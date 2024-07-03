سان دييغو أجمل مدن كاليفورنيا.. وجهة عشاق التسوق والتذوق

لا تكتمل أي عطلة في سان دييغو من دون قضاء بضعة أيام على الشاطئ، والقيام بزيارات إلى مناطق الجذب الكبرى. أما المسافرون المتمرسون فيحرصون أيضا على تخصيص وقت كافٍ للعثور على عروض وصفقات التسوق في سان دييغو، للعودة إلى الوطن بمجموعة من المقتنيات المذهلة والذكريات التي لا تُنسى.

وتشمل خيارات التسوق في مقاطعة سان دييغو، إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا، عددا من الأحياء التجارية القريبة من مدينة سان دييغو، ومراكز التسوق الضخمة، ومنافذ البيع العامرة بالمساومات للحصول على أفضل سعر، وكذلك المتاجر الفخمة التي تشكل جزءا من تفرّد المنطقة.

وفضلا عن العلامات التجارية العالمية الفاخرة الكثيرة التي يمكن للزائر العثور عليها في سان دييغو، سيكون بمقدور الزوار أيضا البحث عن العلامات التجارية المحلية والمظاهر والموضة، التي تشتهر بها كاليفورنيا، ومن ذلك الأزياء الشاطئية الأنيقة وأزياء ركوب الأمواج الخاصة بالولاية الذهبية.

ويُعدّ الطقس شبه المثالي أهم ما يميز الخصوصية المحلية لوجهات التسوق المكشوفة في الهواء الطلق في سان دييغو، لذلك ما عليكم سوى تحضير قائمة التسوق الخاصة بكم في سان دييغو، والبدء باستكشاف هذه المناطق الرائعة من الشمال إلى الجنوب، عند زيارتكم التالية لسان دييغو، إحدى أجمل مدن كاليفورنيا.

"فاشن فالي" مقصد للباحثين عن الفخامة

يعد وادي الموضة (فاشن فالي) موطنا لأكثر من 200 متجر و30 مطعما، وهو مركز التسوق الأضخم في سان دييغو، فهو يوفر لزائريه فرصة التسوق من أفضل ماركات الأزياء العالمية الفاخرة، وتجديد خزانات ملابسهم بأرقى الأزياء العصرية.

ويكتسب هذا المركز التجاري، المكشوف على السماء، أهميته من متجرين كلاسيكيين متعددي الأقسام هما "بلومينغديلز" و"نيمان ماركوس"، كما يبرع في المطبخ وفنون الطهو أيضا، فضلا عن الخيارات المعهودة في ردهة الطعام.

علامات فاخرة وخيارات متنوعة

يعد "لاس أمريكاز بريميوم أوتليتس" المركز التجاري الأضخم في المنطقة، إذ يضم أكثر من 125 متجرا، ويقع في منتصف الطريق بين وسط مدينة سان دييغو ومدينة تيخوانا المكسيكية، في موقع ساحر محاط بالساحات والنوافير والتماثيل.

وفي هذا الفضاء الفريد من التسوق يمكن للزائرين اختيار ما يناسبهم من العلامات التجارية، والاستمتاع بخصومات تبلغ 65%، ومن ذلك العلامات التجارية الأميركية والعالمية، كما سيكون أمام الزائرين خيارات متنوعة لتناول الطعام قبل التسوق.

حسومات ومناطق تستحق الزيارة

وللتسوق في "كارلسباد بريميوم آوتليتس"، في مدينة كارلسباد شمالي مقاطعة سان دييغو متعته التي لا تُضاهى، حيث يضم بعضا من أفضل العلامات التجارية الأميركية، بوجود 85 متجرا من متاجر المصممين والعلامات التجارية في مراكز التسوق، وذلك ما يمنح الزائرين فرصة لشراء الألبسة والظهور بالمظهر الفريد الذي يميز كاليفورنيا.

ويحظى هذا المركز التجاري الفريد بمكانين مميزين، فإلى جواره تقع حقول الزهور الشهيرة في كارلسباد حيث تزدان على مدّ النظر بالزهور في فصل الربيع، وبعد ذلك مباشرة يقع متنزه "ليغولاند كاليفورنيا" الترفيهي وشواطئ ومناطق التخييم في جنوب كارلسباد.

فضاء رحب للعائلات وعشاق الطعام

في الهواء الطلق، وفي المنطقة الواقعة شرق منطقة لاهويا وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو يقع المجمع التجاري "ويستفيلد يونيفيرستي تاون سنتر"، ويضم 165 متجرا من العلامات التجارية الكلاسيكية إلى تلك الفاخرة.

ومن السهل قضاء يوم كامل في هذا المكان الرائع، مع كثير من المقاعد الخارجية على الطراز الباباساني (قطع أثاث كلاسيكية تجسد الشعور العتيق للسبعينيات)، ومواقد النار المنتشرة في أرجاء المكان، مع وسائل الترفيه المحببة للأطفال مثل الملعب ومتجر الليغو.

إطلالة بانورامية على المحيط الهادي

ويبدو حي لاهويا المحلي كأن له عالمه الخاص في سان دييغو؛ إذ يقع هذا الجيب قبالة الشريط الساحلي شمال المدينة، وله شواطئه الخاصة، ووسط المدينة الساحر الذي يمكن التجول فيه سيرا على الأقدام، فلا مفر للزائر أو حتى المتسوق من قضاء يوم ممتع فيه.

ويشير السكان المحليون إلى "وسط مدينة لاهويا" باسم القرية أو الخليج الصغير، لكونها تقع بجوار خليج صغير معروف بنباح أسود البحر، وبإطلالاته البانورامية الرائعة على المحيط الهادي.

ويمكن لزوار حي لاهويا استكشاف المحال التجارية في "جادة جيرارد" و"شارع بروسبكت"، حيث سيكون باستطاعتهم العثور على العلامات التجارية الفاخرة، إلى جانب المحال المتخصصة ومتاجر المجوهرات.

وجهة التسوق المريحة والراقية

تعد المتاجر الراقية للبيع بالتجزئة والمطاعم الحديثة في مركز التسوق الصغير هذا جديرة بالاستكشاف. ويضم مركز "فوروم كارلسباد" التجاري كثيرا من الأسماء الكبيرة، وبالطبع لا يمكن تفويت تناول الطعام في مطاعم المأكولات المكسيكية.

تجربة تسوق فريدة

ويقع مركز "فلاور هيل" للتسوق في مدينة "ديل مار" وسط الساحل، ويقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها، تمزج بين العلامات التجارية العالمية ومجموعة منظمة من المحال المحلية.

ويطلق أهل المنطقة على "فلاور هيل" تسمية "المنزل"، ولا يخفى ما تضفيه العلامات التجارية الفاخرة المتخصصة في الملابس الرجالية والأزياء النسائية المنسّقة بعناية من سحر وإبهار على هذا المركز التجاري.

هدايا تذكارية يدوية

تقع "حديقة بالبوا" إلى الشمال الشرقي من وسط المدينة، وهي بمنزلة المركز الثقافي لمدينة سان دييغو؛ إذ تضم هذه الحديقة العامرة بالمساحات الخضراء، التي تبلغ مساحتها 1200 فدان، أكثر من 20 متحفا ومؤسسة ثقافية، مثل "مركز علوم الأسطول"، و"متحف السكك الحديد النموذجية".