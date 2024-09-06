زيت القرنفل العطري.. مسكن طبيعي للألم وغير آمن للأطفال

القرنفل هو زهرة غنية بالمركبات القاتلة للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومضادات الأكسدة، تُزرع في مدغشقر وسريلانكا وإندونيسيا والصين.

ومنها يُستخرج زيت القرنفل العطري المعروف بمحتواه من مركب "الأوجينول" الذي يمثل ما لا يقل عن 50% من تركيبه، بخلاف ما لا يقل عن 30 مُركبا، تُكسبه رائحته القوية ونكهته المُكثفة، وفعاليته العالية في منع الأورام السرطانية وتكاثرها وانتشارها، "بما في ذلك سرطان الرئة والقولون والبروستاتا والثدي والبنكرياس والجلد والدم والغدد الليمفاوية وعنق الرحم".

إلى جانب فوائده لصحة الإنسان، "كمضاد للالتهابات ومهدئ للتشنجات، ومخدر موضعي ومسكن للألم، بالإضافة إلى الأهمية التي يحظى بها في صناعات الأغذية والمبيدات والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية وعلاج الأسنان"، وفقا لدراسة نُشرت عام 2021.

زيت القرنفل إذن، ليس مجرد مادة زيتية ذات صفات عطرية، لكنه كنز متعدد الفوائد والاستخدامات يحتاج للتعرف على أسراره ومحاذيره.

زيت القرنفل عدو للأمراض المنقولة بالغذاء

وفقا للأبحاث، يُعد زيت القرنفل إضافة مهمة لضمان سلامة هذه المجموعات الغذائية الخمس، من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء:

الأطعمة المخبوزة، حيث يمكن أن تؤدي إضافة زيت القرنفل إلى الأطعمة المخبوزة وأكياس التعبئة، إلى المحافظة عليها وإطالة عمرها الافتراضي، دون التأثير على المذاق الأصلي أو النكهة أو الملمس أو المظهر، بفعل محتواه من الأوجينول، الذي يوفر نشاطا واسع النطاق ضد التدهور والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء.

الخضروات، حيث تعمل خصائص زيت القرنفل المضادة للميكروبات، بديلا محتملا لمبيدات الفطريات الكيميائية، مثل بيكربونات الصوديوم والمطهرات القائمة على الكلور، من خلال إضافة مركب زيت القرنفل العطري أثناء غسل الخضروات الطازجة المقطعة، للحد من التلف الفطري في الخضروات والآثار الصحية الضارة المترتبة عليه، وإطالة عمرها الافتراضي، دون تأثير على سمات اللون أو المحتوى أو التركيب.

حيث تعمل خصائص زيت القرنفل المضادة للميكروبات، بديلا محتملا لمبيدات الفطريات الكيميائية، مثل بيكربونات الصوديوم والمطهرات القائمة على الكلور، من خلال إضافة مركب زيت القرنفل العطري أثناء غسل الخضروات الطازجة المقطعة، للحد من التلف الفطري في الخضروات والآثار الصحية الضارة المترتبة عليه، وإطالة عمرها الافتراضي، دون تأثير على سمات اللون أو المحتوى أو التركيب. منتجات الألبان ، لأن منتجات الألبان -خصوصا الجبن- تأتي في مقدمة أسباب تفشي العديد من الأمراض المنقولة بالغذاء، يُضيف صُنّاع الأجبان ما يقرب من كيلوغرام من زيت القرنفل لكل 200 لتر من الحليب الخام، كعامل مضاد للميكروبات بشكل كبير، دون تأثير على السمات الإنتاجية.

، لأن منتجات الألبان -خصوصا الجبن- تأتي في مقدمة أسباب تفشي العديد من الأمراض المنقولة بالغذاء، يُضيف صُنّاع الأجبان ما يقرب من كيلوغرام من زيت القرنفل لكل 200 لتر من الحليب الخام، كعامل مضاد للميكروبات بشكل كبير، دون تأثير على السمات الإنتاجية. الأطعمة المُصَنّعة، فقد زادت أهمية إضافة زيت القرنفل العطري كمكون نكهة بخصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، بعد أن توسعت سوق الأطعمة المصنعة الجاهزة للطهي في السنوات الأخيرة، بسبب تغييرات نمط الحياة، وظهور مشكلة التدهور الميكروبي للأطعمة المصنعة، التي أدت إلى تقليل جودة المنتجات الغذائية وتغير رائحتها ولونها ودرجة حموضتها، بما يُعرّض صحة المستهلكين للخطر.

فقد زادت أهمية إضافة زيت القرنفل العطري كمكون نكهة بخصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، بعد أن توسعت سوق الأطعمة المصنعة الجاهزة للطهي في السنوات الأخيرة، بسبب تغييرات نمط الحياة، وظهور مشكلة التدهور الميكروبي للأطعمة المصنعة، التي أدت إلى تقليل جودة المنتجات الغذائية وتغير رائحتها ولونها ودرجة حموضتها، بما يُعرّض صحة المستهلكين للخطر. منتجات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، فقد ثبت أن استخدام مادة زيت القرنفل العطري في أغذية مثل الجمبري وبرغر السلمون وشرائح السمك ولحم البقر المفروم وفطائر الدجاج ولحوم صدور الدجاج، أثناء التخزين المبرد أو المجمد، يُقلل من التفاعلات غير المرغوب فيها، التي تنطوي على تدهور المذاق والرائحة واللون والملمس والخصائص الأخرى، كما أن نشاط الزيت المضاد للميكروبات يؤدي إلى انخفاض عدد البكتيريا.

زيت القرنفل مبيد للحشرات ومضاد للميكروبات والفيروسات

فقد أشارت الدراسات إلى أن لزيت القرنفل العطري نشاطا مثبطا واسع النطاق ضد مسببات الأمراض، فهو مضاد للأكسدة، لاحتوائه على مركبات -أهمها الأوجينول- تحمي الخلايا من أكسدة الجذور الحرة المرتبطة بأمراض مثل السرطان وتصلب الشرايين وألزهايمر ومرض باركنسون.

كذلك أظهر زيت القرنفل العطري مستويات عالية من السمية الطاردة للحشرات -بتأثير من الأوجينول أيضا- أعلى 3 مرات من مستحضرات كيمائية أخرى.

بالإضافة إلى نشاطه المضاد للفيروسات، من خلال دمجه في مناديل التنظيف المخصصة لإزالة التلوث من الأسطح، كما تسهم إضافته أثناء غسل الفواكه والخضروات في القضاء على أية تلوثات فيروسية.

زيت القرنفل مضاد للالتهابات ومسكن للآلام

يتمتع زيت القرنفل العطري بخصائص مضادة للالتهابات، حيث يسهم الأوجينول في تقليل الالتهاب بنسبة 20% إلى 60%، في خلال 3 ساعات، ويُعزز التئام الجروح. كما يُعد مسكنا آمنا وفعالا وغير مكلف لعلاج الصداع وآلام المفاصل ومشاكل الجلد وآلام الأسنان.

فوفقا الدكتورة سينا ​​سميث، المديرة الطبية لمركز شيكاغو للشفاء، فإن زيت القرنفل مفيد جدا في التئام الجروح، "بل يعادل مستحضر الديكلوفيناك وكريم النيومايسين في ذلك"، كما يُعد زيت القرنفل العطري "مسكنا ممتازا لآلام العضلات بعد التمرين".

أيضا، "قد يساعد زيت القرنفل العطري في منع تسوس الأسنان وتسكين آلام الفم"، ولتخفيف آلام الأسنان تنصح سميث بغمس قطعة من القطن في زيت القرنفل المخفف ووضعها على أسنانك، إلى أن تتمكن من زيارة طبيب الأسنان.

زيت القرنفل مضاد للسرطان

حيث يتم استخدام مركبات الأوجينول بما لها من نشاط سام للخلايا ومضاد للأورام، كبدائل في الوقاية من السرطان وعلاجه معا. حيث تُشير بعض الأبحاث إلى أن الزيوت العطرية تقلل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، التي تشمل الغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

كما تم اختبار زيت القرنفل العطري ضد أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون والرئة والثدي والبنكرياس وسرطان الدم وعنق الرحم والبروستاتا.

محاذير وآثار جانبية محتملة

فمع أن زيت القرنفل العطري معترف به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية باعتباره "مكملا غذائيا آمنا"، لكن الاستخدام الخاطئ قد لا يمنع آثارا جانبية محتملة، من أهمها:

ليس آمنا للأطفال، فبحسب سينا ​​سميث، "يجب ألا تعطي طفلك الذي يعاني من التسنين زيت القرنفل لتخفيف آلامه"، وتحذر من أن "زيت القرنفل ليس آمنا للأطفال، وخاصة من تقل أعمارهم عن عامين"، فقد يؤدي إعطائهم زيت القرنفل إلى "آثار جانبية خطيرة، مثل تلف الكبد".

فبحسب سينا ​​سميث، "يجب ألا تعطي طفلك الذي يعاني من التسنين زيت القرنفل لتخفيف آلامه"، وتحذر من أن "زيت القرنفل ليس آمنا للأطفال، وخاصة من تقل أعمارهم عن عامين"، فقد يؤدي إعطائهم زيت القرنفل إلى "آثار جانبية خطيرة، مثل تلف الكبد". لا بد من تخفيفه وتجنب بلعه، يقول كريستوفر نورمان، الممرض المعتمد في طب الشيخوخة، "إن زيت القرنفل قد يكون ساما للكائنات الحية أيضا -كمعظم الأدوية العشبية- لذا من المهم أن تفهم مدى قوته، وآثاره الجانبية المحتملة، وكيف يمكن أن يتفاعل مع الأدوية الأخرى"، فلابد من تخفيفه دائما بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، "لمنع التهيج عند وضعه على بشرتك أو لثتك".

وينصح نورمان باختبار الزيت على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم الحساسية منه"، كما يحذر من بلع زيت القرنفل، "لما قد يسببه من إزعاج للمعدة ومشاكل في تجلط الدم"، وأن الكميات الكبيرة منه "قد تكون سامة للكبد"، لذلك يوصي بمراجعة الطبيب قبل تناول زيت القرنفل بشكل دائم.