هل تفكر بالسفر إلى إيطاليا؟ إليك 4 رحلات بالقطار لا تفوّت

تتميز إيطاليا بتقديمها تجارب فريدة لمحبي السفر بالقطار، حيث تُعد شبكة السكك الحديد واحدة من أجمل الشبكات في أوروبا وأشهرها. من بين تلك الرحلات الرائعة، تأتي رحلات القطارات السياحية التي توفر فرصا لاستكشاف الأقاليم الـ20 في إيطاليا بأسلوب مميز.

وسّعت إيطاليا في السنوات الأخيرة من خدمات القطارات السياحية، بما في ذلك إطلاق 3 رحلات بقطارات النوم، والتدشين المرتقب لخط فينيسيا سيمبولون-أورينت إكسبريس في ربيع 2025.

رحلة لاسبيتسيا إلى ليفانتو

تمتد هذه الرحلة على مسافة 16 كيلومترا فقط، وتستغرق 30 دقيقة، ولكنها توفر إطلالات خلابة على الساحل الليغوري.

يُعد هذا المسار جزءا من خط تشينكوا تيرا إكسبريس الذي يأخذ الركاب عبر منحدرات ساحرة ومدن مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل بلدة فيرناتسا التي تُعد من أجمل القرى في البلاد.

رحلة جنوة إلى فينتيميليا

تُعد هذه الرحلة، التي تستغرق ساعتين و45 دقيقة وتمتد على مسافة 125 كيلومترا، واحدة من أجمل تجارب القطارات في إيطاليا. يمر القطار عبر منحنيات ساحل الريفيرا، متوقفا عند بلدات ساحلية مثل سافونا وإمبريا.

يوفر المسار إطلالات خلابة على الخط الساحلي الليغوري الذي تتخلله أنفاق طبيعية مذهلة، قبل الوصول إلى المحطة النهائية في فينتيميليا الواقعة على الحدود مع فرنسا.

خط دومودوسولا-لوكارنو (إيطاليا إلى سويسرا)

تُعد هذه الرحلة، التي تمتد على مسافة 52 كيلومترا وتستغرق ساعتين، من التجارب الرائعة التي تنقلك بين إيطاليا وسويسرا.

يُعرف هذا المسار باسم خط السكة الحديد "ذي المائة وادي"، ويمر عبر 83 جسرا و31 نفقا.

أثناء الرحلة، يستمتع الركاب بمشاهدة الغابات الكثيفة والتلال المنحدرة في نهر ميليتسا، بالإضافة إلى القرى الساحرة مثل دروونو وسانتا ماريا ماجوري ولوكو.

رحلة فينيسيا إلى تريستي

تمتد هذه الرحلة على مسافة 116 كيلومترا وتستغرق حوالي ساعتين. يعبر القطار خلال الرحلة منطقتي فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا في شمال شرقي إيطاليا.

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تتميز الرحلة بجمالها، خاصة عند وجود القليل من الضباب، حيث تمتزج مزارع الكروم والسهول الريفية في فينيتو مع جبال فريولي التي تلوح في الأفق، قبل الوصول إلى منطقة هضبة كارست وساحل البحر الأدرياتيكي.

تُقدم كل رحلة تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ الغني لإيطاليا، مما يجعل السفر بالقطار خيارا لا يُضاهى لاكتشاف جمال البلاد. وسواء كنت تبحث عن استكشاف القرى الصغيرة أو الاستمتاع بالمناظر الساحلية الخلابة، فإن القطارات الإيطالية تضمن لك رحلة مميزة مفعمة بالذكريات التي لا تُنسى.