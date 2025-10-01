هل يساعد ارتداء السترات الثقيلة أثناء التمارين على خسارة الوزن فعلا؟

مع تزايد البحث عن طرق مبتكرة لتعزيز التمارين الرياضية وتحقيق نتائج أسرع، ظهرت السترات الثقيلة (weighted vests) كأحد أبرز الاتجاهات الجديدة التي اجتاحت مراكز اللياقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

تُسوَّق هذه السترات كوسيلة لتحسين صحة العظام، وزيادة القدرة على التحمل، وتسريع فقدان الوزن، فضلا عن رفع مستوى الأداء الرياضي. لكن السؤال الأهم: هل هذه الضجة مبررة علميا؟

التمرين بوزن إضافي

في الحصص الرياضية، التي صممتها جيسي سيفكو نائبة الرئيس في نوادي "لايف تايم"، يرتدي المشاركون سترات ثقيلة تضيف تحديا إضافيا إلى تمارينهم.

وتقول سيفكو "يشعر الناس كم هو رائع أن يعملوا بجهد أكبر قليلا وذكاء أكثر قليلا، من دون تغيير فعلي فيما يفعلونه".

السترات الثقيلة ليست أكثر من سترات مجهزة بجيوب تحوي أوزانا قابلة للإزالة تضيف مقاومة على الجذع، مما يجعل أي نشاط -حتى المشي أو صعود الدرج- يتطلب جهدا أكثر.

فوائد محتملة لكن غير مؤكدة

من الناحية النظرية، تبدو الفوائد واضحة: مزيد من الوزن يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية، وتحفيزا أكبر للعضلات، وربما إبطاء فقدان الكثافة العظمية مع التقدم في العمر.

ويقول مدرب القوة المعتمد وأستاذ اللياقة بجامعة تكساس في أوستن، جيف موناكو، "قد لا تحرق سعرات أكثر بكثير بارتداء السترة، لكن المقاومة الإضافية يمكن أن تُحسّن الأداء الرياضي مع مرور الوقت".

ويضيف أن هناك دراسات عديدة أُجريت حول تأثيرها في تحسين سرعة التغيير في الاتجاه، والرشاقة، وسرعة الحركة في رياضات مثل كرة القدم. وتشير النتائج إلى أن إضافة ما يعادل نحو 10% من وزن الجسم قد يحقق الفوائد المرجوة (فإذا كان وزنك نحو 70 كيلوغراما، فستحتاج إلى نحو 7 كيلوغرامات في السترة).

لكن خارج نطاق الرياضة الاحترافية، لا تزال الصورة غير واضحة. ففي دراسة أُجريت عام 2020 في كلية طب جامعة ويك فورست بنورث كارولاينا، وُجد أن البالغين بين 60 و85 عاما الذين ارتدوا سترات ثقيلة في حياتهم اليومية لم يحققوا نتائج أفضل في فقدان الوزن أو حماية العظام مقارنة بمن لم يستخدموها.

الاستخدام الآمن للسترات الثقيلة

رغم جاذبية الفكرة، يحذر الخبراء من أن الاستخدام الخاطئ قد ينعكس سلبا. إذ ينصح معظم المدربين والأطباء بالبدء بإضافة وزن يعادل 5 إلى 10% فقط من وزن الجسم، لأن الأوزان الثقيلة قد ترهق المفاصل والوركين والظهر، وتؤدي إلى خلل في الوضعية أو كسور إجهادية مع مرور الوقت.

وتقول الدكتورة إليزابيث غاردنر، طبيبة فريق للرياضيين في جامعة ييل، "على أشخاص معينين استشارة الطبيب قبل استخدام السترة، مثل الحوامل أو من يعانون أمراض القلب أو التنفس، أو إصابات الظهر والعنق".

وتضيف أن ارتداء السترة يتطلب استخداما فعالا لعضلات البطن للحفاظ على التوازن، وهو ما قد يكون تحديا لمن يعانون آلام الظهر المزمنة.

من جانبه، يشدد موناكو على أهمية الحصول على إشراف من مدرّب مختص في البداية، "فيجب التأكد من أن حركاتك صحيحة، وأن لديك قوة كافية في الجزء العلوي من الجسم لتحمل المقاومة أثناء التمرين".

قد تكون السترات الثقيلة أداة مفيدة لتعزيز روتينك الرياضي إذا استُخدمت بشكل صحيح، لكنها ليست بديلا عن التمارين المنتظمة أو أسلوب الحياة الصحي. إنها مجرد أداة إضافية يمكن أن تضيف تحديا جديدا وتحفيزا مختلفا، شرط أن تُستخدم باعتدال وتحت إشراف مناسب، خاصة لمن يعانون مشاكل صحية سابقة.