أسلوب حياة

كيف تحافظ على الرطوبة المثالية في منزلك بخطوات بسيطة؟

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للحيلولة دون ارتفاع نسبة الرطوبة في المنزل يُنصح بالتهوية الجيدة كإجراء وقائي ويُفضل تهوية الغرف عبر تيارات هوائية قوية لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق (شترستوك)
22/1/2025

يحذر الخبراء من مخاطر ارتفاع الرطوبة داخل المنازل، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من احتمالية ظهور العفن، الذي يشكل تهديدا خطيرا على الصحة.

علامات ارتفاع الرطوبة

وأوضح ألكسندر ليسوديس، من غرفة المهندسين المدنيين البافارية في ألمانيا، أن بعض العلامات يمكن أن تنبهك إلى ارتفاع الرطوبة في منزلك، مثل:

  • ظهور النوافذ الضبابية.
  • انتشار بقع العفن على الجدران أو الأسطح.
  • انبعاث رائحة عفنة وغير مستساغة.

كما أشار إلى إمكانية قياس الرطوبة بدقة باستخدام جهاز قياس الرطوبة، مؤكدا أن الرطوبة المثالية في غرف المعيشة تتراوح بين 40% و60% عند درجة حرارة تبلغ 22 درجة مئوية.

كيف تتعامل مع الرطوبة الزائدة؟

إذا تجاوزت الرطوبة هذه المستويات بشكل مستمر، ينصح باستخدام أجهزة إزالة الرطوبة، التي تساهم في تخفيض نسبة الرطوبة في الهواء بسرعة وكفاءة.

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تتراوح الرطوبة المثالية في غرف المعيشة بين 40% و60% عند درجة حرارة تبلغ 22 درجة مئوية (غيتي)

وأوضح ليسوديس أن هناك نوعين رئيسيين لهذه الأجهزة:

أجهزة التكثيف:

  • تعمل هذه الأجهزة من خلال امتصاص الهواء الرطب وتوجيهه إلى سطح بارد.
  • يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء على هذا السطح ويتجمع في حاوية خاصة.
  • يُعاد ضخ الهواء الجاف مرة أخرى إلى الغرفة.

أجهزة الامتصاص:

  • تعتمد على مواد ماصة مثل هلام السيليكات لامتصاص الرطوبة من الهواء.
  • يتم بعد ذلك إعادة تسخين الهواء المجفف وضخه داخل الغرفة.
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الوقاية أفضل من العلاج

للحيلولة دون ارتفاع نسبة الرطوبة في المنزل، ينصح ليسوديس بالتهوية الجيدة كإجراء وقائي أساسي. ويُفضل تهوية الغرف عبر تيارات هوائية قوية لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، وتكرار هذه العملية عدة مرات يوميا.

من خلال هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على بيئة داخلية صحية، خالية من الرطوبة والعفن، وضمان أجواء مريحة وآمنة لجميع أفراد الأسرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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