هل تخطط للسفر إلى فيينا؟ دليلك الشامل لعطلة صيفية رائعة

تعد العاصمة النمساوية إحدى الوجهات السياحية المميزة للكثيرين، إذ تتميز بغنى تراثها الثقافي، وتزخر بالعديد من المقاهي والمطاعم الفاخرة، ناهيك عن الأنشطة الممتعة في الهواء الطلق.

وتجتمع ثروات فيينا الثقافية مع تنوع المأكولات في متحف تاريخ الفنون كل خميس لتقديم تجربة عشاء مميزة، حيث يتم تقديم قائمة مكونة من 5 أطباق متنوعة في القاعة ذات القبة الكبرى، ويتبعها جولة بالمتحف.

ويُمكن للضيوف حجز طاولة بين الساعة 6 و10 مساءً خلال أيام الخميس، أما خلال أيام الأسبوع فيمكنهم الاستمتاع بمزيج متنوع من الثقافة والطعام بالمقاهي والمطاعم الأنيقة في متحف التاريخ الطبيعي ومتحف تاريخ الفنون.

تناول العشاء وسط إطلالات بانورامية

ويمكن للسياح الاستمتاع بإطلالات مثالية أثناء تناول الوجبات في مطاعم فيينا، خصوصاً المنطقة المحيطة بكاتدرائية سانت ستيفن، والتي تتميز بموقعها المثالي لمشاهدة غروب الشمس وإطلالات المدينة الرائعة.

أما أولئك الراغبون بالاستمتاع بجميع المعالم السياحية الرئيسية في المدينة، فعليهم زيارة عجلة فيريس العملاقة وكنيسة القديس تشارلز.

ركوب الدراجات بحديقة براتر

كما يمكن للسياح الاستمتاع بطقس الصيف المثالي في العاصمة النمساوية عبر زيارة الحديقة الشهيرة براتر التي تُعتبر نقطة الانطلاق المثالية للاستمتاع بأشعة الشمس والتجول بركوب الدراجات في المدينة.

ويمكن للضيوف استئجار دراجة لاستكشاف المعالم السياحية والتجول عبر المسارات المظللة والخالية من السيارات، ويمكنهم بدء جولتهم من "براترستيرن" والانطلاق بركوب الدراجة على طول مسار بطول 4 كيلومترات حتى وصولهم إلى "لوستهاوس" خلال الرحلة، حيث سيكتشف الزوار مجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكنهم التوقف فيها واستكشافها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

كذلك يُتاح للضيوف استكشاف الممرات المائية والمحميات الطبيعية وزيارة ملعب "ييزوإيتنفيزه" وملعب "إرنست هابل" الذي يعد الأكبر من نوعه في النمسا، كما يمكنهم الاستمتاع أيضا بجمالية جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال المذهلة من الناحية المعمارية، فضلا عن السباحة بحمام "شتاديونباد" الذي يُعتبر ملاذا مثاليا للاسترخاء خلال الأيام الحارة.

مغامرة رائعة بالهواء الطلق

تعدُ مدينة ملاهي "فورستيلبراتير" وجهة فريدة بحد ذاتها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأكثر من 250 جناحا ومعلما سياحيا، وتتنوع من العجلة الشهيرة فيريس العملاقة التي يبلغ ارتفاعها 65 مترا، وتعود إلى أساليب المرح التقليدية، إلى الألعاب الحديثة مثل "إجكشن سيت" الذي يدفعك إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 90 مترا.

وتُضفي الأحداث المليئة بالمرح بريقا خاصا على المكان، حيث تشمل أيام الأحد العائلية وألعاب العطلات ومعارض براتر طوال الموسم، كما تقدم جولات براتر أدفينشر تجربة خاصة تكشف عن الكواليس والتفاصيل الخفية للمدينة.

أما إذا كان الزوار يبحثون عن تجربة مطاعم مميزة، فلديهم الخيار من بين أكثر من 60 مقهى ومطعما وأكشاك الآيس كريم والوجبات الخفيفة المنتشرة بأرجاء المنتزه، لتجربة الأطباق الشهية أثناء استكشاف المتعة والترفيه في "فورستيلبراتير".