خبراء: التمارين المكثفة لا تضمن حرق سعرات حرارية أعلى

في عام 2012، انطلق عالم الأنثروبولوجيا الأميركي هيرمان بونتزر، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2021 "حرق" (Burn)، في إجراء دراسة حول التمثيل الغذائي لقبيلة "هادزا" في تنزانيا. تُعد القبيلة مجتمعا من الصيادين وجامعي الثمار الذين يعيشون حياة نشطة باستمرار، تتضمن المشي والركض ورفع الأشياء الثقيلة طوال اليوم. افترض بونتزر أن أفراد القبيلة "يحرقون السعرات الحرارية بكثافة، كما لو كانوا أفرانًا". ومع ذلك، عند مقارنة الإنفاق اليومي للطاقة لدى أفراد القبيلة بنظرائهم من موظفي المكاتب في الولايات المتحدة، فوجئ هو وزملاؤه بأن النتائج النهائية جاءت "متطابقة تقريبا".

هذه النتائج دفعت هيرمان بونتزر إلى صياغة نظرية جديدة حول كيفية استخدام أجسامنا للسعرات الحرارية، أطلق عليها اسم "نموذج الإنفاق الإجمالي للطاقة". تشير هذه النظرية إلى أن أجسادنا وأدمغتنا تمتلك القدرة على تعديل استهلاك السعرات الحرارية، خاصة في حالات النشاط المكثف، من خلال إبطاء أو حتى تعطيل بعض العمليات البيولوجية بهدف الحفاظ على مستوى ثابت من السعرات المحروقة. وأوضح بونتزر، "أجرينا دراسات شملت أشخاصا نشيطين للغاية، مثل العدائين، وآخرين خاملين تماما، ووجدنا أنهم يحرقون تقريبا نفس عدد السعرات الحرارية". وهذا يفسر جزئيًا سبب عدم فقداننا للوزن بشكل كبير عبر ممارسة الرياضة، رغم فوائدها الكبيرة للصحة.

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أفكار مماثلة من باحثين آخرين

بونتزر ليس الوحيد الذي توصل إلى هذا الاستنتاج. الدكتورة ميشيل سيجار، المتخصصة في علم التحفيز ومؤلفة كتاب "لا تعرق" (No Sweat)، الذي تصدر قائمة الكتب في مجال التمارين الرياضية واللياقة البدنية فور صدوره، أكدت الفكرة نفسها. ففي مقال لها على موقع "يو إس نيوز" عام 2017، أوضحت، "لطالما قلت إن ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن لن تساعد معظم الناس على الالتزام بالتمارين على المدى الطويل". وأضافت أن النشاط البدني يُعد "وسيلة غير فعالة لفقدان الوزن"، مستشهدة بدراسة نُشرت في العام نفسه، شملت نحو ألفي شخص من بلدان متعددة على مدى 5 سنوات، وخلصت إلى أن "النشاط البدني لا يوفر حماية مؤكدة ضد زيادة الوزن".

آراء خبراء آخرين

مارتن جيبالا، مؤسس مفهوم التدريب المتقطع عالي الكثافة، أشار في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "التمارين الرياضية لا تلعب دورا كبيرا في التحكم بالوزن. قد يكون من الصعب تقبل هذه الحقيقة، لكنها صحيحة". وأضاف أن "تخفيض السعرات الحرارية من خلال النظام الغذائي قد يكون أسهل وأكثر فعالية من الاعتماد على التمارين الرياضية".

كيفن هول، أحد العلماء البارزين في مجال فقدان الوزن بالمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، أضاف تأكيدا مشابها: "التمارين الرياضية ليست أداة فعالة لإنقاص الوزن. إنها رائعة لتحسين الصحة، بل وربما أفضل ما يمكنك فعله بعد الإقلاع عن التدخين لتعزيز صحتك، لكنها ليست الوسيلة المثلى لفقدان الوزن".

فعالية التمارين الرياضية في فقدان الوزن مبالغ فيها

أيضا، أوضح الدكتور أندرو جاجيم، أخصائي فسيولوجيا التمرينات الرياضية، على موقع مايو كلينك، أن "العديد من الناس قد يلاحظون أن جهودهم في ممارسة التمارين الرياضية، لم تؤد إلى فقدان الوزن بقدر ما كانوا يأملون". موضحا أن هذا لا يعني أن التمارين الرياضية مضيعة للوقت والجهد، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية، ويمكن الاعتماد عليها للوقاية من الأمراض المزمنة، والحد من خطر الوفاة بشكل عام؛ لكن فعاليتها لفقدان الوزن تكون مبالغا فيها في بعض الأحيان".

إجابات مثيرة حول حرق السعرات الحرارية

ومع تحول السعرات الحرارية والتحكم في الوزن إلى موضوعات تشغل أذهاننا، وخصوصا مع كل استقبال لعام جديد؛ تحدث بونتزر إلى صحيفة "واشنطن بوست" حول ما تقوله أحدث الأبحاث عن عملية التمثيل الغذائي لدينا، وما إذا كانت تتأثر بالتمارين الرياضية، أو بالاختلاف بين الرجال والنساء، وعن مدى إمكانية تعزيزها؛ من خلال إجاباته على الأسئلة التالية:

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ما التمثيل الغذائي؟

بونتزر: التمثيل الغذائي هو جميع العمليات الكيميائية التي تقوم بها جميع خلايا جسمنا البالغ عددها 37 تريليون خلية كل يوم لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الأساسية مثل التنفس والهضم.

هل التمثيل الغذائي يتباطأ في منتصف العمر، وأسرع لدى الرجال من النساء؟

بونتزر: لا، وإن كان يبدو أن هناك بعض التباطؤ بعد سن الستين.

هل كلما ركضنا أكثر، أحرقنا المزيد من السعرات الحرارية، وفقدنا المزيد من الوزن؟

بونتزر: "ليس الأمر بهذه البساطة". إذا قمنا بممارسة الرياضة اليوم، فمن الطبيعي أن نحرق طاقة أكثر في هذا اليوم. ولكن إذا جعلنا الرياضة عادة يومية وأصبح ذلك جزءا من نمط حياتنا الجديد، فإن أجسامنا تتكيف مع هذا الوضع، مما يؤدي في النهاية إلى عدم زيادة كبيرة في إجمالي السعرات الحرارية المحروقة.

ويضيف أنه كلما زاد إنفاقنا للطاقة على ممارسة الرياضة، تسعى أجسامنا لتوزيع هذا الإنفاق بطرق أخرى، مما يقلل من استهلاك الطاقة في جوانب أخرى. ومع ذلك، هناك أخبار جيدة؛ فالتعديلات التي يجريها الجسم نتيجة للتمارين تشمل تقليل الالتهابات وتقليل آثار الإجهاد، وهي فوائد كبيرة تجعل ممارسة الرياضة أمرا ضروريا لصحتنا العامة

هل يمكننا تعزيز عملية التمثيل الغذائي لدينا بتناول الحبوب أو الأطعمة الصحية؟

بونتزر: لا، لا توجد طريقة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لدينا من خلال ما نأكله، فتناول كميات كبيرة من الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، أو منخفضة الدهون، أو عالية البروتين، "لا يبدو أن له أي تأثير ملموس على السعرات الحرارية المحروقة يوميا".

ما العامل الرئيسي الذي يحدد عدد السعرات الحرارية التي نحرقها كل يوم؟

يُوضح بونتزر أن العامل الأساسي في حرق السعرات الحرارية يعتمد على "حجم الجسم ونوع الخلايا". فالأشخاص الأكبر حجمًا يحرقون سعرات حرارية أكثر، بينما الخلايا الدهنية تستهلك طاقة أقل مقارنة بالخلايا الأخرى. وعند مقارنة الرجال بالنساء، نجد أن الرجال يحرقون سعرات حرارية أكثر لأنهم عادة ما يكونون أكبر حجما ولديهم نسبة دهون أقل. لكنه يضيف "إذا تساوى رجل وامرأة في حجم الجسم ونسبة الدهون، فإنهما سيحرقان نفس العدد من السعرات الحرارية يوميا".

هل المراهقون يحرقون أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

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بونتزر: نعم، فأعلى إجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة في حياتنا يكون في أواخر مرحلة المراهقة؛ لكن لا أحد يحرق سعرات حرارية مثل طفل في عمر 3 أو 4 سنوات، فعمليات التمثيل الغذائي لديهم تكون شديدة الحرارة بسبب مقدار العمل الذي تقوم به خلاياهم من أجل النمو والتطور.