لماذا يجب التوقف عن استخدام الهاتف الذكي ساعة يوميا؟

اعترف نجم هوليود توم كروز بأنه لا يملك هاتفا ذكيا وكل ما يريده هو أن يكون مع أولاده وأن يصنع أفلاما، كما تخلّى النجم العالمي مايكل سيرا عن هاتفه الذكي بحجة أنه سيفقده السيطرة على حياته، وقبل 3 سنوات كشف نجم البوب إيد شيران عن شرائه نوكيا 3310 بنسخته المحدثة حتى يتمكن نظام التتبع من الوصول إليه عندما يكون مسافرا.

قد لا تتعارض فكرة التخلي عن الهواتف الذكية مع نمط حياة هؤلاء المشاهير وغيرهم، وخاصة مع وجود من يدير أعمالهم، بينما عدم امتلاك هاتف ذكي هو أمر لا يمكن تصوره لدى كثيرين، وقد يكون مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما بعد أن أصبحت الهواتف انعكاسا لحياتنا ومركز أنشطتنا اليومية ونافذتنا على العالم.

ولكن إذا كان التخلي عن الهواتف الذكية أمرا غير واقعي، فما البديل الأمثل لتعزيز الصحة والرفاهية؟

اليقظة الرقمية والصحة العقلية

يبدو أن التفاعل بوعي مع الأجهزة الرقمية هو الحل الأكثر واقعية، إذ تشير التقديرات إلى أن الشخص العادي يقضي في المتوسط 4 ساعات و37 دقيقة على هاتفه كل يوم، وهذا الوقت لا يشمل الاستخدام المرتبط بالعمل، ومن ثم فإنه يمثل ضررا على الصحة العقلية وضعف الوظائف الإدراكية ويعزز اضطرابات النوم ويؤثر على الرقبة والكتفين والظهر مسببا ما يعرف "بالرقبة النصية".

ولهذا ينصح الخبراء بممارسة "اليقظة الرقمية"، ويوضح سينا جونيدي، المحاضر الأول في المشاريع الرقمية بجامعة تيسايد بالمملكة المتحدة، أن اليقظة الرقمية تتمثل في استخدام التكنولوجيا استخداما واعيا وهادفا لتعزيز بيئة رقمية صحية وآمنة بدلا من الانجذاب إلى التمرير الإدماني الذي لا معنى له، "فلا تفرط في استخدام هاتفك ولا تنقطع تماما عنه"، وذلك نقلا عن موقع "بي بي سي".

وقد تبنّى باحثون من جامعة رور الألمانية الفكرة نفسها، وأفادوا بأنه ليس من الضروري التخلي تماما عن الهاتف الذكي للشعور بالتحسن، ولكن يمكن للتغييرات الواعية والمحكومة بالوقت أن تسهم في تعزيز الرفاهية وتحسين الصحة العقلية.

وللوصول إلى تلك النتائج التي نشرت في دورية علم النفس التجريبي 2022، انقسم المشاركون إلى 3 مجموعات؛ تخلّت المجموعة الأولى عن استخدام الهواتف الذكية تماما، في حين قللت الأخرى من استخدامه بمقدار ساعة واحدة يوميا، ولم تغير المجموعة الثالثة من سلوكها.

وأشارت الدراسة إلى أن التخلي عن الهاتف الذكي وكذلك تقليل استخدامه كان لهما آثار إيجابية على نمط حياة المشاركين ورفاهيتهم وارتفاع مستوى الرضا عن الحياة ووقت النشاط البدني كما انخفضت أعراض القلق والاكتئاب.

وقالت عالمة النفس والمؤلفة الرئيسة للدراسة جوليا برايلوفسكايا إن التأثيرات الإيجابية استمرت مدة أطول في المجموعة التي قللت الاستخدام، ومن ثم كانت أكثر استقرارا مقارنة بمجموعة الامتناع الكامل. وأضافت "لقد أدى التدخل الذي استمر أسبوعا إلى تغيير عادات الاستخدام لدى المشاركين بشكل عام على المدى البعيد حتى بعد 4 أشهر من انتهاء التدخل".

وفي عام 2023 أشادت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة هانيانغ في كوريا بأن تقليص استخدام الهواتف الذكية يقلل من خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة ممن استخدموا هواتفهم مدة تقل عن ساعتين يوميا كانوا أقل عرضة للتوتر بنسبة 30% وأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 38%، كما كانوا أقل عرضة للتفكير في الانتحار بنسبة 43%، وكذلك أقل عرضة لتعاطي الكحول بنسبة 47%، وعلى النقيض ارتبط استخدام الهواتف أكثر من 4 ساعات بخطر الإصابة بهذه المشاكل.

جودة النوم والحالة المزاجية

تؤثر عادة استخدام الهواتف قبل النوم مباشرة على جودة النوم وصحة الدماغ، وما يجعل هذه العادة اسوأ هو الشعور بالحاجة إلى الاتصال الدائم والتواجد، ولهذا يوصي موقع "كليفلاند كلينك" بترك استخدام الهواتف ليلا قبل النوم بساعة أو ساعتين.

كذلك أشارت دراسة نشرتها مجلة "بلس وان" 2020 إلى أن تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بمقدار 30 دقيقة أدى إلى تحسن عام في جودة النوم والحالة المزاجية وقدرة الذاكرة العاملة. وربط الباحثون بين جودة النوم وانخفاض كمية الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والذي يؤخر إطلاق هرمون الميلاتونين (هرمون النوم).

الإبداع والتفكير النقدي

وفق موقع "بيد مونت"، يرى مدرب الحياة دينيس بوتيمر أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية يحدّ من التفكير النقدي والإبداع. ولإثبات ذلك، يقول "فكر في آخر مرة أردت فيها تذكر معلومة ما، ولكنك لم تستطع. هناك احتمال كبير أنك قلت سأبحث على غوغل"، ورغم أن هذا ليس بالأمر السيئ فإنه من وجهة نظر بوتيمر يغلق الباب أمام التفكير النقدي والتساؤل.

ويتفق مع هذا الرأي يورجن إدهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إكسليون لمشاركة الملفات، مشيرا إلى أنه عندما يغلق هاتفه لا يكون هدفه السلام والهدوء، بل لأنه يريد التفكير. وقد عبّر عن مخاوفه لموقع "آي إن سي" بقوله "إن أكبر مخاوفي في ما يتعلق بالاتصال المستمر بالإنترنت هو أن يتوقف الناس عن التفكير".

انفصال متعمد ومؤقت

وفي سبيل الحفاظ على الصحة والموازنة بين المشاركة في العالم الحقيقي ووقت الشاشة، هذه بعض الخطوات التي قد تساعدك: