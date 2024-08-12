5 معدات لياقة بدنية تجعل مكتبك صالة رياضية مُصَغّرة

"أن يكون لديك مكتب، فهذا لا يعني أن تجلس عليه لمدة 8 ساعات متواصلة"، وفي كثير من الأحيان، بحلول نهاية يوم العمل، لا يتبقى لك سوى القليل من الوقت أو الطاقة لممارسة أي نشاط بدني.

وفي عالم اليوم، حيث يجد الكثير منا أنفسهم يعملون على المكتب لساعات طويلة، يُصبح توافر بعض معدات اللياقة البدنية تحت المكتب "طريقة رائعة لاقتناص بعض الحركة الإضافية في يوم خامل، والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والسكري وحتى بعض أنواع السرطان"؛ وفقا لموقع "هيلث لاين".

كما توصي جمعية القلب الأميركية بأن نمارس الرياضة ونكون أكثر نشاطا أثناء يوم العمل، من خلال اغتنام الفرص الصغيرة للتحرك، مرة واحدة على الأقل كل ساعة، دون الحاجة إلى تخصيص كثير من الوقت للرياضة.

وتنصح بطرق للتحرك أكثر خلال يوم العمل، من بينها الوقوف أو التحرك أثناء إجراء مكالمة هاتفية أو الرد عليها، أو المشي في المكان، أو السير في شكل دائري للاستمرار في الحركة؛ أو الاحتفاظ بأدوات رياضية بسيطة في مكتبك.

وهذه الأدوات مثل أوزان اليد الصغيرة، أو شرائط المقاومة، أو استخدام مشاية أو دوّاسة أو مكتب مرتفع؛ بالإضافة إلى زوج من الأحذية الرياضية، وملابس مريحة تساعد على التحرك بسهولة.

قبل اختيار معدات التمرين المكتبي

وفقا للنصائح التي قدمتها ماري كاثرين لابوسيير، اختصاصية التغذية المعتمدة لهيلث لاين، حول اختيار معدات اللياقة البدنية الموضوعة تحت المكتب؛ يجب الانتباه إلى:

المساحة، بالتأكد من قياس أبعاد مساحة عملك، وتحديدا ارتفاع مكتبك، للتأكد من أن المعدات التي تفكر في شرائها ستكون ملائمة بشكل صحيح.

بالتأكد من قياس أبعاد مساحة عملك، وتحديدا ارتفاع مكتبك، للتأكد من أن المعدات التي تفكر في شرائها ستكون ملائمة بشكل صحيح. الميزانية، حيث تختلف تكلفة معدات اللياقة البدنية المستخدمة تحت المكتب، مما يجعل من الممكن الحصول على تمارين فعالة دون إنفاق الكثير من المال.

حيث تختلف تكلفة معدات اللياقة البدنية المستخدمة تحت المكتب، مما يجعل من الممكن الحصول على تمارين فعالة دون إنفاق الكثير من المال. التنوع، فمن الجيد اختيار المعدات التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، لتحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة وشغل للمساحة المتاحة.

أهمية توافر معدات التمرين المكتبي

لا تدع عملك المكتبي يمنعك من ممارسة التمارين الرياضية التي تحتاجها، فالعلماء لا يملون من تكرار التحذير من الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة أي تمرين، ويعتبرونه "التدخين الجديد"؛ لما قد يشكله من مخاطر صحية في المستقبل، "تجعل الجسم متصلبا وغير مريح"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

لذا، ينصح الخبراء بالاحتفاظ بأي من هذه الأدوات الرياضية الخمس التالية، لمساعدتك في التمارين أثناء العمل في مكتبك؛ باعتبارها من أفضل معدات اللياقة البدنية الملائمة للوضع تحت المكتب، "من حيث توفير تمرين فعال للقلب والقوة والمرونة".

مع ملاحظة أنه لا توجد قطعة واحدة هي الأفضل من معدات التمرين المكتبي، فما يناسبك بشكل أفضل يعتمد على احتياجاتك وأهدافك وتفضيلاتك، والأدوات الرياضية الخمس هي:

وسادة المشي

مجرد جهاز مشي صغير يناسب المكاتب، ويُعد طريقة رائعة للاستمرار في الحركة أثناء يوم العمل، وقد يجعلك تمشي لأميال أثناء إنجاز جميع أعمالك. فهو خفيف الوزن وقابل للطي، ويمكن استخدامه أمام مكتبك أو كجهاز مشي مستقل تقليدي؛ كما أنه رائع لإنقاص الوزن وإبقاء الجسم بصحة جيدة رغم ضيق الوقت.

مع ملاحظة أنه من الأفضل استخدامه مع مكتب مرتفع، لأن المكتب العادي قد يكون منخفضا للغاية؛ بالإضافة إلى أن المشي أثناء العمل على الحاسوب أو على المكتب، قد يكون صعبا بعض الشيء في البداية، ويحتاج إلى بعض الوقت للتكيف.

لوح التوازن

عندما تريد النهوض من مكتبك، يساعدك لوح التوازن على ممارسة بعض التمارين على سطح غير مستقر لبضع دقائق، لكنه سهل الاستخدام، ولا يحتاج لأكثر من أن تقف على طرفيه وتبذل قصارى جهدك لتحسين التوازن، وتدريب العضلات حول الكاحل، واستهداف استقرار الجزء العلوي من الجسم وقوة الجذع.

دَوّاسَة تُحوّل مكتبك إلى دراجة

وهي خيار جيد للمبتدئين أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى ممارسة تمارين الجزء السفلي أو العلوي من الجسم، ويمكن استخدامها مع المكاتب التقليدية؛ وتعمل تماما مثل الدراجة التي تجدها في صالة الألعاب الرياضية، ويمكن وضعها تحت مكتبك بشكل مريح، دون تأثير على تحركك أثناء إجراء المكالمات أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

جهاز محاكاة صعود الدَّرَج

وهو جهاز لا يتجاوز سعره 50 دولارا، لكنه يُشعرك وكأنك صعدت عدة مجموعات من السلالم دون النهوض من مكتبك، ويساعد في تقوية العضلات وتحسين صحة العظام وتخفيف آلام الركبة، وحرق السعرات الحرارية.

كُرة التمرين

يمكنك استبدال كرة التمرين بكرسي مكتبك، لتحريك الجسم أثناء ساعات العمل، والتراجع عن المكتب والقيام ببعض الحركات لتقوية الجذع.

بالإضافة إلى تحقيق العديد من الفوائد المحتملة مثل تحسين وضعية الجسم، والحصول على المزيد من الطاقة، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وتحسين التوازن بشكل عام.

كما أظهرت أبحاث أجريت عام 2017، أن الجلوس على كرة الاستقرار يُنشط عضلات الجزء السفلي من الجسم، ويعزز القدرة الأساسية على التحمل.

ولكن نظرا لأن هناك احتمالا للإصابة إذا فقدت توازنك وسقطت من فوق الكرة، ينصح الخبراء بالتوقف عن استخدامها عند الشعور بأي ألم، ومراجعة مقدم الرعاية الطبية.