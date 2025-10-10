في السنوات الأخيرة، اكتسح فطر الكمأة (الترافل) عالم الطهي ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح أحد أكثر المكونات شهرة وإغراءً في وصفات الطعام الفاخرة. لم يعد وجوده مقتصرا على المطاعم الراقية، بل انتشر في محتوى الطهاة والمؤثرين الذين يتنافسون على تقديم أطباق تتوّج بشرائح الكمأة أو قطرات من زيتها العطري الفاخر.

ومن المقاطع القصيرة على "تيك توك" و"إنستغرام" إلى وصفات "يوتيوب"، تحول هذا الفطر النادر إلى رمز للترف والمذاق الاستثنائي، حيث تُغمر المعكرونة والبيتزا، وحتى البطاطا المقلية، بلمسته العطرية المميزة التي باتت تُلهم ملايين المتابعين حول العالم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 علامات الجبن الطبيعي.. دليلك لاختيار الطعم الأصيل

علامات الجبن الطبيعي.. دليلك لاختيار الطعم الأصيل list 2 of 2 10 فواكه عليك تناولها أسبوعيا في مقدمتها "القشطة" end of list

الكمأة أو الترافل هي فطر أرضي نادر ينمو في باطن التربة دون أن يظهر له جسم ثمري فوق السطح. تنتمي إلى عائلة التيوبرِيسي ضمن المملكة الفطرية، وتعيش في علاقة تكافلية مع جذور أشجار مثل البلوط والبندق والصنوبر، حيث تمتص المغذيات منها وتمنحها في المقابل عناصر تساعدها على النمو والتوازن البيئي.

تاريخ الكمأة

ذُكرت الكمأة لأول مرة في النصوص السومرية القديمة، ثم في كتابات الإغريق والرومان، حيث ارتبطت بالسحر والحكمة، وعُدّت غذاءً فاخرًا.

في العصور الوسطى، تراجع انتشارها بين عامة الناس، لكنها ظلت عنصرا نادرا على موائد الطبقة الثرية. ومع عصر النهضة، عادت لتتألق خاصة في فرنسا وإيطاليا، لتصبح علامة فارقة في المطبخ الراقي وولائم الملوك.

يعود تاريخ استخراج الكمأة إلى آلاف السنين، إذ عرفها الإنسان منذ العصور القديمة بوصفها طعاما نادرا وذا مكانة خاصة. وقد تناولتها الحضارات القديمة في وصفاتها وطقوسها، وتناقلت عنها الأساطير والرموز المرتبطة بالخصوبة والرخاء.

أقدم الإشارات إلى الكمأة ظهرت في الكتابات السومرية والنقوش المصرية القديمة، حيث عُرفت كغذاء فاخر كان يُقدّم للنبلاء، ويُعتقد أنها كانت تُطهى بالسمن أو الزيت وتُستخدم لأغراض علاجية.

إعلان

أما الإغريق والرومان فقد نظروا إلى الكمأة كرمز للقوة والسحر والحكمة، وعدّها الفيلسوف بلوتارخ نتاجا لتفاعل البرق والمطر مع الأرض. وقد اعتبرها الرومان "هدية من الآلهة"، وكانوا يقدمونها في ولائم الملوك والأباطرة.

تراجع انتشار الكمأة في القرون الوسطى بسبب الخرافات التي أحاطت بها، إذ ظنّ البعض أنها "ثمرة شيطانية" لأنها تنمو في الظلام تحت الأرض. ورغم ذلك، ظلت حاضرة على موائد النبلاء وضمن المأكولات الراقية في قصور أوروبا.

مع عصر النهضة، استعادت الكمأة مكانتها في المطبخ الأوروبي، خاصة في فرنسا وإيطاليا، حيث أصبحت جزءًا من المائدة الراقية ورمزًا للترف. وفي القرن السابع عشر، أُطلق عليها اسم "جوهرة المائدة" وأصبحت عنصرا أساسيا في الولائم الملكية.

وفي القرن التاسع عشر، بدأ المزارعون في فرنسا وإسبانيا تجارب لاستزراع الكمأة عبر زراعة أشجار البلوط المطعّمة بفطر الكمأة، مما أدى إلى ازدهار إنتاج الكمأة السوداء.

أما اليوم، فتُجمع الكمأة باستخدام الكلاب المدرّبة أو الخنازير لاكتشاف رائحتها النفاذة، في عملية دقيقة تُعرف باسم "صيد الكمأة"، وهي مهنة تقليدية متوارثة في مناطق مثل بيريغورد الفرنسية وألبا الإيطالية.

لماذا تُعدّ الكمأة من أغلى أنواع الفطر في العالم؟

تنمو الكمأة في أعماق التربة متشابكة مع جذور أشجار مثل البلوط والبندق، مما يجعل العثور عليها مهمة شاقة تتطلب خبرة وأدوات خاصة. ورغم محاولات المزارعين لزراعتها في مزارع مخصصة، فإن نموها يظل غامضًا وغير منتظم، حتى في أكثر البيئات رقابة وتنظيمًا.

وتكمن أسباب ارتفاع سعرها في مجموعة من العوامل المتداخلة:

ندرتها الطبيعية: لا تنمو الكمأة إلا في تربة غنية ومع مناخ محدد وبالقرب من أنواع معينة من الأشجار.

موسمها القصير: تُجمع خلال فترة زمنية محدودة من العام، مما يجعل توفرها محدودا، فالكمأة البيضاء الإيطالية مثلًا تُحصد في الخريف والشتاء.

صعوبة زراعتها: حتى في المزارع المتخصصة قد تمر سنوات قبل ظهور المحصول، ودون ضمان نجاح دائم.

العمل اليدوي الشاق: يتطلب البحث عنها تدريب كلاب أو خنازير لاكتشاف رائحتها، ثم استخراجها يدويا ونقلها بسرعة لأنها تفقد جودتها خلال أيام قليلة.

قيمتها الثقافية والذوقية: تُعد رمزا للفخامة في المطبخ العالمي، ويزداد الطلب عليها في مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة.

للكمأة عمر قصير جدا بعد جمعها، إذ يمكن أن تفقد نكهتها خلال خمسة أيام إن لم تُحفظ جيدًا، في حين يمكن أن تدوم أسبوعين فقط إذا تم تخزينها بعناية.

هذه العوامل مجتمعة تجعل من الكمأة كنزا أرضيا نادرا لا يقدر بثمن، يجمع بين الندرة والمذاق الفريد والفخامة التاريخية.

أسعار الكمأة

قد يتجاوز سعر الكيلوغرام من الكمأة البيضاء الإيطالية 10 آلاف دولار أميركي في بعض المواسم.

أما الكمأة السوداء "بيريغورد" فهي أقل سعرًا من البيضاء لكنها تبقى مكلفة، إذ تتراوح أسعارها بين 1200 و2300 دولار أميركي للكيلوغرام. وقد تختلف الأسعار بحسب النوع والحجم والموسم ومكان البيع.

المذاق والرائحة

تتنوع نكهات الكمأة بحسب نوعها، وتشمل نكهات الجوز والبلوط والمالح "الأومامي". أما رائحتها، فيشبهها البعض بعطر الكستناء المحمصة أو الزيتون الأسود أو اللحم المجفف، وهي رائحة ترتبط ارتباطا وثيقا بمذاقها.

إعلان

وتُقدّم الكمأة البيضاء خصوصا نيئة أو مبشورة فوق الطعام الساخن لتطلق عطرها، لكن الحرارة العالية تؤدي إلى إضعاف رائحتها.

استخداماتها في المطبخ

تُعتبر الكمأة إضافة فاخرة للأطباق مثل: المعكرونة والريزوتو والبيض واللحوم والأسماك والشوربات والأجبان والزيوت والزبدة المنكّهة.

وتُستخدم أيضًا في منتجات مثل الملح بالكمأة أو المستحضرات المجففة، مما يجعلها عنصرا يجذب عشاق التذوق الفاخر في المطاعم الراقية.

الفوائد الصحية

رغم محدودية الأبحاث، فإن الكمأة تُظهر فوائد غذائية وصحية منها:

غناها ببعض البروتينات والأحماض الأمينية والمعادن.

احتواؤها على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة.

نشاطها المحتمل ضد بعض البكتيريا والالتهابات.

رائحتها المميزة قد تُحفز الشهية وتحسن تجربة تناول الطعام.

الكمأة ليست مجرد فطر نادر، إنها رمز للترف والتميز، تجمع بين التاريخ العريق والجمال الحسي. أسعارها المرتفعة انعكاس لرحلة معقدة تبدأ من أعماق الأرض وتنتهي في أطباق الملوك وعشاق النكهات الفريدة. ولمن يبحث عن تجربة لا تُنسى، فإن قطعة صغيرة من الكمأة قد تحمل عالما كاملا من السحر.