5 نصائح لإعداد ركن يوغا مثالي في المنزل

أظهرت دراسة أن غالبية محبي اليوغا يمارسونها في المنزل. لكن تعد الأغراض الشخصية والتجهيزات المنزلية عائقا لدى الكثيرين، إلا أن بعض الإصلاحات البسيطة يمكن أن تعزز تجربتك المنزلية مع اليوغا.

وفقًا لمسح أجرته "الجمعية المهنية لمدربي اليوغا" في ألمانيا لعام 2023، فإن 74% من ممارسي اليوغا يفضلون التدرب في المنزل، بينما يتوجه حوالي الخُمس فقط إلى أستوديوهات اليوغا الخاصة أو الصالات الرياضية.

إذا كنت من هؤلاء الذين يمارسون اليوغا في المنزل، فلا تحتاج إلى مساحة كبيرة، ولكن بلا شك يجب أن تكون هادئة، لذلك يقدم خبراء اليوغا مجموعة من النصائح لتوفير الصورة الأفضل لمساحة اليوغا المنزلية.

اختيار الزاوية المناسبة

يفضل تحديد مكان ثابت لممارسة اليوغا في المنزل، بعيدًا عن مصادر التشويش مثل المطبخ أو الممرات. ويفضل أن تكون هذه الزاوية بجانب نافذة تتيح لك رؤية الخارج.

المساحة الكافية

يجب أن تكون المساحة لا تقل عن مترين مربعين، لتتمكن من أداء الحركات بحرية دون أن تلامس الجدران أو الأثاث.

إضاءة قابلة للتعديل

الإضاءة القابلة للتعتيم يمكن أن تساعد في خلق أجواء هادئة. كما يمكن إضافة الشموع أو العطور لتعزيز التركيز.

اختيار السجاد المناسب

يجب استخدام حصيرة يوغا غير قابلة للانزلاق، ويمكن إضافة سجادة في حال كانت الأرضية باردة أو صلبة.

استخدام الحاسوب

إذا كنت تتابع دروس اليوغا عبر الإنترنت، فضع الحاسوب المحمول عند رأس الحصيرة بحيث يكون في مستوى العين عند أداء التمارين.