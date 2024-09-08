هل تزيد أفلام هوليود خوفنا من أسماك القرش؟ وهل تستحق هذا الرعب حقا؟

في فيلم الإثارة والرعب الأميركي "الفك المفترس" (Jaw)، تم تصوير سمك القرش كأنه وحش يسعى إلى قتل أي شخص ويفتك بأي شيء يمكنه العثور عليه في الماء.

ورغم أن قتل أسماك القرش للبشر في الواقع يعد أمرا نادرا، فإنه يتصدر عناوين الأخبار عندما يحدث، كما جرى في العام الماضي بجزر الباهاما، أو في يونيو/حزيران 2023 عندما أصيب سائح بجروح قاتلة في الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر.

وقد تجعل مثل هذه الأفلام السينمائية والتقارير الإخبارية الكثيرين يخافون من أسماك القرش، رغم أن الخطر الفعلي من أن يتحول المرء إلى وجبة غداء لواحدة من أسماك القرش لا يتناسب مع حجم الخوف الذي يشعر به البعض.

وقد سجلت قاعدة البيانات الأميركية "ملف هجمات أسماك القرش على المستوى الدولي" 57 مما يسمى بـ"الهجمات غير المبررة" في أنحاء العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها قاتلة، ووقعت اثنتان منها في جنوب أفريقيا، واثنتان في مصر، وواحدة في الولايات المتحدة.

كما وقع 32 "هجوما استفزازيا"، وذلك -على سبيل المثال- بسبب قيام أفراد بالصيد في محيط الحدث، أو لأن الطعم كان يطفو على الماء.

ولا تتوفر حتى الآن أي بيانات تتعلق بالعام 2023، لكن خطر تعرض الأشخاص لهجوم من أسماك القرش يُعتبر "شديد الانخفاض"، بحسب قاعدة بيانات الأميركية.

لماذا نخاف أسماك القرش؟

إذن لماذا لا يزال البعض شديدي الخوف من أسماك القرش؟ وماذا يجب أن يفعلوا إذا رأوا سمكة قرش أثناء السباحة؟ يجيب عالم الأحياء البحرية وباحث أسماك القرش، زيمون فايغمان على مثل هذه الأسئلة بأن "هناك أسبابا مختلفة للخوف الشديد من أسماك القرش، أحدها هو تصويرها في الأفلام على أنها شديدة الوحشية، والسبب الآخر هو أن بعضها، مثل القرش الأبيض الكبير أو قرش النمر، يحقق الصورة النمطية للوحوش بسبب حجمها الضخم وأفواهها العملاقة وأسنانها العديدة".

ويضيف، "ربما يكون الأمر كذلك أيضا بسبب فكرة أن المرء قد يتعرض للالتهام، وهو ما يبدو أكثر رعبا من التعرض للدغة قاتلة من بعض أنواع قناديل البحر أو القواقع المخروطية، التي تُعرف أيضا بأنها تقتل البشر".

وأشار فايغمان إلى أن "البحر دائما مخيف بعض الشيء لأنك لا تستطيع رؤية ما يأتي من الأسفل أثناء السباحة. على الأرض، هناك العديد من الحيوانات التي تسبب المزيد من الوفيات، مثل الثعابين أو حتى البعوض الذي يتسبب في نقل الأمراض ويكلف العديد من الأرواح".

وعما إذا كان الخوف من هجمات أسماك القرش يعتبر فطريا، يقول فايغمان "نعم، ربما يكون الأمر كذلك… فالماء بيئة غير معروفة للكثيرين، وهو ما يزيد من حدة الخوف".

ويقول عالم الأحياء البحرية وباحث أسماك القرش إن احتمال وقوع هجوم من سمكة قرش منخفض للغاية، والهجمات المميتة تعتبر حالات منفردة ونادرة، ويشير إلى أن احتمالية تعرض الإنسان لصاعقة برق تكون دائما أعلى بكثير من الموت بسبب سمكة قرش.

وعما إذا كان الدم يجذب أسماك القرش، يجيب فايغمان "بالفعل، تمتلك أسماك القرش حواس قوية للغاية، بما في ذلك حاسة الشم، ويمكنها اكتشاف الدم المخفف جدا. ومع ذلك، فإنها تحتاج عادة إلى محفزات حسية أخرى، مثل زيادة ضربات القلب، لتحديد ما إذا كان هناك حيوان مصاب".

أما بالنسبة لسبب هجوم أسماك القرش في بعض الحالات، مثل حادثة الغردقة، فيشير فايغمان إلى أن رائحة جثث الحيوانات التي تُلقى في البحر قد تجذب أسماك القرش إلى الشاطئ، مما يؤدي إلى هجمات خاطئة.