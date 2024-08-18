ما عائلات العطور؟ وكيف تشتري العطر المناسب؟

ينصح الخبراء بمراعاة بعض النقاط المهمة عند اختيار العطر المناسب، أبرزها معرفة عائلات العطور ودرجة ثباتها.

مبادرة حماية المستهلك بألمانيا أوضحت أنه يمكن تقسيم العطور إلى عائلات، فعلى سبيل المثال هناك روائح زهرية، أو شرقية، أو خشبية، أو فاكهية، أو حارة، مشيرة إلى أن معرفة هذه العائلات يمنح المرء توجّها أوليا نحو العطر المناسب.

وأضافت المبادرة أنه ينبغي شم العطر مرة ثانية بعد 10 دقائق من المرة الأولى، معللة ذلك بأن العطر يتكون من 3 طبقات؛ الطبقة العلوية، والطبقة الجوهرية، والطبقة القاعدية.

وتعد الطبقة العلوية للعطر هي المسؤولة عن الانطباع الأول، في حين أن الطبقة الجوهرية تمثل روح العطر وتمنحه طابعه المميز.

أما بخصوص درجة ثبات العطر، فإن مدة الثبات ترتبط بمحتوى العطور والزيوت العطرية، فكلما زاد محتوى العطور والزيوت العطرية زادت مدة ثبات العطر.

ويحتوي "ماء الفريش" (Eau Fraiche) على أقل محتوى عطري بنسبة 1 إلى 3% فقط، لذلك فإنه سرعان ما يتبخر. أما "ماء الكولونيا" (Eau de Cologne) فيحتوي على روائح أكثر قليلا، لكنه لا يزال أحد العطور الأقل تركيزا.

ويدوم مدة أطول "ماء الزينة" (Eau de Toilette)، و"ماء العطر" (Eau de Parfum)، و"العطر" (Parfum)، وذلك بترتيب تصاعدي، مع العلم أن العطر يحتوي على ما يصل إلى 30% من الزيوت العطرية التي تضمن رائحة مكثفة تدوم ساعات.