لماذا أصبح احتضان الكوالا محظورا في أستراليا؟

أصبح احتضان الكوالا -الذي كان يحظى بشعبية كبيرة- محظورا بشكل متزايد في جميع أنحاء أستراليا، بسبب مخاوف تتعلق بالرفق بالحيوان. على الرغم من أن بعض الأماكن لا تزال تقدم هذه الخدمة مقابل رسوم، فإن المدافعين عنه يضغطون من أجل فرض حظر على مستوى البلاد.

يعد حمل حيوان الكوالا، الذي يعتبر أحد رموز أستراليا، بين الذراعين، والشعور بمخالبه على الكتف حلما بالنسبة للعديد من السياح. لكن قد يتفاجأ المسافرون إلى أستراليا عندما يعلمون أن احتضان الكوالا أصبح محظورا الآن في معظم الولايات.

وقد انضمت الآن مدينة بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند إلى الحظر، مما أثار مناقشات جديدة بشأن القرار.

لسنوات عديدة، كانت محمية "لون باين كوالا" في ولاية كوينزلاند الاستوائية هي المكان الأفضل للقاءات قريبة مع أكلة عشبة الأوكالبتوس. وقد احتفظ زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحيوانات الكوالا، وكذلك النجمة الأميركية ​​تايلور سويفت وأسطورة التنس روجر فيدرر.

ويشير البيان الصحفي الصادر عن المحمية إلى تزايد الطلب على "تجارب أكثر كثافة وتعليمية" تتجاوز مجرد احتضان الكوالا. وبدلا من مجرد التقاط الصور، يرغب كثيرون في قضاء المزيد من الوقت بحضور الحيوانات ومقدمي الرعاية لها. وبالنسبة لبعض الأستراليين يعتبر هذا التغيير مخيبا للآمال للغاية.

ونقل موقع نيوز الإخباري عن أحد الزائرين الدائمين للمحمية قوله "لن أذهب إلى هناك بعد الآن إذا لم أتمكن من احتضان الكوالا. شكرا على ذكريات لون باين".

التوتر الصامت

وينام حيوان الكوالا حوالي 20 ساعة في اليوم، ولديه عملية تمثيل غذائي بطيئة للغاية، ويحافظ على الطاقة من خلال نمط حياة مستقر بعد تناول أوراق الكينا التي يصعب هضمها.

"لكن بعض المواجهات القريبة تجبرهم على البقاء مستيقظين ونشطين لساعات طويلة"، كما تشير منظمة رعاية الحيوان العالمية لحماية الحيوان ومقرها لندن.

"إن احتضان أو حمل أو التقاط صورة للكوالا يسبب لهم التوتر الصامت"، ولكن يمكن لمحبي الحيوانات الاستمرار في تجربة مشاهدة الكوالا عن قرب وهي تأكل وتنام وتسترخي داخل مساحتهم الخاصة، ولكن دون الاتصال الجسدي.

تأسست محمية "لون باين كوالا" (Lone Pine Koala) عام 1927، وهي الأقدم والأكبر من نوعها في العالم. عندما كانت الكوالا تُصطاد بكثافة للحصول على فرائها الناعم، بدأ المركز باثنين فقط: جاك وجيل. ويضم المركز -اليوم- حوالي 100 كوالا. وفي معظم الولايات والأقاليم، أصبح من غير القانوني حمل الكوالا بين الذراعين كما لو كانت طفلا، بينما تظل كوينزلاند وجنوب أستراليا الاستثناءين الوحيدين. ومع ذلك، يُسمح غالبا بلمس الكوالا، ولكن وفقا لقواعد صارمة

المسموح والممنوع على السياح

في نيو ساوث ويلز، حيث تقع مدينة سيدني، تم فرض حظر على الاحتفاظ بالكوالا منذ عام 1995.

وكانت المبادئ التوجيهية للحكومة الإقليمية دقيقة: وتنص الإرشادات على أن "التعامل مع الكوالا من قبل الجمهور يجب أن يقتصر على التربيت والمداعبة والاحتضان إلى حد وضع ذراع حول الكوالا بينما يبقى الحيوان على مكان ثابت".

ومع ذلك، فإن بعض المرافق، مثل حديقة حيوان وايلد لايف سيدني في ميناء دارلينج، تحظر تماما أي اتصال جسدي. ولا يزال بإمكان الزوار الاقتراب من الحيوانات والتقاط الصور بجانبها.

وجاء في موقع الحديقة الإلكتروني "نظرا لأن لدينا قواعد صارمة للغاية بشأن عدد مرات عرض حيواناتنا الفردية، يمكن للضيوف التأكد تماما من أن الكوالا لا تشعر بالتوتر بسبب هذه اللقاءات القريبة". "على العكس من ذلك، في بعض الأحيان لا يرف لهم جفن!".

وحتى في كوينزلاند، حيث لا يزال احتضان الكوالا مسموحا به، هناك لوائح صارمة تحكم سياحة الكوالا. يمكن لكل كوالا المشاركة في لقاءات الزوار لمدة تصل إلى 3 أيام متتالية فقط قبل الحصول على يوم كامل من الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتم إزالة الكوالا من بيئتها الطبيعية لمدة لا تزيد على 30 دقيقة يوميا، وإجمالي 180 دقيقة أسبوعيا.

ويُسمح فقط لمقدمي الرعاية المدربين بالتعامل مع الكوالا ووضعها في أحضان الزوار. حيث لا يزال الحضن مسموحا به بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يحلمون بلقاء قريب، يمكنك زيارة حديقة حيوان أستراليا على ساحل صن شاين كوست، والتي تديرها عائلة الراحل "صائد التماسيح" ستيف إيروين، أو محمية كورومبين للحياة البرية جنوب بريسبان. ولكن سيكلفك 124 دولارا أستراليا (88 دولارا).

ومع ذلك، تسلط حملة "إنهاء لقاءات الكوالا القاسية" الضوء على الضغط الكبير والمعاناة التي تتحملها الكوالا خلال هذه التجارب، وتحث الجمهور على الدعوة إلى لوائح أكثر صرامة.

تنص العريضة على أن معظم زوار مراكز الحياة البرية ليس لديهم أي فكرة عن مدى الضغط والمعاناة التي تشعر بها الكوالا عندما يتم احتضانها أو احتجازها لالتقاط صورة لها.

ونقلت صحيفة الغارديان الأسترالية عن رئيس الوزراء الإقليمي ستيفن مايلز قوله إن اللوائح، على سبيل المثال، بشأن فترات الراحة وفترات الراحة للكوالا، صارمة للغاية بالفعل.

ولكن الناشطين في مجال حقوق الحيوان يرغبون في المزيد من اللوائح، إذ تنصح منظمة حماية الحيوان العالمية السياح بالبحث عن الكوالا في البرية ومراقبتها من مسافة بعيدة.