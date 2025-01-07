هل سمعت برحلات "ميكرولايت"؟ أحدث وسائل السياحة في كابادوكيا التركية

يحظى زوار منطقة كابادوكيا، أحد أشهر مراكز السياحة في تركيا، بفرصة استكشاف المنطقة من السماء من خلال الطيران بواسطة طائرات "ميكرولايت"، وهي عبارة عن مركبات جوية خفيفة مزودة بمحرك.

وتشتهر كابادوكيا الواقعة بولاية نوشهير (وسط تركيا) بتنوع أنشطتها السياحية، ومعالمها ذات القيمة التاريخية والطبيعية وأبرزها "مداخن الجنيات"، والمدن المنحوتة في الصخور تحت الأرض، بالإضافة إلى جولات المناطيد الهوائية التي يتم تنظيمها في المنطقة.

وشهدت المنطقة مؤخرا إطلاق جولات باستخدام مركبات "ميكرولايت" الجوية، بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وخلال الجولات، يشارك السياح في رحلات تستغرق 20 دقيقة تنظمها إحدى الشركات، حيث يحظى المشاركون بفرصة الاستمتاع بمشاهدة مداخن الجنيات من السماء، مما يمنحهم تجربة فريدة.

وقال المسؤول عن الشركة المنظمة، سلطان شن، إن الجولات، التي يجري تنظيمها باستخدام المركبات الجوية "ميكرولايت"، أضافت نافذة جديدة للسياحة في المنطقة.

وأضاف شن أن هذه الجولات حظيت بردود إيجابية للغاية من الزوار، "نحن سعداء بإضافة نشاط جديد ومثير لكابادوكيا. ننظم جولات باستخدام مركبات ميكرولايت لاستعراض جمال المنطقة الفريد والطبيعي أمام الزوار".

"20 دقيقة طيران تعادل يوما"

من جهته، قال الطيار سركان شن إن الرحلات الجوية تجري بمرافقة طيار متخصص بقيادة المركبة الجوية الميكرولايت التي تتسع لشخصين.

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وأوضح شن أن تنظيم هذه الرحلات بدأ مؤخرا في كابادوكيا بعد استخراج الرخص والموافقات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه المركبات الجوية تمثل إضافة جديدة للسياحة في المنطقة.

في حين لفت الطيار محمد نوري شن إلى أن رحلات "ميكرولايت" تمثل خيارا إضافيا إلى جانب الجولات السياحية باستخدام المناطيد، والتي يجري تنظيمها في المنطقة.

وأضاف "نستطيع تنفيذ رحلات جوية طوال اليوم.. خلال 20 دقيقة فقط، نقدم للسائح فرصة لرؤية مناطق لا يمكنه زيارتها في يوم كامل".

وأشار الطيار إلى أن المركبة الجوية "ميكرولايت" تعتبر من المركبات الجوية الآمنة، التي توفر تجربة مفعمة بالإثارة والمغامرة، لافتا إلى أن الزوار عبروا عن إعجابهم بالجولات التي شاركوا فيها والمشاهد الفريدة التي تمكنوا من مشاهدتها من السماء.

"كنت مثل الطائر في السماء"

أعربت السائحة هوليا بويراز عن شعورها بالحماس الشديد بعد تجربة الطيران باستخدام ميكرولايت.

وقالت "مشاهدة كابادوكيا من السماء كانت تجربة ممتعة للغاية. لا أستطيع وصف هذه التجربة بالكلمات. الطيران بواسطة ميكرولايت أضاف متعة ونشاطا جديدين إلى كابادوكيا".

وأضافت "كان من الرائع مشاهدة كيفية قيادة هذه المركبة. أنصح الجميع بتجربة هذا المغامرة. شعرت بأنني طائر في السماء. رؤية كابادوكيا من الأعلى والشعور بهذه الحرية كان إحساسا فريدا للغاية".

وتُعد كابادوكيا من أبرز الوجهات السياحية التي تجذب الزوار من أنحاء العالم، وتتميز بتضاريس فريدة ساهمت في إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وتشتهر بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، التي تشكلت نتيجة عوامل الحت والتعرية.