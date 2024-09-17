كيف تكتشف بق الفراش في غرف الفنادق؟

انتشار بق الفراش في غرف الفنادق أصبح مشكلة متزايدة تؤرّق المسافرين وأصحاب الفنادق على حد سواء، ويُعزى هذا الانتشار إلى مجموعة من العوامل، من بينها تزايد حركة السفر الدولي وتنوع النزلاء بين الفنادق.

ورغم أن وجود حشرة بق الفراش لا يرتبط مباشرة بالنظافة، فإن عدم التعامل الفوري مع الإصابة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وانتقالها إلى غرف أخرى أو حتى منازل المسافرين، لهذا السبب، من الضروري أن تتخذ الفنادق إجراءات وقائية قوية لضمان خلو غرفها من هذه الآفة، في حين يتعين على النزلاء أن يكونوا واعين للأعراض والعلامات التي قد تشير إلى وجودها لتجنب أي ضرر أو إزعاج.

ما بق الفراش؟

بق الفراش عبارة عن حشرة صغيرة في بذرة التفاح، وبق الفراش البالغ مسطح وبيضاوي ولونه بني يميل إلى الحمرة.

يتغذى بق الفراش على دم الإنسان، ويمكن أن يعيش لمدة تصل إلى عام بدون وجبة، وينشط عادة في الليل خلال ساعات النوم.

بعض الأشخاص لا يتحسسون عند تعرضهم لعضات بق الفراش، في حين قد يظهر لدى آخرين رد فعل تحسسي، يتمثل في نتوء صغير أو كدمة كبيرة تسبب الحكة، ويعتمد ذلك على شدة تفاعل الجسم.

وقد تظهر آثار هذه اللدغات بعد ساعات أو حتى أيام من التعرض لها، وعادةً ما تحدث اللدغات على الجلد المكشوف أثناء النوم، وقد تظهر أحيانا على شكل خطوط على الجلد.

أماكن تواجد بق الفراش

بق الفراش يميل إلى الاختباء في الأماكن القريبة من الأشخاص أثناء نومهم أو جلوسهم لفترات طويلة، وفيما يلي بعض المواقع الشائعة التي يتواجد فيها بق الفراش:

المراتب وقاعدة السرير:

يختبئ بق الفراش غالبا في طبقات المراتب وفي الشقوق الموجودة بصناديق الزنبرك (قاعدة السرير).

إطارات الأسرّة ورؤوسها:

يمكن أن يختبئ بق الفراش في الشقوق والفواصل الصغيرة في إطارات الأسرّة الخشبية أو المعدنية، وكذلك في رؤوس الأسرّة.

الستائر والمفروشات:

قد يتواجد بق الفراش في الستائر القريبة من السرير أو في شقوق الأثاث المنجد مثل الأرائك والكراسي.

الأثاث المجاور للسرير:

مثل الطاولات الجانبية أو الأرفف القريبة من مكان النوم.

شقوق الجدران والأرضيات:

بق الفراش قد يختبئ في الشقوق الصغيرة في الجدران، والزوايا بين الجدران والأرضيات، أو تحت ورق الجدران المتقشر.

الألواح الجدارية (أطراف الغرف):

يمكن أن يختبئ تحت الألواح الجدارية أو حول فتحات التهوية والمنافذ الكهربائية.

الحقائب والملابس:

بق الفراش يمكن أن يسافر معك عن طريق الحقائب، والملابس، أو الأمتعة الأخرى، خاصة إذا كنت في بيئة موبوءة.

المساحات المزدحمة:

مثل: الفنادق، ومساكن الطلبة، ودور الرعاية، حيث يمكن أن ينتقل من غرفة لأخرى عبر الأسطح المشتركة أو الأثاث.

علامات تدل على وجود بق الفراش

لدغات على الجلد:

لدغات صغيرة، حمراء، وتسبب الحكة، تظهر عادة في خط مستقيم أو مجموعات على الجلد المكشوف أثناء النوم.

رؤية الحشرات نفسها:

في بعض الأحيان قد ترى الحشرات البالغة التي تكون بنية اللون وصغيرة الحجم (حوالي 5-7 ملم).

بقع دم على الشراشف:

بقع صغيرة من الدم قد تظهر على الشراشف أو الأغطية نتيجة سحق الحشرات أثناء النوم.

وتظهر على شكل نقاط صغيرة سوداء أو بنية داكنة، وعادة ما توجد في الشقوق أو الزوايا حول الفراش.

رائحة غير طبيعية:

في حالات الإصابة الشديدة، قد تشتم رائحة عطرية حلوة تشبه رائحة الكزبرة أو رائحة عفن خفيفة.

جلود بق الفراش المتساقطة:

بق الفراش يتساقط من جلده عدة مرات خلال نموه، لذا يمكن أن تجد بقايا الجلود الصغيرة الفارغة في أماكن الاختباء.

وجود بيض البق:

بيض بق الفراش صغير جدا (حوالي 1 مم)، لونه أبيض أو شفاف، وغالبا ما يوجد في شقوق أو مناطق مخفية قريبة من السرير.

إذا لاحظت أيا من هذه العلامات، فمن الأفضل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحشرات على الفور.

هل كي المرتبة بمكواة الملابس يكشف أماكن وجود البق؟

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل لرجل يختبر وجود حشرة بق الفراش في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة، حسب وصفه، مستخدما مكواة الملابس، وبكي المرتبة لثوانٍ المعدودة ظهرت بقع باللون الأسود، زعم الرجل أنها دليل على وجود حشرة بق الفراش، ودعا متابعيه لاستخدام هذه الحيلة لاكتشاف وجود بق الفراش في الفنادق.

هذه الحيلة غير مثبتة علميا، إلا أن كي الفراش بالمكواة قد يساعد في قتل بق الفراش إذا كانت درجة الحرارة عالية بما فيه الكفاية، لكن ذلك لن يظهر الحشرة نفسها. الحرارة الشديدة فعالة في قتل البق البالغ والبيض أيضا، إذ يمكن أن يقتل بق الفراش عند تعرضه لدرجات حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

لكن، كي الفراش لن يكشف عن وجود البق، فالحشرات عادة ما تختبئ في أماكن يصعب الوصول إليها مثل الشقوق والزوايا، تحت المراتب أو الأثاث، وقد لا تكون في الجزء الخارجي من الفراش.

لذلك، إذا كنت تبحث عن وجود بق الفراش، من الأفضل فحص الفراش والأثاث باستخدام طرق التفتيش اليدوية كما ذكرت سابقا.

الوقاية من بق الفراش

تتطلب الوقاية من بق الفراش اتخاذ بعض التدابير الوقائية لتجنب الإصابة به وانتشاره، لا سيما وأن حشرة بق الفراش قد تنتقل معك من الفندق إلى منزلك، لذلك إليك بعض الخطوات الفعالة للوقاية:

فحص الأماكن بعناية:

قبل الإقامة في الفنادق أو المنازل الجديدة، تأكد من فحص الأسرّة، والمفروشات، وزوايا الأثاث بعناية، وابحث عن بقع صغيرة داكنة أو علامات تدل على وجود بق الفراش.

التفتيش الدقيق للأمتعة:

بعد السفر أو الإقامة في أماكن غير مألوفة، قم بفحص الأمتعة والملابس قبل إدخالها إلى المنزل. يمكن أن يختبئ بق الفراش في حقائب السفر، لذلك يُفضل تنظيفها بالمكنسة الكهربائية وغسل الملابس على درجات حرارة عالية.

التعامل بحذر مع الأثاث المستعمل:

عند شراء أثاث مستعمل أو استلام أثاث قديم، تأكد من فحصه بدقة للتأكد من عدم وجود بق الفراش أو بيضه.

استخدام أغطية وقائية:

استخدام أغطية واقية ضد بق الفراش على المراتب والوسائد قد يمنع دخول الحشرات أو تكاثرها داخل الفراش.

تقليل الفوضى:

تقليل الفوضى في الغرف وتجنب تكديس الملابس أو الأغراض في الزوايا حيث يمكن أن يختبئ بق الفراش.

تنظيف شامل للمنزل:

القيام بتنظيف المنزل بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية مع التأكد من تنظيف الشقوق والزوايا الصعبة، ويُنصح أيضا بغسل الفراش والمفروشات بشكل منتظم بماء ساخن.

التعامل السريع مع الإصابات:

إذا تم اكتشاف بق الفراش، من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لعلاجه، سواء عن طريق استخدام المبيدات المخصصة، أو استدعاء مختصين في مكافحة الحشرات.

مراقبة الحيوانات الأليفة:

في حال وجود حيوانات أليفة، يجب مراقبتها لأنها قد تحمل بق الفراش إلى المنزل، ويجب فحص فراش الحيوانات وغسلها بانتظام.

هذه الإجراءات الوقائية تساهم في تقليل فرص دخول بق الفراش إلى المنزل أو أماكن الإقامة، وتحافظ على بيئة صحية وآمنة.