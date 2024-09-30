صراع محموم بين مدن ألمانية على أصل طبق "كاريفوست" الشهير

يبدو الأمر كما لو أنه لعبة شد الحبل بين مدينتين ألمانيتين كبيرتين، لكن هذه المرة لا تتعلق المنافسة بمن لديه أفضل الفرق الرياضية أو أعظم الأماكن، بل حول طبق تقليدي ساخن وحار يتكون من الكاتشاب ومسحوق الكاري والفلفل الحار، إلى جانب مكونات أخرى مثل السكر وخل التفاح والملح وصوص ريسيستارشاير.

هذا الطبق هو "كاريفوست"، أحد أشهر الأطباق الألمانية التقليدية، الذي يتكون من صلصة حارة تُصب فوق نقانق اللحم وتُقدم عادةً مع رقائق البطاطس.

في ألمانيا، يُستهلك هذا الطبق نحو 800 مليون مرة سنويًا، منها 70 مليون مرة في العاصمة برلين وحدها، وفقًا لبيانات متحف كاريفوست السابق. يعود تاريخ هذا الطبق إلى 75 عامًا، ولكن الجدل مستمر حول أصله: هل نشأ في برلين أم أن لمدينة هامبورغ الفضل في شهرته؟ ولماذا يبيعه فندق فاخر مقابل 26 يورو بينما يُباع في كشك في الشارع بـ5 يوروهات فقط؟

تلتف أصول هذا الطبق بالعديد من الأساطير. الأكثر شهرة هي قصة هيرتا هيوار في برلين، التي قيل إنها في الرابع من سبتمبر/أيلول 1949، ابتكرت وصفة جديدة في مطعمها عندما مزجت معجون الطماطم وصوص ريسيستارشاير ومسحوق الكاري وسكبت الصلصة فوق النقانق المشوية. هناك روايات أخرى تقول إن ابتكارها للصوص كان نتيجة نقص الماستردا، مما أدى إلى ارتجال خليط جديد.

من ناحية أخرى، نشر أوفه تيم رواية عام 1993 بعنوان "اختراع النقانق بالكاري"، زعم فيها أن الطبق نشأ في هامبورغ، حيث أدى حادث عشوائي إلى اختلاط الكاري والكاتشاب واكتشاف الصلصة الشهيرة.

لكن الأمر لم يتوقف عند برلين وهامبورغ؛ فالأمير ألكسندر زو شاومبرغ ليب من بلدة باكبيرغ القريبة من هانوفر، يزعم أن كاريفوست اخترع في مطبخ قلعة عائلته عام 1946 على يد طاهٍ مشهور. وتشير تقارير إلى أن الطبق كان يُقدم لضباط الجيش البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية.

سجلت ولاية ساكسونيا السفلى في 30 أبريل/نيسان 2010 رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عندما قامت شركة بتصنيع مطبخ ولفنبوتيل بإعداد طبق كاريفوست وزنه 175.2 كيلوغراما وطوله 320 مترًا.

وبرغم هذه القصص المختلفة، فإن برلين تحتفظ بشرف اختراع كاريفوست، حيث كُرمت هيرتا هيوار عام 2003 بلوحة تذكارية. وقالت مونيكا ثايمن، عمدة المنطقة حينذاك، إنه لا يوجد تذكار لشخص خلد نفسه في مجال الطعام مثل هيوار.

لم يقتصر كاريفوست على شوارع ألمانيا فقط، بل شق طريقه إلى المطاعم الفاخرة. ومنذ عام 2018، أدرج فندق أدلون الشهير في برلين الطبق في قائمته، ويباع فيه مقابل 26 يورو.

تقول المتحدثة باسم الفندق إنهم يبيعون حوالي 800 طبق شهريًا، ويحظى الطبق بشعبية خاصة لدى الضيوف الأجانب.

الوصفة الدقيقة للصوص الذي يُوضع على النقانق تظل سرية، لكن يُعرف أنه يحتوي على مكونات مثل المانغو وعشب الليمون والينسون النجمي، ويتوج بأوراق ذهبية صغيرة ويُقدم مع رقائق البطاطس والخبز المعجون بالحليب.