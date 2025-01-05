الطيور المهاجرة تتخذ من بحيرات شاطئية تركية "محطة استراحة"

تشكل العديد من البحيرات الشاطئية والمستنقعات الواقعة في جنوب تركيا "محطة استراحة" للطيور المهاجرة خلال رحلتها من أوروبا إلى أفريقيا، حيث تستريح في البحيرات الشاطئية والأراضي الرطبة في ولايتي هاتاي وأضنة المطلتين على البحر الأبيض المتوسط خلال رحلتها بين القارات.

فاروق أطمجا -أحد المديرين بمديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في البلاد- قال إن تركيا تقع على 3 مسارات مهمة للطيور المهاجرة.

وأوضح أن بلاده تستضيف سنويا أكثر من 400 نوع من الطيور المهاجرة، بموقعها الجغرافي المميز عند نقطة التقاء 3 قارات.

أطمجا لفت إلى أن أحد المسارات، يمتد من شرق أوروبا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​مرورا بإسطنبول، ومسارا آخر قادما من اتجاه جبال القوقاز نحو قناة السويس شمال أفريقيا ويمر أيضا من الأراضي التركية.

أما المسار الثالث، فيمتد بحسب مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في تركيا، من فوق إسطنبول عبورا من شواطئ البلاد على المتوسط إلى القارة الأفريقية.

ولفت إلى أن مسارات هجرة الطيور الموسمية تتقاطع عند السواحل الشرقية للبحر المتوسط وتشكل البحيرات الشاطئية والأراضي الرطبة بالمنطقة "محطة استراحة" للطيور في طريقها نحو المناطق الدافئة.

وقال إن تركيا تشكل بطبيعة الحال موقعا إستراتيجيا لتلك الطيور، للبحث عن الراحة من مشقة السفر الطويل والطعام والماء.

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وأوضح أطمجا أن تركيا تعمل على توفير أعلى درجات الراحة وعدم لحاق أي أذى بالطيور المهاجرة خلال فترة استراحتها على السواحل التركية بالمتوسط.

وقال "تبذل فرقنا جهودا كبيرة على مدار السنة، لمنع الصيد غير القانوني لتلك الطيور، وتفرض العقوبات الإدارية على المخالفين".