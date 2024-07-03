5 مزايا للمنازل الذكية في الصيف

تساعد الأجهزة الحديثة على تسهيل حياة الناس خلال موسم الصيف والاستفادة من مزايا أجهزة المنزل الذكي المتصلة بأليكسا، فهي تساعد على التعايش مع درجات الحرارة القاسية في فصل الصيف وأتمتة العديد من الأجهزة الذكية والتحكم بها عبر الأوامر الصوتية، ليتمكن الأشخاص من التحكم بمختلف الأجهزة في منازلهم عن بعد والشعور بالراحة والطمأنينة، سواء كانوا داخل المدينة أو خارجها.

1- تلطيف الجو

لتبديل الهواء في المنزل بشكل مثالي والحفاظ على جو داخلي مناسب يمكن ربط أجهزة تحكم ذكية بالمكيفات وأجهزة تنقية الهواء بنظام أليكسا.

وبالنسبة للمسافرين يمكن إنشاء أنماط روتين عبر أليكسا تحافظ على نقاء هواء منازلهم، مما يمنع تراكم العفن بسبب الرطوبة وتغيرات درجات الحرارة.

أما أولئك الذين لا يخططون للسفر فيمكنهم أتمتة أنظمة تكييف الهواء الخاصة بهم للحفاظ على درجات حرارة مريحة في مختلف الغرف لتناسب احتياجات أفراد العائلة الذين يستخدمونها.

2- نباتات مزدهرة وصحية

يتطلب ارتفاع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في فصل الصيف تغيير إستراتيجية العناية بالنباتات الداخلية والخارجية.

ولتسهيل العناية بها يمكن الاستعانة بمختلف الأجهزة الذكية المتصلة بأليكسا، فباستخدام أنظمة الري الذكية يمكن ري النباتات بالماء بحسب الحاجة حتى في أكثر أيام الصيف حرارة.

كما تساهم جدولة نظم الري ومراقبة مستويات رطوبة التربة عن بعد في الحفاظ على ازدهار النباتات وتقنين استهلاك المياه.

3- استقبال الضيوف واستلام التوصيلات بسلاسة

يوفر ربط أجهزة الجيل الثالث مع أليكسا الشعور براحة البال والطمأنينة، خصوصا للذين يقضون معظم فترة الصيف خارج المنزل.

وتتيح هذه الأجهزة مراقبة وإدارة توصيلات الطرود واستقبال الضيوف والزوار من خلال أقفال ذكية حتى وإن لم يوجد أحد في المنزل، مما يعطي الشعور بقرب الأشخاص من منازلهم حتى وإن كانوا بعيدين عنها.

4- تسلية وترفيه

وتضيف أليكسا أجواء من المرح لأي تجمّع، حيث يمكن تخصيص "روتين" ممتع لجلسات الألعاب والأفلام واستشارة أليكسا بشأن الأنشطة أو وصفات الطعام المناسبة لاستضافة الزوار.

ويمكن التحكم بأنظمة الإضاءة الذكية عبر الأوامر الصوتية لتتناسب مع طبيعة أي نشاط، سواء كانت حفلة منزلية أو جلسة هادئة.

وتمكّن أجهزة الجيل الثالث من "إيكو شو 5" من إجراء مكالمات فيديو وعرض الكاميرات المتوافقة وبث الموسيقى، وغيرها الكثير.

5- الحفاظ على الطاقة

وتسهم أتمتة المنزل الذكي في الحد من استهلاك الطاقة عن طريق ربط أجهزة التحكم الذكية بالمكيفات مع أليكسا.

وبهذا، يتسنى مراقبة وضبط درجة حرارة المنزل بفاعلية، وبرمجة أجهزة التكييف للعمل بمستويات توفر الطاقة خلال ساعات العمل أو عند مغادرة المنزل، لتعمل بدرجة حرارة منخفضة ومناسبة قبل العودة إلى المنزل، فلا شك في أن هذه الميزات تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير تكلفة استهلاك الكهرباء.

ويوفر المنزل الذكي مستويات جديدة من الراحة والمتعة التي ربما لم يكونوا يدركون أنهم بحاجة إليها، فأجهزة أمازون قادرة على تحويل منازلهم إلى بيئات عالية الاستجابة مصممة لتحقيق أقصى درجات الراحة والترفيه والتعايش مع تغيرات الطقس الحادة في فصل الصيف.