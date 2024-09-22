من الشوفان إلى ماء الأرز.. حقيقة أحدث "مشروبات إنقاص الوزن" الرائجة

تتدفق اتجاهات وصيحات إنقاص الوزن على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم تضخيم كل اتجاه والترويج له من خلال مجموعة من المؤثرين، معتمدين على قوتهم التأثيرية لدى متابعيهم، إذ يشير موقع "ميوز فايند" إلى أن 92% من المتابعين يثقون بالمؤثر أكثر من الإعلان.

ومن بين الاتجاهات الأكثر حداثة مشروب الشوفان الهلامي ومشروب ماء الأرز وغيرهما من المشروبات المماثلة، فما حقيقة هذه الاتجاهات وهل تساعد حقا في إنقاص الوزن؟

مشروب الشوفان

يتكون مشروب الشوفان الهلامي من مزج نصف كوب من دقيق الشوفان وكوب من الماء وعصير نصف ليمونة، ويتم تناوله في الصباح على معدة فارغة، وينتشر على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم "أوت زمبيك" كحيلة تسويقية ذكية من خلال ربطه بعقار "أوزمبيك" لعلاج السكري، الذي زادت شعبيته مؤخرا لقدرته على مساعدة الأشخاص في إنقاص الوزن.

يوثق المؤثرون تجاربهم مع المشروب وكيف ساعدهم في تقليل شهيتهم والحد من رغبتهم في تناول الطعام وتحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن، ويزعم البعض أنه يساعد على خسارة نحو 18 كيلوغراما خلال شهرين.

وجبة غير متكاملة

وبدورها، تحذر باحثة السمنة بجامعة نيويورك دكتورة ميلاني جاي من هذه الحميات الغذائية "المبتذلة"، التي تؤدي إلى "هوس غير صحي بفقدان الوزن" و"علاقة سلبية بالطعام".

وتقول لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنه لا توجد أدلة علمية أو بيانات تشير إلى فعاليته، وإذا كان الناس يستخدمون هذا المشروب لإنقاص الوزن؛ فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب سعراته الحرارية المنخفضة واستخدامه بديلا لوجبة غذائية صحية متكاملة، ففي حين يحتوي نصف كوب من الشوفان على 150 سعرا حراريا، فإن وجبة إفطار متوازنة من المفترض أن توفر 500 سعر حراري.

وتضيف ميلاني أنه من المرجح أن يفقد أي شخص وزنا إذا تناول دقيق الشوفان وحده من دون أي إضافات كل صباح، وذلك بسبب محتواه من الألياف، ومن المعروف أن الألياف تستغرق وقتا في الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، وقد يلاحظ المرء انخفاضا في الميزان ناتجا عن فقد الماء أو الأنسجة العضلية، إلا أنه ليس انخفاضا في الدهون ومع العودة إلى نظامه الغذائي المعتاد فسوف يستعيد الوزن مرة أخرى.

وتلفت اختصاصية السمنة إلى أنه من غير المنطقي أن يكون مزيج الشوفان بالماء بديلا حقيقيا لأدوية إنقاص الوزن التي تحاكي هرمون "جي إل بي 1" بما يرسله من إشارات إلى الدماغ تعزز الشعور بالشبع، إذ إن الشوفان مثله مثل باقي الأطعمة يطلق كمية ضئيلة من هذا الهرمون وغير طويلة الأمد كما في الأدوية.

صيحة ماء الأرز

ويعد ماء الأرز حيلة أخرى من حيل فقدان الوزن المنتشرة مؤخرا، ويُعد من خلال نقع نصف كوب من الأرز غير المطبوخ لمدة ليلة كاملة ثم تصفيته وتناول الماء النشوي المتبقي في الصباح على معدة فارغة.

ويزعم أنصار هذا الاتجاه أنه وسيلة فعالة لإنقاص الوزن وتعزيز الشعور بالامتلاء وقمع الشهية، وادعي أحد المستخدمين أنه فقد ما يصل إلى 27 كيلوغراما في غضون شهرين، ومن هنا جاءت التسمية "رايزيمبيك" لاعتقادهم أنه يحاكي تأثير دواء "أوزيمبك".

وسيلة غير فعالة

ومن جهتها، تعتقد اختصاصية التغذية ليزا موسكوفيتز أن "رايزيمبيك" ليس وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير، إذ إن فقدان الوزن الصحي والمستدام لدى غالبية الناس ليس بهذه البساطة، وإنما يتحقق بتبني عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، لذا فإن هذا المشروب يعطي شعورا زائفا بالأمل لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة أو زيادة الوزن.

وأضافت لموقع "هيلث لاين" أن هذا المشروب لا يخلو من المخاطر الصحية المحتملة، إذ إن تناول أي شيء غير مطبوخ أو نيء يترك دائما احتمالية الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، لا سيما أن الأرز يعد أحد المصادر الرئيسية للزرنيخ ويمكن أن يزيد ماؤه من تركيز هذا المعدن الثقيل السام والتعرض له.

وأوضحت موسكوفيتز أن الفائدة الرئيسية من "رايزيمبيك" تتمثل في استهلاك مزيد من النشا المقاوم الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويعزز صحة الأمعاء وتكاثر البكتيريا النافعة، وهو أمر مهم لتحسين وظائف المناعة والصحة العقلية، ولكنها تفضل الحصول على النشا المقاوم من مصادر غذائية أخرى مثل البطاطس.

بدائل صحية للنشا المقاوم

تشير الأبحاث إلى أن النشا المقاوم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويعزز إنقاص الوزن، كذلك تشير التوصيات العامة إلى تناول 15 إلى 20 غراما يوميا من النشا المقاوم، وهي نسبة أعلى بكثير مما يوفره ماء الأرز الذي يوفر أقل من 0.6 غرام، وهذه بعض الطرق الصحية لاستهلاك مزيد من النشا المقاوم وفق ما ينقله موقع "ذا كونفرسيشن":

الأرز المطبوخ والمبرد: يؤدي ترك الأرز المطبوخ في المبرد إلى زيادة محتواه من النشا المقاوم (ينبغي حفظه في الثلاجة بمجرد وصوله إلى درجة حرارة الغرفة).

يؤدي ترك الأرز المطبوخ في المبرد إلى زيادة محتواه من النشا المقاوم (ينبغي حفظه في الثلاجة بمجرد وصوله إلى درجة حرارة الغرفة). البقوليات: تحتوي على نسب عالية من النشا المقاوم، وثبت أنها تساعد في التحكم في الوزن عند تناولها بانتظام.

تحتوي على نسب عالية من النشا المقاوم، وثبت أنها تساعد في التحكم في الوزن عند تناولها بانتظام. البطاطس المطبوخة والمبردة: يؤدي طهي البطاطس وتركها بضع ساعات على الأقل إلى زيادة محتواها من النشا المقاوم.

استشارة اختصاصي التغذية

وبشكل عام، إذا كنت ترغبين في إنقاص وزنك، تنصح الأبحاث الحديثة بالابتعاد عن أي مؤثر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يدّعي أن لديه أحدث الحلول الغذائية، وفي عام 2019 توصلت دراسة أجراها فريق من جامعة غلاسكو على أكثر 9 مؤثرين شهرة في المملكة المتحدة، ووجدت الدراسة أن 8 منهم فشلوا في تلبية المعايير الغذائية أو تقديم مراجع تستند إلى أدلة حول ادعاءاتهم الغذائية، وغالبا ما قدموا آراءهم على أنها حقيقة، في حين قدم واحد فقط معلومات دقيقة وجديرة بالثقة.

كذلك، أفادت المعاهد الأميركية للصحة بأن مثل هذه الأنظمة الغذائية التي يتم الترويج لها يمكن أن تعزز فقدانا سريعا للوزن بسبب تقييد السعرات الحرارية، وبمجرد استئناف الشخص نظامه الغذائي الطبيعي يستعيد ما فقده من وزن، كذلك فإن هذه الاتجاهات تغذي دافع الناس نحو البحث المستمر عن حلول سريعة لا تساعد في الواقع على المدى الطويل.