حليب اللوز أم جوز الهند.. أي حليب نباتي يحتوي على سعرات حرارية أقل؟

تتنوع بدائل الحليب النباتية بشكل كبير في نكهتها، ويؤثر اختيارك بين الشوفان، الصويا، جوز الهند، أو اللوز على كمية السعرات الحرارية.

وبالنسبة لمن يحرصون على متابعة استهلاكهم اليومي من السعرات، يُعتبر حليب اللوز أو جوز الهند من أفضل الخيارات، حيث يحتوي على 13 إلى 21 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر، وفقًا لمركز نصائح المستهلك الألماني. ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا ينطبق فقط على المشروبات غير المحلاة.

كما يحتوي حليب اللوز وجوز الهند على دهون أقل من حليب البقر. تبلغ نسبة الدهون في الحليب الكامل الدسم 3.5%، مع حوالي 65 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر. يحتوي الحليب الخالي الدسم، الذي يحتوي على نسبة دهون تبلغ 1.5%، على حوالي 45 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر.

إذا كنت لا تشرب حليب البقر ولكنك ترغب في زيادة كمية البروتين التي تتناولها، فإن حليب الصويا هو الحل الأمثل، كما يقول معهد ماكس روبنر الألماني، وهو وكالة أبحاث حكومية تركز على التغذية.

ووجد الباحثون في المعهد أن حليب الصويا، الذي يحتوي على 38 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر في المتوسط، يحتوي على "جودة بروتين" أفضل من حليب الشوفان واللوز، وهو اكتشاف أرجعوه إلى النسبة العالية من الأحماض الأمينية الأساسية في حليب الصويا.

وجودة البروتين الأفضل تعني أنه من الأسهل على الجسم معالجة البروتين الموجود في حليب الصويا.

بما أن حليب الشوفان يعتمد على الحبوب، فهو يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والقليل من البروتين. ويحتوي حليب الشوفان أيضًا على 46 سعرة حرارية لكل 100 مليلتر، وهي أعلى نسبة من بين جميع بدائل الحليب النباتية التي تم فحصها.