لمواجهة الجوع الليلي.. وجبات مشبعة بلا ندم

هل تشعر بالجوع الشديد في منتصف الليل؟ هل تلجأ إلى الثلاجة بحثًا عن وجبة خفيفة لتشبع رغبتك؟ قد يبدو تناول وجبة خفيفة قبل النوم أمرًا بديهيًا، ولكن هل تعلم أن هذه العادة قد يكون لها تأثير كبير على صحتك؟ فبينما يعتقد البعض أن تناول الطعام ليلا يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات النوم، يرى آخرون أن اختيار الوجبات الصحية يمكن أن يكون مفيدًا.

تناول الوجبات الخفيفة ليلا: فوائد وأضرار

تناول الوجبات الخفيفة في المساء ليس بالضرورة ضارًا، قد نسمع غالبًا نصائح بتجنب الطعام بعد الساعة 8 مساءً أو اختيار أطعمة معينة عند الأكل في وقت متأخر، ولكن الدراسات العلمية تشير إلى عوامل أكثر تعقيدًا.

كشفت دراسة نُشرت عام 2020 في "بروسيدنعز أو ذا نيوتريشن سوسيتي" (Proceedings of the Nutrition Society)، أن التأثيرات الصحية لتناول الوجبات الليلية تعتمدُ بشكل كبيرعلى توقيت ونوعية وكميات الطعام.

في دراسة أخرى من عام 2019 نُشرت في مجلة السمنة، وُجد أن النساء اللواتي تناولن العشاء في وقت متأخر أو تناولن وجبة خفيفة قبل النوم كن أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، مما يدل على أن توقيت الطعام قد يؤثر بشكل كبير على الوزن.

وبالإضافة إلى زيادة الوزن، قد تؤدي الوجبات الليلية إلى تأثيرات سلبية أخرى على الصحة. دراسة حديثة أُجريت عام 2024 نُشرت في مجلة "نيوتريشن آند دايابيتيس" (Nutrition & Diabetes)، وشملت أكثر من 40 ألف مشارك، أوضحت أن تناول الطعام بعد الساعة 11 مساءً يزيد من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض مثل السرطان والسكري.

أوضحت النتائج أن تناول الطعام في وقت متأخر يمكن أن يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية مع التركيز على الأطعمة الفقيرة إلى العناصر الغذائية، مما يؤثر سلبًا على التحكم في مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن مع مرور الوقت.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنعك ذلك من تناول وجبة خفيفة إذا شعرت بالجوع قبل النوم، خصوصًا إذا كانت وجبة العشاء صغيرة أو مبكرة. لتجنب التأثيرات السلبية، يُفضل اختيار وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، مثل الأطعمة التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية. هذه التركيبة تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

أفضل الوجبات الخفيفة قبل النوم

الخضراوات والفواكه:

تعتبر الخضراوات مثل الجزر والطماطم والخيار، إلى جانب الفاكهة المفضل لديك مثل التفاح أو الموز، وجبة خفيفة سريعة سهلة ومثالية في منتصف الليل، بالإضتفة إلى كونها غنية بالألياف و سهلة الهضم.

الزبادي:

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعتبر حاجزا طبيعيا للدفاع عن صحة الأمعاء، ويساعد في السيطرة على أعراض العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، والإسهال، والغازات، والانتفاخ ، كما يحتوي على البروتينات المفيدة للأمعاء ويمنح الشعور بالامتلاء والاستقرار نسبة السكر في الدم.

الفشار:

إذا كنت تشعر برغبة في تناول وجبة خفيفة مالحة ومقرمشة بعد العشاء، فإن الفشار خيار مثالي. فهو غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع حتى الصباح. فقط تأكد من مراقبة كمية الملح المضاف، وكن حذرًا عند استخدام الزيوت أو الزبدة، لضمان الحفاظ على وجبتك صحية وخفيفة.

المكسرات:

تعتبر المكسرات مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف والبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

في عام 2022، أظهرت دراسة أن الفستق والجوز بشكل خاص يحتويان على مستويات مرتفعة من الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، مما يسهم في تحسين جودة النوم. للحصول على الفائدة القصوى، يُفضل اختيار المكسرات غير المملحة لتقليل تناول الصوديوم.

الجبن:

يعد الجبن خيارًا رائعًا عند الشعور بالجوع الشديد، بفضل احتوائه على كمية عالية من السعرات الحرارية والبروتين. ويمكن أن يتحول إلى وجبة متكاملة إذا تم تناوله مع الخضروات الطازجة.

مع ذلك، يُفضل اختيار الأجبان الطبيعية المنخفضة الصوديوم، والابتعاد عن الأنواع المصنعة التي غالبًا ما تحتوي على دهون غير صحية، لضمان تناول وجبة مغذية ومتوازنة.

تشدد مختصة التغذية ماريسا ميشولام على أهمية اختيار وجبات خفيفة تحتوي على البروتين والألياف لضمان الشعور بالشبع طوال الليل. وتوصي بمزج المكونات الغذائية لتحقيق توازن مثالي، مثل تناول الزبادي مع المكسرات، أو الجبن مع الخضراوات، أو الفشار مع الفاكهة. كما تحذر من استهلاك الوجبات الغنية بالدهون والسكريات في المساء، لأنها قد تؤثر سلبًا على الصحة والنوم.

وجبات لا ينصح بتناولها قبل النوم

الأطعمة الدهنية والمقلية:

الأطعمة الدسمة والصلصات الحمضية، مثل البيتزا والبرغر وغيرها، قد تؤدي إلى آلام في المعدة عند الاستيقاظ وزيادة في الوزن إذا تم تناولها بإفراط. بسبب بطء هضم الدهون، يمكن أن يحدث ارتداد للأحماض المعدية، خاصة عند الاستلقاء بعد الأكل، مما يتسبب في الحموضة ويجعل النوم صعبًا. كما أن الكربوهيدرات المكررة الموجودة في هذه الأطعمة تؤثر سلبًا على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالسكريات:

تناول السكريات ليلًا قد يعيق النوم بسبب زيادة الطاقة وتقلبات مستويات السكر في الدم واضطراب هرمونات النوم. من الطبيعي أن تشتهي الحلويات بعد العشاء، خاصة إذا كانت وجبات اليوم غير متوازنة. يمكنك تلبية رغبتك بطريقة صحية عبر تناول الفاكهة أو الشوكولاتة الداكنة بدلًا من الحلويات التي تحتوي على سكريات مضافة وقيمة غذائية منخفضة.

الأطعمة الحارة:

تناول الأطعمة الحارة قبل النوم يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب ويصعّب عملية النوم، كما يزيد من احتمالية الإصابة بارتجاع المريء ومشاكل في الجهاز الهضمي. لذا، يُنصح بتجنب الأطعمة الحارة في الليل واختيار وجبات خفيفة مثل الحمص أو الفشار، أو تناول العشاء الحار مبكرًا ليتم هضمه جيدًا قبل النوم.

كيف تتأكد من أنك لن تستيقظ جائعًا؟

للتغلب على الجوع المفاجئ ليلا والحفاظ على نظام غذائي متوازن، يمكن اتباع بعض الإستراتيجيات البسيطة.

أولا، تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية خلال اليوم يساعد في تنظيم مستويات السكر والشعور بالشبع لفترة أطول.

ثانيا، شرب الماء قد يخفف الجوع الناتج عن الجفاف. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تحسن الأيض وتقلل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

وأخيرا، النوم الجيد مهم للتحكم في الشهية، حيث تؤدي قلة النوم إلى اضطرابات تزيد من احتمالية تناول الطعام ليلا.

عند الشعور بالجوع ليلا، يُفضل اختيار وجبات خفيفة وصحية غنية بالألياف والبروتين بدلا من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.