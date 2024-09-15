صفقات معرض "سهيل" للصقور بقطر تتجاوز 5 ملايين ريال

الدوحة ـ وسط إقبال غفير تجاوز التوقعات يقول مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور عبد العزيز البوهاشم السيد إن النسخة الثامنة لـ"سهيل" تعتبر الفُضلى في تاريخ المعرض، مؤكدا أنه شهد تطورا لافتا انعكس على ما يقدمه من تنوع في المنتجات والأنشطة وهو ما جعله يجذب عارضين محليين ودوليين من ذوي الجودة والابتكار.

السوق القطري برأي البوهاشم أثناء حديثه للجزيرة نت، يعد سوقا رائجا ونشطا يستوعب الإبداعات والابتكارات المتخصصة في رياضة الصيد، مبينًا أن أجنحة الشركات المشاركة في النسخة الثامنة للمعرض والمتخصصة في بيع أسلحة الصيد ومستلزماتها، جذبت عددا كبيرا من زوار المعرض، حيث تنافست الشركات على تقديم العروض المذهلة لأحدث أنواع الأسلحة وبنادق الصيد وجميع ما يرتبط بها من إكسسوارات ومعدات حديثة ومبتكرة تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

كلام مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور وثقته النِّسَب، حيث أكدت اللجنة المنظمة في بيان لها أن معرض "سهيل" للصيد والصقور في نسخته الثامنة سجل أعلى حضور جماهيري في تاريخه هذا العام، ليعزز بذلك مكانته الإقليمية والعالمية الرائدة كأحد أكبر المعارض والفعاليات المتخصصة في مجال الصيد والصقور في المنطقة والعالم.

"سهيل" وبحسب خبراء هو أكثر من مجرد معرض يقام بشكل دوري لهواة الصيد والصقور بل هو عالم مختلف يمتلئ في جنباته بالشعر العربي الفصيح والنبطي الممزوج برصانة الكلمة وجمال الوصف، إلى جانب سلسلة من المحاضرات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية التي تختص بالتثقيف في التعامل مع الطيور وحفظ صحتها وطرق الإحاطة بها وتكثيرها.

وجوه خليجية وعربية

ويبدو المشهد في شوارع الحي الثقافي كتارا أشبه بأجواء مونديال قطر 2022 مع اختلاف الزمان والحدث، إذ أينما ألقيت نظرك سترى حشودا من الشباب من مختلف الجنسيات، وصلوا الدوحة لحضور معرض كتارا الدولي للصيد والصقور والتبضّع من المنتجات الأصلية التي يوفرها ولا توجد في أي مكان آخر.

يقول المواطن السعودي ناصر الشمّري الذي وصل الدوحة لحضور معرض سهيل للصيد والصقور، إن المعرض بات اليوم قبلة لهواة وعشاق الصقور في المنطقة والعالم، مشيرا في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المعرض هذا العام مختلف تماما عن النسخ السابقة بما يوفره من معدات وأدوات نادرة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

وشهد المعرض في نسخته الحالية التي استمرت في استقبال الزوار حتى 14 سبتمبر/أيلول الجاري، مشاركة واسعة من 19 دولة من مختلف قارات العالم وهي قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باكستان، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، البرتغال، بلجيكا، روسيا، أستراليا، جنوب أفريقيا، ليتوانيا وبولندا.

حيث مثل هذه الدول 171 شركة من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال بيع أحدث أنواع أسلحة ومعدات الصيد ولوازم الصِّقارة وتجهيزات رحلات البر والسفاري، من بينها مجموعة من الجهات العارضة تشارك لأول مرة في المعرض، وخاصة من الصين وبولندا وأستراليا.

جاذبية الشغف

لم يُخف المواطن الإماراتي سالم الكتبي شغفه الكبير للمشاركة في مزاد الصقور ضمن المعرض حيث رصدناه يبحث عن صقر من نوعية نادرة وثمينة، وقال للجزيرة نت "أتابع المزاد من اليوم الأول للمعرض، وكان اليوم الأخير هو الأكثر روعة حيث خصص لأندر وأفخر الصقور التي شاهدتها في حياتي".

يكمل الكتبي: الأسعار اشتعلت على المزاد حتى وصل أعلى سعر لأحد الصقور لنصف مليون ريال، وصقر آخر حوالي 450 ألف ريال.. كانت صقور رائعة. ومبارك لمن فاز بها.

خليفة سلطان الحميدي، المتحدث الإعلامي باللجنة العليا المنظمة لمعرض "سهيل"، كشف أن قيمة إجمالي مزاد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور بلغ 5 ملايين و200 ألف ريال قطري.

من خلال جولتنا في المعرض شهدنا آراء الزوار الذين أشادوا بتطور معرض سهيل سواء من حيث حجم المعرض وعدد الدول المشاركة والأجنحة المتنوعة أو من حيث المسابقات التي أقيمت على مدار 4 أيام.

سطع نجم "سهيل" عاليا هذا العام بحضور وصفَ بالتاريخي، ليكون من بين أكبر المعارض المتخصصة في مجال الصيد والصقور في المنطقة والعالم، فقد بدا واضحا العمل المستمر على تطوير المعرض من نسخة إلى أخرى.