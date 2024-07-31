10 أسباب تدفعك لزيارة جزيرة موريشيوس في الصيف

مع ارتفاع حرارة الصيف، تستقبل جزيرة موريشيوس عددا كبيرا من السياح الباحثين عن التمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحرة والمناخ المعتدل.

وتقع جمهورية موريشيوس قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقارة أفريقيا، أي جنوب خط الاستواء، على بعد 910 كيلومترات تقريبًا شرق جزيرة مدغشقر في جنوب غرب المحيط الهندي. وتتكون من جزيرة موريشيوس الرئيسية والعديد من الجزر الصغيرة، بجانب جزر رودريغز وأغاليغا التوأم وسانت براندون.

وتعد موريشيوس إحدى الوجهات السياحية المفضلة، والتي تتيح تجربة سياحية لا تنسى. وفيما يلي أفضل 10 أشياء تنتظركم في رحابها: