10 وجهات مفتوحة تتحدى حرارة الصيف في قطر

في الماضي كان ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف كابوسا يؤرق سكان دولة قطر كونه يمنعهم من التجول في المناطق المفتوحة، لكن تغير الأمر حاليا بوجود 10 أماكن مفتوحة تم تكييف أجوائها، مما يمكن الناس من التجول فيها بحرية في فصل الصيف.

تتوزع الأماكن الـ10 على عدد من مناطق العاصمة الدوحة فهناك ممرات مكيفة في حدائق مفتوحة مثل الغرافة وأم السنيم والأكسجين، كما تم افتتاح ممرات مكيفة في سوق واقف أكثر الأسوق شعبية في قطر فضلا عن أحد شوارع الحي الثقافي كتارا ودرب لوسيل وساحات المجمعات التجارية كالحزم مول وفاندوم، فضلا عن شارع ويست ووك بالوعب وتورنادو ديون بلازا.

1 ـ سوق واقف

افتتحت إدارة سوق واقف العام الجاري أول مشروع لتبريد الممرات داخل السوق الذي يعتبر من أبرز وأشهر الوجهات السياحية في البلاد، ويرتاده السياح على مدار العام، واتجهت إدارة السوق إلى تبريد أحد الطرق الواقعة قبالة فندق البدع وساحة السوق بطول يصل إلى قرابة 400 متر.

2- حديقة الغرافة

تعتبر حديقة الغرافة أول حديقة مكيفة الهواء في العالم، ويساعد نظام التبريد على الحفاظ على درجة حرارة مثالية ما بين 26 و28 درجة مئوية مما يجعلها مكانًا مثاليًا للزيارة والتغلب على الحرارة.

وتقع الحديقة بمنطقة الغرافة على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع وتتسع لاستقبال نحو 3 آلاف زائر في اليوم من كافة الفئات العمرية، كما أن التصاميم المذهلة للعمارة الإسلامية على طراز المشربية تعتبر مسؤولة بشكل رئيسي عن دوران الهواء البارد داخل الحديقة.

3- حديقة الأكسجين

تقع حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية وتعد من أجمل الحدائق في قطر، وتمتد الحديقة على مساحة 130 ألف متر مربع وهي ملاذ رائع وسط الفخامة والجمال الطبيعي.

وتمتلئ الحديقة بالعديد من مناطق التنزه ومسارات الركض والمشي وركوب الدراجات وهي أفضل ملاذ لمحبي الطبيعة.

ويشمل عامل الجذب الرئيسي الملعب الرياضي والممرات المكيفة لتعزيز التبريد والحفاظ على درجة حرارة معتدلة، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة مع العديد من المرافق.

4- حديقة أم السنيم

تحوي حديقة أم السنيم أطول مسار مكيف للمشي والجري في العالم، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية بطول 1.143 مترا (3.750 قدما).

وتضم حديقة أم السنيم أكثر من 88 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء و912 شجرة ومسارا للدراجات الهوائية بطول 1.135 مترا ومسارا مكيفا للمشي والجري بطول 1.143 مترا، و3 مناطق للتمارين مجهزة بمعدات اللياقة البدنية، ومنطقتي ألعاب للأطفال.

5- هاي ستريت

يوفر شارع 21 هاي ستريت بالحي الثقافي (كتارا) تجربة تسوق خارجية فريدة في جوٍ خارجي منظم وهواء بارد وبيئة تحيط بجوانبها كافة سبل الراحة مما يساعد على الشعور بالمتعة على مدار العام.

يضم الشارع -الذي يقع في القلب من كتارا تماما- العديد من العلامات التجارية الفاخرة والأزياء والعلامات التجارية للساعات والمجوهرات من جميع أنحاء العالم، وهو جنة عشاق الموضة.

كما يضم غاليري لافاييت وهو وجهة متكاملة لجميع المتسوقين مع مجموعة من المتاجر الرائعة للعديد من العلامات التجارية، وهو ثاني أكثر الأماكن زيارة في باريس بعد برج إيفل.

وافتتح غاليري لافاييت فرعه في الحي الثقافي (كتارا) في الدوحة، ويوفر جوا لطيفا ومريحا حيث يمكن للمرء الاستمتاع بوقت رائع مع العائلة والأصدقاء. بهدف الجمع بين الفن والثقافة مع الموضة والتجزئة.

وزير البلدية يفتتح حديقة "أم السنيم" 🌳 ببلدية #الريان تضم الحديقة أطول مسار مشي🚶خارجي مكيف في العالم 🌏 الذي يبلغ طوله 1.143 كم ودخلت به موسوعة جينيس للأرقام القياسية.#قطرpic.twitter.com/70looJ3Wvw — مشاريع قطر (@ProjectsQatar) November 1, 2022

6- الحزم مول

يعتبر الحزم مول واحدا من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في قطر لقضاء يوم مثالي مع العائلة والأصدقاء، ويقدم المول ملاذا كاملا للرفاهية التي تجمع بين الفن والثقافة كونه مكانا مكيفًا بالكامل في الدوحة.

ويستوحي الحزم مول من الهندسة المعمارية الإيطالية، ويعبر عن الأجواء الفاخرة التي هي بالفعل متعة للروح حيث يمكن لمحبي التسوق الاستمتاع في الديكورات المذهلة والأضواء المتلألئة ونظام تحكم درجة الحرارة في ساحاته الخارجية.

7- ساحة مول بلاس فاندوم

تعد الساحة مقصدا هاما لزوار مول بلاس فاندوم في لوسيل وبخاصة المتابعين لعرض النافورات حيث يعد المكان مكيفا بالكامل ويحوي مطاعم ومقاهي للاستمتاع بالعرض والتسوق.

#قطر لقت حل للحر 🇶🇦🌞

٨ وجهات مكيّفة في الهواء الطلق: – سوق واقف

– حديقة الغرافة

– حديقة الأكسجين

– درب لوسيل

– ويست ووك الوعب

– نافورات بلاس فاندوم

– غاليري لافاييت

– الحزم مول *احفظها زين اذا كنت مسافر في العيد او الاجازة ✈️ pic.twitter.com/TuaxwmSJ3Z — عبدالله مسرحي ✈️ (@almasrhy) June 14, 2023

8- درب لوسيل

تمتاز جملة من الأماكن في درب لوسيل بدرجات الحرارة المنخفضة بفضل تكييف أغلب ساحاته التي تشهد عددا كبيرا من الجمهور في المناسبات والعطلات، ويتميز درب لوسيل بأنه الوجهة الأكثر استخداما للترفيه والتسوق في قطر، وكان أحد أهم الوجهات خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022 كونه مجاورا لملعب لوسيل أكبر ملاعب المونديال.

9- ويست ووك الوعب

عبارة عن مجتمع متكامل في منطقة الوعب يضم منطقة جديدة، مبتكرة وجذابة صُممت خصيصا لتوفير حياة عصرية، ويتوفر تكييف خارجي للمنطقة ما يوفر مناخا مثاليا للتنزه والتسوق على مدار العام.

10- تورنادو ديون بلازا

يُعد تورنادو ديون بلازا مركزًا جديدًا للمطاعم والمؤسسات التجارية، ويقع في قلب المنطقة التجارية بالخليج الغربي، ويضم منطقة جلوس خارجية مكيفة للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام.