بالمساءلة الذاتية.

تأمّل علاقتك بالمال: ينصح ماركلي بـ"تسمية كل دولار.. أعطِ كل مبلغ غرضا محددا. لا تدع النقود تخرج بلا هدف، بل لتخدم أولوياتك وقيمك". فالوعي المالي يبدأ من تحديد النية وراء كل إنفاق، مهما كان بسيطا.

لا تَجعل الفشل جزءا من هويتك: قد لا يناسب هذا التحدي الجميع، وهذا طبيعي. يقول ماركلي إن "فشل التجربة لا يعني أنك فاشل. أحيانا تكون وتيرة الحياة أو الضغط النفسي سببا في التراجع، وليس ضعف الإرادة". يمكنك اختيار نموذج آخر يناسبك. المهم ألا يتحول التحدي إلى مصدر توتر، بل إلى مساحة للتحفيز والنمو.

بداية جديدة في نهاية العام

في نهاية المطاف، يقول القائمون على "الإقفال العظيم" إنه ليس سباقا نحو الكمال، بل نحو الوعي.

سواء أردتَ زيادة مدخراتك، تحسين صحتك، أو إعادة ضبط روتينك اليومي، فإن هذه الأشهر الأخيرة من العام فرصة مثالية لإثبات أنك ما زلت تملك زمام التغيير.

تختم براين بودفن، "لا نحتاج إلى سنة جديدة لنبدأ من جديد، بل إلى نية حقيقية فقط، وأشهر قليلة من الالتزام".