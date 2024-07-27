لتجنب تجاعيد الوجه وحب الشباب.. هذه أفضل "وضعية" للنوم

هناك 3 أوضاع أساسية للنوم، النوم على أحد الجانبين والانبطاح على البطن أو الاستلقاء على الظهر، ويشير الخبراء إلى أن النوم على الجانب هو الوضع الأكثر شيوعا، غير أنه يؤثر بالسلب على صحة وجمال البشرة، وأن النوم على البطن يعد الأسوأ على الإطلاق.

ولكن.. كيف تؤثر أوضاع النوم على صحة وجمال بشرتكِ؟ وما الوضع الأفضل لتقليل علامات التقدم في السن؟

الوضع المثالي للنوم

يقول جراح تجميل الوجه، كونستانتين فاسيوكيفيتش، لموقع "ريل سيمبل" إن الوضع الذي تنامين فيه قد يعرض بشرتكِ للخطر، إذ إن الضغط على الوجه أثناء النوم يؤدي إلى تكسير الكولاجين الموجود في مناطق الوجه والرقبة مما يعزز شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد والخطوط المعروفة بـ"خطوط النوم"، ولهذا يحذر من النوم على الجانب أو البطن.

ويوضح طبيب التجميل أن النوم على الجانب يعزز تجميع السوائل في أعلى الوجنتين وحول العينين ويعطي انطباعا بتورم هذه المناطق، وكذلك فإن النوم على البطن يدفع بشرتكِ لأعلى ضد الوسادة لعدة ساعات يوميا، وهو ما قد يسبب تورما دوريا ويعزز خطوط العبوس حول العينين وحول الفم.

ووفق كونستانتين، فإن هذه الانتفاخات مؤقتة، ومع ذلك لا ينبغي الاستهانة بآثارها بعيدة المدى، إذ إن التمدد والانكماش اليومي لأنسجة الوجه يفرضان ضغطا على الأربطة الداعمة للوجه وهو ما يؤدي في النهاية إلى التمدد والترهل المرتبطين بالمظهر المتقدم في السن.

وللحفاظ على بشرتكِ ومنع التجاعيد، ينصح طبيب التجميل بالنوم على الظهر مع رفع الرأس قليلا (20 إلى 30 درجة)، مؤكدا أنه الوضع المثالي للنوم.

يدعم هذا الرأي دراسة أميركية نشرتها مجلة جراحة التجميل عام 2016 أشارت إلى أن النوم على الجانب أو البطن يعززان تشوه الوجه وظهور علامات الشيخوخة بما يؤثر على المظهر الجمالي، وأوصت بتجنب الضغط على الوجه أثناء النوم وتأييد "وضعية" النوم على الظهر.

وقال مؤلفو الدراسة: "كمتخصصين في جراحات التجميل، دائما ما ننصح مرضانا بالاهتمام بروتين العناية بالبشرة واستخدام واقي شمسي والإقلاع عن التدخين وتحسين التغذية، في حين ينبغي إضافة "الاهتمام بطريقة النوم" على رأس هذه القائمة".

فوائد النوم على الظهر

قد يكون النوم على الظهر حلا بسيطا وفعالا للعديد من المشكلات الصحية، وتاليا بعض فوائده المرتبطة بالبشرة، وفق ما أشار إليه موقعا "ديرم ستور" و"ساوثرن ليفينج":

الحد من تجاعيد الوجه: النوم على الظهر يمنع أي احتكاك بالوسادة، وهو ما يحافظ على نعومة بشرتكِ وتناسق شكل وجهكِ، كما يعزز تجديد خلايا الوجه بشكل أفضل، بخلاف النوم على أحد الجانبين والذي يعزز عدم التساوي في ملمس أو حجم الوجه، ويظهر بشكل ملحوظ لدى الاشخاص الذين ينامون على نفس الجانب لسنوات متتالية.

تقليل تجاعيد الرقبة: يسمح للرقبة أن تكون ممتدة طوال ساعات النوم مما يساعد على تقليل التجاعيد بها.

علاج انتفاخ الوجه: يعزز توزيع السوائل في أنسجة الوجه بشكل صحيح بما يحد من تورم الوجه ومنطقة ما حول العين.

زيادة الاستفادة من منتجات العناية بالبشرة: يسمح للبشرة بامتصاص الكريمات الليلية بشكل أفضل.

الحد من تهيج البشرة واحمرارها: قد تكون الوسادة سببا في ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب غير المبرر، إذ إن غطاء الوسادة هو مركز للبكتيريا والدهون التي تمتصها من الوجه والشعر وتعيدها إلى بشرتك مرة أخرى بطريقة سيئة، ومن خلال النوم على الظهر يبقى الوجه بعيدا عن الوسادة.

إستراتيجيات للتدريب

يبدو أن النوم على الظهر قد يكون صعبا في البداية ولكنه يستحق بذل الجهد، وينقل موقعا "ليسا" و"سي نت" بعض الإستراتيجيات البسيطة لتدريبكِ ومنها:

تجهيز بيئة مناسبة للنوم: امتنعي عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم مباشرة، واحرصي على اتباع روتين ليلي هادئ يشمل تهيئة الغرفة للنوم والحد من استخدام التكنولوجيا ليلا.

استخدمي مرتبة داعمة: ينبغي تغيير مرتبة نومك إذا كانت ناعمة واستبدالها بأخرى متوسطة الصلابة لتعزيز استقامة الجسم، ويمكنك الاكتفاء بشراء غطاء مرتبة أكثر صلابة.

ضعي وسائد تحت ركبتيك وأسفل ظهرك: حاولي وضع وسادة أو منشفة ملفوفة تحت ركبتيك للحفاظ على محاذاة العمود الفقري ودعم الانحناء الطبيعي للجسم وتقليل الانزعاج.

اصنعي حاجزا من الوسائد على جانبيك: يمكنك إحاطة جسمك بالوسائد حتى يصعب التحويل إلى وضع نوم آخر أثناء النوم دون دراية.

استلقي على سريرك: حاولي الاستلقاء على ظهرك مع وضع ذراعيك فوق رأسك بوضع حارس المرمى، أو تركهما بشكل مستقيم على جانبيك، وإذا كنت تنامين بمفردك في السرير، يمكنك تجربة وضعية نجمة البحر وتوجيه ذراعيك وساقيك نحو زوايا المرتبة لتوزيع وزن الجسم بالتساوي

ارفعي الجزء العلوي من جسمك قليلا: يمكنك رفع الجزء العلوي باستخدام وسادة متوسطة الارتفاع أو استخدام سرير قابل للتعديل، وتشير الأدلة إلى أن النوم مع رفع الرأس يعزز وضع "الجاذبية الصفرية" ويخفف الضغط على جميع أجزاء الجسم.

ليس مناسبا للجميع

رغم أن النوم على الظهر يحمل العديد من الفوائد الصحية، إلا إنه قد لا يناسب النساء الحوامل ولا سيما في شهور الحمل الأخيرة، لأنه قد يسبب المزيد من الضغط على البطن، كذلك لا يتناسب مع الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي، وفق موقع "سي نت".

بدائل النوم على الظهر

تقول طبيبة الأمراض الجلدية ديبرا جاليمان، لموقع "هيلث": "إذا كنتِ لا تستطيعين النوم على ظهرك، يمكنكِ تجنب علامات الشيخوخة الناتجة عن النوم عن طريق التخلي عن غطاء الوسادة المصنوع من القطن واستبداله بغطاء مصنوع من الحرير أو الساتان".

وتشير جاليمان، إلى أن الجلد ينزلق على غطاء الوسادة الحريري ويقلل من تعرض أنسجة الوجه للضغط وقوى الشد الميكانيكية.

ويقترح موقع "هيلث لاين" استخدام الوسائد المصنوعة من جزيئات أكاسيد النحاس لتقليل التجاعيد ومنع ظهور الخطوط الدقيقة، ولا سيما أن النحاس من معززات إنتاج الكولاجين.