كيف تتخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من مكيف سيارتك؟

هل يصدر مكيف الهواء في سيارتك رائحة كريهة؟ قد يكون ذلك علامة على تراكم العفن الفطري في مرشح الهواء "الفلتر". إليك كيفية حل المشكلة.

"الفلتر" هو الجزء المسؤول عن إزالة الملوثات والأوساخ وحبوب اللقاح من الهواء، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يصبح مسدودًا وأقل كفاءة.

ويوصي نادي السيارات الأوروبي الألماني "إيه سي إي" (ACE) بتغيير الفلتر مرة واحدة في السنة. ومن الممكن تغييره بنفسك، لكن قد يكون الأمر صعبًا اعتمادًا على طراز مكيف السيارة، وفي بعض الأحيان يكون الفلتر موجودًا أسفل الغطاء، وفي حالات أخرى يمكنك الوصول إليه من الداخل. وقد يكون من الضروري إزالة الأجزاء الأخرى أولاً، لذا من الأفضل أن تأخذ السيارة إلى ورشة العمل إذا كانت المهمة معقدة للغاية.

وينصح نادي السيارات الأوروبي الألماني بتركيب مرشح يحتوي على الكربون المنشط، وذلك لأنه يقوم أيضًا بتصفية الكثير من غازات العادم والروائح الضارة من الهواء.

ويمكن أن تسبب البكتيريا والعفن روائح كريهة في مكيف الهواء، لذا من الأفضل تنظيف المكيف سنويًا. وتتوفر منتجات خاصة بذلك إذا كنت تريد القيام بهذا الإجراء بنفسك.

كما يوصي نادي السيارات الأوروبي بفحص نظام تكييف الهواء بواسطة خبراء كل سنتين إلى 3 سنوات على الأقل. ومن المهم أيضًا فحص كمية سائل التبريد في النظام بصورة منتظمة حيث يتم فقدان حوالي 10% منه كل عام.

وعليك أن تحرص على ترك المروحة تعمل لبضع دقائق بعد إيقاف تشغيل مكيف الهواء لتقليل التكثيف المتبقي في مجاري الهواء، فالرطوبة هي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا.

ولكن، ماذا لو قمت بوضع فلتر جديد وقمت بتطهير مكيف الهواء وما زالت رائحة السيارة كريهة؟ هنا قد يكون الحل هو إجراء معالجة بالأوزون في ورشة تصليح السيارات، وذلك بعمل دفع للأوزون داخل سيارتك باستخدام مولد خاص لقتل الجراثيم وجراثيم العفن والقضاء على الروائح الكريهة.