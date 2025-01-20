منها أوغندا وواشنطن.. 4 وجهات مثالية لقضاء إجازة الربيع 2025

عند اختيار وجهة مناسبة للسفر في إجازات الربيع التي تحل عادةً في شهر أبريل/نيسان من كل عام، فإن التركيز ينصب على تحقيق الاستفادة القصوى من فترة الربيع بعد انقضاء برد الشتاء.

فيما يلي نستعرض 4 وجهات سياحية ينصح الخبراء بإمضاء إجازة الربيع فيها:

1- سانت لوسيا

تتميز منطقة الكاريبي بتنوعها، إذ تضم وجهات مختلفة تناسب كل نوع من أنواع المسافرين. لكن شهر أبريل/نيسان قد يكون أفضل وقت للسفر إلى سانت لوسيا، بحسب موقع "كوندي ناست ترافلر".

لا يتعلق الأمر فقط بطقس الجزيرة الدافئ والجاف على نحو مثالي في هذا الوقت من السنة، بل يشهد أيضا تراجعا في عدد السياح بين عطلات الشتاء والصيف.

ويساعد الطقس في القيام بالأنشطة الخارجية مثل التنزه سيرا على جبلي البيتونات واستقلال القارب في خليج ماريغوت باي والغطس بالأنبوب (سنوركلينغ) في آنس شانستانت.

ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بتسلق الجبال الشهيرة "غروس بيتون" و"بيتي بيتون"، حيث توفر هذه الرحلات مناظر خلابة للطبيعة الخضراء على الجزيرة.

كما يمكن للسائح خوض تجربة فريدة من نوعها في ينابيع الكبريت، التي تُعد البركان الوحيد في العالم الذي يمكن القيادة داخله، حيث يمكنهم أيضًا الاستمتاع بحمامات طينية منعشة.

وتتميز الجزيرة بالعديد من الأنشطة البحرية، حيث يمكن للزوار ممارسة الغطس واستكشاف الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والغنية بالكائنات البحرية، حيث توفر شواطئ مثل "آنس شاستانيت" رمالاً بيضاء ناعمة ومياها صافية مثالية للاسترخاء والاستكشاف.

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إلى جانب ذلك، يمكن للزوار التعرف على التراث الثقافي الغني للجزيرة من خلال المهرجانات المحلية والمأكولات والموسيقى التقليدية، مما يضمن تجربة شاملة وغامرة.

ويقول البعض إن سانت لوسيا تضم أفضل المنتجعات في منطقة الكاريبي، وبالتالي فقد تواجه الكثير من المغريات التي تدفعك لعدم مغادرة مكان إقامتك!

2- أوغندا

أما محبو رحلات السفاري، فتعد أوغندا الوجهة التي ينصح بالسفر إليها في إجارة الربيع، خاصة أن من المقرر أن يعاد فتح معسكر غابة الغوريلا الذي يوجد في قلب متنزه الغابة العذراء الوطني الذي يضم أكثر من نصف تعداد الغوريلات الجبلية في العالم، وذلك في أبريل/نيسان بتصميم جديد رائع بعد إعادة بناء كاملة.

وبشكل عام، تُعد أوغندا المعروفة بلقب "لؤلؤة أفريقيا"، وجهة سياحية مميزة تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة للسياح، من أبرز هذه الأنشطة التنزه في الحدائق الطبيعية المليئة بالحيوانات، وتسلق جبال روينزوري التي تتميز بمناظرها الخلابة وتنوعها البيولوجي.

كما يمكن زيارة شلالات مورشيسون والاستمتاع بمشاهدة المياه المتدفقة بقوة، فيما تعد بحيرة فيكتوريا -أكبر بحيرة في أفريقيا- مكانًا مثاليًّا لركوب القوارب وصيد الأسماك والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

3- بورتو ريكو

ظهرت بورتو ريكو على مدار السنوات القليلة الماضية كعاصمة للطهي في منطقة الكاريبي، وسوف يتسنى لمن يحضرون تدشين مهرجان بورتو ريكو للطعام في 2025 معرفة السبب وراء أن كل ما تضمه الجزيرة شهي.

وإلى جانب الطعام، تقدم بورتو ريكو مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب الباحثين عن المغامرة والاسترخاء على حد سواء؛ إذ يتيح استكشاف البلدة القديمة "سان خوان" للزوار الانغماس في تاريخ الجزيرة وثقافتها النابضة بالحياة، بفضل العمارة الاستعمارية المحفوظة جيدًا وشوارعها المرصوفة بالحصى.

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ولعشاق الطبيعة، توفر غابة "إل يونكي" الوطنية مسارات للمشي عبر الغابات المطيرة الكثيفة، تقود إلى شلالات رائعة وإطلالات بانورامية. أما محبو الشواطئ، فيمكنهم الاسترخاء على الرمال البيضاء لشاطئ "فلامينكو" في جزيرة كوليبرا، الذي يشتهر بمياهه النقية وفرص الغطس المميزة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر زيارة الخلجان المتألقة بيولوجيا، مثل خليج "موسكيتو"، تجربة فريدة لمشاهدة المياه المتوهجة ليلاً.

4- العاصمة الأميركية واشنطن

يعد أسبوع المتنزهات الوطنية الأميركية إحدى أفضل فعاليات أبريل/نيسان، والذي يحتفي بأكثر العجائب الطبيعية جمالا في الولايات المتحدة. وتنطلق الفعاليات في 19 أبريل/نيسان بيوم دخول مجاني للمتنزهات على مستوى البلاد، وبالتالي لا توجد طريقة أفضل حقا للاحتفال من التخطيط للقيام برحلة إلى متنزه "أوليمبك" الوطني وهو موقع ينبض بالحياة حقا في أبريل/نيسان.

وتُعَدُّ العاصمة الأميركية واشنطن وجهة سياحية غنية بالمعالم والأنشطة المتنوعة التي تلبي اهتمامات مختلف الزوار. ويُعتبر منتزه "ناشونال مول" القلب النابض للمدينة، حيث يضم مجموعة من النصب التذكارية والمتاحف المهمة، مثل نصب واشنطن التذكاري ونصب لنكولن التذكاري، بالإضافة إلى متاحف سميثسونيان التي تقدم تجارب تعليمية وثقافية مميزة.

وللمهتمين بالفنون، يُعَدُّ المعرض الوطني للفنون مكانًا مثاليًّا لاستكشاف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية من مختلف العصور. كما توفر منطقة جورج تاون التاريخية فرصة للتسوق وتناول الطعام على ضفاف نهر بوتوماك، مما يضفي تجربة فريدة على زيارة المدينة.

ولا يمكن إغفال حديقة الحيوان الوطنية، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات وتُعَدُّ وجهة مفضلة للعائلات.