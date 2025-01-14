هل حمية شوربة الملفوف حل سريع للتخلص من الوزن الزائد؟

حمية شوربة الملفوف تُعد من الأنظمة الغذائية المثيرة للجدل التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل وعودها بفقدان وزن سريع خلال مدة قصيرة. تعتمد هذه الحمية على تناول شوربة الملفوف بشكل أساسي لمدة أسبوع، مع السماح بكمية محدودة من الأطعمة الأخرى. وبينما يرى البعض فيها فرصة مثالية للبدء في رحلة فقدان الوزن، هناك من يتساءل: هل يمكن أن تحقق نتائج مستدامة؟ إليك فوائدها، وأضرارها، ومدى فاعليتها كخيار لفقدان الوزن.

ما حمية شوربة الملفوف؟

تُعتبر حمية شوربة الملفوف نظاما غذائيا سريعا لفقدان الوزن. يدّعي مؤيدو هذا النظام أن اتباعه لمدة 7 أيام يمكن أن يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 10 أرطال (4.5 كيلوغرامات)، مما يُعتقد أنه يساعد في بدء خطة غذائية طويلة المدى.

يعتمد النظام على تناول شوربة الملفوف المصنوعة منزليا في كل وجبة لمدة أسبوع كامل. كذلك يُسمح بتناول 1-2 من الأطعمة الإضافية مثل الفواكه، والخضراوات، أو الحليب الخالي من الدسم، بناء على النسخة المتبعة من هذا النظام.

هل تساعد في فقدان الوزن؟

لم يتم إجراء دراسات علمية تثبت فاعلية حمية شوربة الملفوف بشكل مؤكد. ومع أنها قد تساعد على فقدان الوزن بشكل سريع ومؤقت، فإن النتائج عادة ما تكون قصيرة الأمد وغير قابلة للاستمرار.

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يعزى فقدان الوزن السريع إلى الانخفاض الكبير في السعرات الحرارية الذي يتسم به هذا النظام. ومع ذلك، فإن الوزن المفقود غالبًا ما يعود بمجرد التوقف عن الحمية، بسبب افتقارها إلى التنوع الغذائي الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية.

عند اتباع نظام غذائي منخفض السعرات بشكل مفرط، يستجيب الجسم بخفض معدل الأيض، مما يؤدي إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي يحرقها يوميا.

يمكن أن يبدأ هذا التباطؤ في الأيض بعد 3 أيام فقط من الالتزام بحمية شديدة الانخفاض في السعرات، ويُعد هذا أحد الأسباب التي تجعل من الصعب الحفاظ على الوزن المفقود بعد التوقف عن الحمية.

الفوائد المحتملة

رغم القيود المرتبطة بالأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية، فإنها قد توفر بعض الفوائد الصحية:

تحسين مقاومة الإنسولين:

أظهرت دراسة صغيرة أُجريت عام 2021 أن الحميات الغذائية المنخفضة السعرات جدا قد تُسهم مؤقتًا في تقليل مقاومة الإنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الفترة القصيرة للنظام الغذائي ليست كافية لإحداث تغييرات كبيرة في نسبة دهون الجسم.

غنية بالألياف ومنخفضة السعرات:

تحتوي حمية شوربة الملفوف على كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات المنخفضة السعرات والغنية بالألياف، وذلك يسهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، ومن ثم تقليل الحاجة إلى تناول الطعام بشكل مفرط.

تكلفة منخفضة:

تُعد هذه الحمية خيارا اقتصاديا مقارنة بالعديد من الأنظمة الغذائية الأخرى الشائعة. فهي تتطلب مكونات بسيطة وغير مكلفة لتحضير الشوربة، إلى جانب عدد قليل من الأطعمة الإضافية.

وصفة شوربة الملفوف النموذجية

تُعتبر شوربة الملفوف المنزلية الأساس لهذه الحمية. يجب تحضير كميات كبيرة من الشوربة تكفي لتناولها طوال الأسبوع.

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المكونات:

2 بصلة كبيرة.

2 حبة فلفل أخضر.

2 علبة طماطم.

ربطة كرفس.

رأس ملفوف.

3 جزرات.

عبوة فطر.

مكعب أو مكعبان من مرق الدجاج (اختياري).

6–8 أكواب من الماء أو عصير الخضراوات.

طريقة التحضير: قطّع جميع الخضراوات إلى مكعبات، وفي قدر كبير قُم بتشويح البصل في قليل من الزيت.

أضف باقي الخضراوات وغطّها بالماء أو عصير الخضراوات. أضف مكعبات المرق أو التوابل إذا رغبت.

اغل الخليط ثم خفف الحرارة واتركه ينضج على نار متوسطة لمدة 30-45 دقيقة حتى تصبح الخضراوات طرية. ويمكن إضافة الملح، والفلفل، والصلصة الحارة، والأعشاب، أو التوابل حسب الرغبة. كذلك يمكن إضافة خضراوات غير نشوية مثل السبانخ أو الفاصوليا الخضراء.

يُنصح بتناول كميات غير محدودة من شوربة الملفوف يوميا، على الأقل خلال عدة وجبات.

خطة الوجبات اليومية لحمية شوربة الملفوف

اليوم الأول: شوربة الملفوف والفواكه غير الموز.

اليوم الثاني: شوربة وخضراوات فقط، مع التركيز على الخضراوات الورقية النيئة أو المطهوة. تجنب البازلاء والذرة والفاصوليا. يمكن تناول حبة بطاطا مشوية مع الزبدة أو الزيت.

اليوم الثالث: شوربة مع فواكه وخضراوات غير البطاطا المشوية أو الموز.

اليوم الرابع: موز غير محدود، حليب خالي الدسم، وشوربة الملفوف.

اليوم الخامس: 10–20 أونصة (280–567 غراما) من اللحم البقري أو بديل مثل الدجاج أو السمك، مع 6 حبات طماطم طازجة كحد أقصى. اشرب 6-8 أكواب من الماء.

اليوم السادس: شوربة، لحم بقري وخضراوات، مع التركيز على الخضراوات الورقية. تجنب البطاطا المشوية.

اليوم السابع: خضراوات، وأرز بني، وعصير فواكه غير محدود من دون سكر مضاف.

الأطعمة المسموح بها

أثناء اتباع الحمية، يمكن تناول 1-2 من الأطعمة المنخفضة السعرات يوميا بالإضافة إلى الشوربة. يمكن شرب الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الشاي غير المحلى. ولأن الحمية تفتقر إلى بعض المغذيات، قد يكون من المفيد تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات يوميا.

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حمية شوربة الملفوف ليست مناسبة للاستخدام الطويل الأمد لأنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية. ورغم وجود بعض الآثار الجانبية المزعجة، فإن تجربتها لمدة أسبوع واحد على الأرجح لن تسبب آثارًا جانبية كبيرة لمعظم الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية، ويمكن تكرارها بعد الانتظار أسبوعين على الأقل.