كاليفورنيا الأميركية.. وجهة صيفية تناسب عشاق الطبيعة ومغامرات الهواء الطلق

بمجرد انقضاء فصل الشتاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية -الذي غالبا ما يتميز بأمطاره الغزيرة وتساقط الثلوج الكثيفة من سفوح الجبال- تمتلئ البحيرات وتجري الأنهار في فصل الصيف إيذانا بانطلاق موسم سياحي مثالي لعشاق الطبيعة ومغامرات الهواء الطلق ومحبي الرياضات المائية.

فيما يلي نظرة سريعة على عجائب كاليفورنيا الطبيعية، والتي ستحقق لكم أقصى استفادة ومتعة من عطلة الصيف في كاليفورنيا:

مشاهدة الشلالات

مع ذوبان الثلوج والأمطار، تتدفق المياه إلى الأنهار والجداول لتبدو شلالات كاليفورنيا في فصل الصيف أكثر روعة. ويعد فصل الصيف الموسم المثالي لمشاهدة روعة متنزه "يوسمايت" الوطني وعجائبه الطبيعية، كشلالات يوسمايت، وفيرنال، ونيفادا، بالإضافة إلى شلالات أخرى مثل تشيلنولنا بالقرب من واوونا، وواباما في هيتش هيتشي.

وتشمل الشلالات الأخرى المدرجة في قائمة أروع الشلالات في جبال سييرا نيفادا، شلالات رورينغ ريفر في متنزه كينغز كانيون الوطني، وآنجل في غابة سييرا الوطنية بالقرب من بحيرة باس وشلالات قوس قزح بالقرب من نصب ديفلز بوستبايل الوطني.

وفي أقصى الشمال، تتأثر تدفقات شلالات ويسكي تاون في ردينغ وشلالات بوتم في بحيرة شاستا والشلالات الثلاثية على نهر ماكلاود بحسب ظروف المناخ. أما في شرق لوس أنجلوس، فتعد شلالات ميلارد كانيون وشلالات إيتون كانيون وشلالات سويتزر من مناطق الجذب الرئيسية في بحيرة بيغ بير. وغالبا ما يغذي ذوبان الثلوج الجبلية قبالة جبل سان جورجونيو الشلالات الكبيرة في هذه المنطقة.

وتمتلك مدينة سان دييغو حصتها من الشلالات أيضا، متمثلة بسيدار كريك، والتي يبلغ ارتفاعها 80 قدما بالقرب من رامونا، إلى جانب غرين فالي الواقعة في حديقة كيوماكا رانشو الحكومية.

جولات بقوارب الكانو

لعقود مضت، لعبت قوارب الكانو المصنوعة من جذوع الخشب الأحمر العملاقة دورا كبيرا في ثقافة شعب يوروك، إحدى قبائل السكان الأميركيين الأصليين، الذين عاشوا على طول نهر كلاماث وساحل المحيط الهادي. لا توجد طريقة لمحاكاة ثقافة يوروك التقليدية في مقاطعة ديل نورت أفضل من التوجه إلى نهر كلاماث، الذي يقع على بعد حوالي 60 ميلا شمال يوريكا، في إحدى جولات زوارق الكانو الخشبية برفقة مرشدين من السكان الأصليين.

وتعد هذه الجولات الوحيدة في العالم، التي تستخدم الزوارق الخشبية الحمراء، وتستغرق ساعتين أو 4 ساعات في نهر كلاماث وإلى مناطق شعب اليوروك، في حين يصف المرشدون ذوو الخبرة جوانب الثقافة القبلية والنظام البيئي للنهر والغابات.

ولا يوجد حاليا سوى 10 من هذه القوارب المائية الفريدة، التي يتم تصنيعها عن طريق تجويف جذوع الأشجار لإنشاء زوارق يصل طولها إلى 20 قدما، حيث تعد مصدر فخر كبيرا لليوروك، كما أن المجاذيف المستخدمة لهذه الزوارق مصنوعة يدويا أيضا.

ولتجربة مختلفة، تنطلق جولات القوارب النفاثة في نهر كلاماث بطول 45 ميلا ذهابا وإيابا مع التوقف على طول الطريق لتصوير المناظر الطبيعية، وإمكانية مصادفة الدببة والعقاب ذي الرأس الأبيض. وتستغرق هذه الرحلة ساعتين تقريبا، كما يمكن للزوار أيضا المشاركة في رحلات استكشافية مدتها ساعة في نهر كلاماث.

أنشطة مائية

أما إذا كنتم ترغبون بالتجديف بقوارب الكاياك أو الاسترخاء على متن قارب عائم، فإن كاليفورنيا مليئة بقوارب الاستئجار وأنواع المراكب المائية الأخرى التي يمكن الإبحار بها في مختلف بحيرات كاليفورنيا: في الشمال، تجدون نقاط الجذب المثالية للتزلج على الماء مثل بحيرة كلير، أو استرخوا داخل منزل عائم في بحيرة شاستا، أو انضموا لرحلة جماعية في بحيرة تاهو.

كما أن بإمكان الزوار استئجار كوخ مطل على بحيرة باس بالقرب من مدينة فريسنو، حيث يتوفر نشاط مختلف لكل فرد من أفراد العائلة بما في ذلك التزلج في بحيرة ناسيامنتو في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.

ويمكن للزوار أيضا التجول في قارب بدواسات في بحيرة موراي في سان دييغو أو القيام برحلة برية من لوس أنجلوس، والمرور عبر بحيرة إلسينور أو التجديف بقوارب الكياك في بحيرة بيغ بير.

ركوب الأمواج

سواء كنتم محترفين متمرسين أو مبتدئين تجربون ركوب الأمواج لأول مرة، فإن مدرسة كلوب إيد لركوب الأمواج في سانتا كروز ستلبي تطلعاتكم. حيث يستضيف المدربون الزوار الراغبين في تعلم ركوب الأمواج من جميع الأعمار طوال فصل الصيف على شاطئ ولاية مانريسا، ويقوم الضيوف بالتخييم بالقرب من محمية خليج مونتيري والاستمتاع بوجبات صحية ومساج احترافي والكثير من الأنشطة الأخرى.

إذا كانت مدة إجازتكم قصيرة، قوموا بالتسجيل للحصول على درس واحد لمدة ساعتين مع استراحة شاطئ كاول الشهير.

صيد الأسماك

تزخر كاليفورنيا بأماكن صيد الأسماك، سواء كانت بالقرب من الأنهار والجداول أو بجانب البحيرات الكبيرة والشواطئ والأماكن المخصصة لممارسة هذا النشاط.

التجديف في الأنهار

تقوم بعض الشركات في كاليفورنيا بإطلاق قوارب أكبر حجما وأكثر استقرارا في الماء، بل توفر للزوار أيضا ملابس الغوص وتحرص على مشاركة طاقم إضافي لضمان سلامة المشاركين على متن الرحلة. كما يحدد الحد الأدنى لسن المشاركة في هذه المغامرات، مما يعني أن الأسر، التي تصطحب أطفال صغار السن، سيتعين عليهم الانتظار حتى وقت لاحق من الصيف حين يبدأ تدفق الأنهار بالانخفاض حرصا على السلامة.

ويعد نهر نورث فورك الأميركي خارج كولوما، على بعد 73 كيلومترا شمال شرق سكرامنتو، مثاليا لعشاق التجديف وواحدا من أشهر الأنهار غرب جبال روكي، ففي الأعوام التي يكون فيها التدفق مرتفعا، تبدو الرحلات المصحوبة بمرشدين مناسبة لمعظم المبتدئين.

كما أن هناك خيارا آخر للاستمتاع بالموسم، وهو التوجه إلى نهر كيرن شمال شرق بيكرسفيلد، حيث تكون فيها المنحدرات من الدرجة 2 و3 بالقرب من كيرنفيل، لكن تصبح تحديات التجديف هناك أكثر صعوبة في أعلى النهر.

تقول ستيفاني كولينز سويرز، المشرفة على منطقة الترفيه في ولاية أوبورن، إن الزوار ذوي الخبرة، الذين يبحثون عن تحديات جديدة، عليهم القيام برحلة استثنائية على نهر نورث فورك الأميركي، بدءا من بلدة كولفاكس الواقعة عند سفح التل.

وتضيف كولينز سويرز، "يمثل نورث فورك فرصة رائعة لتجربة شيء جديد ورؤية امتداد النهر كما لم تروه من قبل"، كما يعد النظام الوطني للأنهار البرية والمناظر الطبيعية الخلابة، والذي تم إنشاؤه للحفاظ على بعض الأنهار ذات القيمة الطبيعية والثقافية والترفيهية المتميزة، فرصة قيمة لتجربة تحديات جديدة في التجديف في كاليفورنيا.

وتؤكد المشرفة على منطقة الترفيه في ولاية أوبورن أيضا أهمية حجز الرحلات النهرية من خلال شركات مرخصة، "فالعام الذي يشهد تدفقا كبيرا للمياه، ليس العام المناسب لتجربة التجديف بمفردكم، فقد ترتفع مستويات المياه في الأنهار بشكل كبير، لذا يجب توخي الحذر بالقرب من المياه حتى لو كنتم تخيمون أو تصطادون أو تقفون بالقرب منها".

وعلى الراغبين بقضاء رحلة مائية هادئة بدون منحدرات متعرجة فبإمكانهم التوجه إلى نهر تروكي في مدينة تاهو، أو كاش كريك بالقرب من روميسي ونهر كلاماث.