في انتظار تقدير لا يأتي.. "متلازمة تيارا" التي تصيب النساء في العمل

يحتاج العاملون لإثبات جدارتهم، في بداية العمل، لكن بعد فترة من بذل الجهد، يحين الوقت للتقدير والمكافأة، ويؤدي عدم الحصول عليهما إلى الشعور بالإحباط والإرهاق وأحيانا بعدم القدرة على اتخاذ خطوات مهمة في حياتهم المهنية.

وهذا هو أحد أسباب عدم الرضا الوظيفي الأكثر شيوعا لدى النساء، ويقوم المصابون به ببذل جهد كبير في العمل، لكنهم يتعمّدون العمل في الظل وعدم جذب الانتباه.

وفي الوقت نفسه ينتظرون تلك اللحظة التي سيثني المديرون فيها على عملهم، ويمنحونهم التقدير الكافي، ويكافئونهم بترقية أو راتب أكبر، على الرغم من أنهم لا يطالبون بهذا التقدير.

إذا كنت تشعر بالإحباط في العمل، فربما يكون ما تعاني منه هو ما يُعرف بمتلازمة تيارا (Tiara Syndrome) أو التاج.

في كتاب "مكانها على الطاولة: دليل المرأة للتفاوض حول 5 تحديات رئيسية للنجاح في القيادة"، صاغت كارول فروهلينجر وديبورا كولب مصطلح "متلازمة تيارا"، في إشارة إلى رغبة بعض النساء بالظهور كـ"فتاة طيبة" لا تقترب من المفاوضات بشأن الراتب وزيادة الأجور، لكن الأمر يمتد للعاملين أيضا.

متلازمة النساء

وتوضح شيريل ساندبرغ في كتاب "التحمل: المرأة والعمل والرغبة في القيادة" كيف أن النساء يتجنبن المخاطرة في الغالب، ويملن للشعور بالأمان، وتجنب التحديات وهو ما ينتهي بهن إلى الركود، إذ تميل المرأة إلى الترقي في المكان نفسه، وحين تتقدم لوظائف أخرى، ففي الغالب تفعل ذلك حين تعتقد أنها تستوفي نحو 100% من المعايير، على عكس الرجال الذين يتقدمون للوظائف عندما يعتقدون أنهم يستوفون 60% فقط.

وفق موقع "فوربس" تؤكد ساندبرغ أن بعض القيود الداخلية تمنع النساء من التقدم في العمل، بينها أن كثيرات منهن لا يتمتعن بالثقة بالنفس ويفتقدن لمهارة القيادة، ما يجعلهن أكثر ميلا لخفض التوقعات بشأن ما يمكنهن تحقيقه ويعود الأمر لأسباب متعددة، بينها التنشئة والفرص التعليمية المتاحة وعلاقات الأقران.

وفي دراسة أجرتها الشركة الاستشارية العالمية للقيادة (DDI)، فإن 63% من النساء لم يحصلن على موقع القيادة (أو الإشراف) مطلقا، ولم يطلبن ذلك من الأساس، ويلازم بعضهن شعور بالقلق من رفض الطلب، على الرغم من أن 67% من المشاركات في الاستطلاع رأين أهمية هذا المنصب في التقدم الوظيفي، بحسب تقرير نشره موقع "ديلي ميل".

وتشير ساندبرغ إلى ميل النساء إلى قبول العرض الأول، وتؤكد أن التفاوض مهارة مهمة في هذا الصدد، وتحكي عن تجربتها في العمل لدى شركة فيسبوك حين عرض عليها مارك زوكربيرغ الانضمام إليها، وكيف أنها كانت تميل إلى قبول العرض الأول الذي قدمه لها ولكن تشجيع زوجها بتقديم عرض مقابل، وهو ما حدث بالفعل، جعلها تفوز في النهاية بعرض أكثر ربحا، بحسب "فوربس".

توضح الدراسة التي نشرتها "أسيان سوشيال ساينس" عام 2019 أن متلازمة تيارا بين مشكلات أخرى مثل متلازمة المحتال تشكل عائقا للتقدم الوظيفي للمرأة، وقدرتها على تولي مراكز قيادية، ,في الغالب ما يعتقد صاحبات متلازمة تيارا أن المطالبة بالحقوق، تجعلهن مزعجات، فينتظرن الحصول على الترقيات أو زيادة الراتب، وهو ما يؤثر سلبا في النجاح الوظيفي.

وتشير الدراسات إلى أن هذا الانتظار المرتبط بانخفاض تقدير الذات، يخفض جودة الحياة لدى المرأة بسبب عدم القدرة على إكمال المهام، فضلا عن إعاقتها عن التقديم لوظائف جديدة، ويتطور أحيانا لمشكلات كبرى مثل الشعور بالإحباط أو الاكتئاب.

هل أنت مصاب بها؟

تعتبر متلازمة تيارا موقفا سلبيا إذن، في انتظار تقدير الجهد ومنح الفرص والمكافآت، ووفق موقع "تيلبا" فإن بعض السلوكيات تكشف أنك قد تكون مصابا بها، ومن بينها:

لا تشعر بالراحة في أن تطلب ما تريده.

تخشى أن تبدو مغرورا إذا طلبت ما تعتقد أنك تستحقه.

لا تعرف كيف تتحدث عن إنجازاتك.

تقارن نفسك بالآخرين، وترى دائما أنك أقل منهم.

ويبدو أن تحليلا أعمق لأصل معاناة البعض من هذه المتلازمة، يقودنا لوجود "متلازمة المحتال" التي تؤثر في نحو 62% من البالغين بالمملكة المتحدة، ويعاني منها كثير من الموهوبين وذوي القدرات الإبداعية وتعني الشعور بعدم الكفاءة، على الرغم من تحقيق النجاح.

يرى المصابون بمتلازمة المحتال أنهم خدعوا الآخرين بذلك النجاح الذي لا يستحقونه وبأن أمرهم سينكشف يوما، ووفق موقع "ديلي ميل"، تكون متلازمة تيارا طريق المصابين بمتلازمة المحتال، للتخفي والبقاء في ركن بعيد في انتظار التقدير.

وقد تعرف إجابة سؤال ما، أو تتوصل لأفكار رائعة، لكنك تصاب بالقلق من التحدث عنها في الاجتماعات، مخفيا شعورا بعدم الكفاءة المهنية، أو ما يسمى بمتلازمة المحتال، وتستخدم متلازمة تيارا لإخفائها.

كيف تتغلب على متلازمة تيارا؟

وفق موقع "أولا" تكمن بداية الحل في الوقوف على حقيقة المشكلة، والتأكد أن الانتظار السلبي ليس مجديا، فكّر في الوقت الذي انتظرت فيه الاعتراف بإنجازاتك، دون أن يحدث أي شيء، وفي أهمية اتخاذ إجراءات للوصول للنتائج التي تتمناها، فلدى كل منا أولويات تشغل تفكيره ولا يمكننا انتظار الآخرين لكي نحصل على الفرص التي نرغب في الحصول عليها.

بعد تحديد المشكلة، فإن الوقت مناسب لتصبح أقل تحفظا ولأن تكشف ما تفكر فيه دون خوف، لذا توقف عن الصمت في الاجتماعات وابدأ في المشاركة؛ اعرض أفكارك، واطرح الأسئلة.

ضع أهدافا

يمكنك وضع أهداف واضحة وواقعية حول ما تريد تحقيقه في حياتك المهنية. والتفكير في خطة لتنفيذها ليمكن قياس مدى التقدم الذي تحرزه.

اجتمع مع رؤسائك دون انتظار التقييمات السنوية، للتعرف على ملاحظاتهم ومعرفة ما أنت بحاجة إلى تغييره.

اهتم بالتدريب والتطوير المهني المستمر بحضور الدورات وورش العمل والندوات، لتمنحك قوة عند التفاوض للحصول على ترقية أو زيادة في الراتب مستقبلا.



عالج القيود

رسّخ بداخلك الشعور بالأمان لكي يمكنك تحقيق التقدم الذي تعتقد أنك تستحقه.

تعلم تقنيات التفاوض لتتمكن من طلب ما يناسبك.

تحدث عن إنجازاتك

تعلم الدفاع عن نفسك، والتعبير عن إنجازاتك وتطلعاتك بشكل واضح ومباشر لرؤسائك.

تدرب على الحديث عن نجاحاتك وأهدافك دون أن يبدو الأمر تفاخرا، وشارك الحقائق المهمة.

وفق موقع "ديلي ميل"، فإن إحدى الطرق التي يمكن بها لفت النظر إلى إنجازك هي "الترويج المزدوج" بأن توجه الشكر إلى أعضاء فريقك وتثني على جهودهم في مشروع ما على سبيل المثال، وكيف أن هذا ساعدك على تحقيق نتيجة إيجابية، وفي الغالب ما سيبادلك أعضاء الفريق الشكر ويثنون بدورهم على جهودك وسيتعزز موقفك الاستباقي لديهم أيضا.

اعتن بصحتك العقلية