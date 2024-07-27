في صيف حار جدا.. نصائح للنوم الهادئ من دون مكيف الهواء

رغم أن الحرارة المرتفعة قد تجعل ساعات النوم صعبة للغاية فإن إجراء بعض التغييرات في الغرفة يمكن أن يساعد في الحصول على قسط كاف من النوم، بغض النظر عن الظروف الجوية.

تأثير الحرارة على جودة النوم

تشير دراسة نشرت في مجلة "فسيولوجيكال أنثروبولوجي" عام 2012 إلى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يمكن أن يؤدي إلى تقليل جودة النوم، حيث يحتاج الجسم إلى خفض درجة حرارته الداخلية للدخول في النوم العميق.

وفقا لدراسة نشرتها مجلة "كرونوبيولوجي إنترناشيونال"، فإن نظام التحكم في درجة الحرارة الداخلي للجسم يتأثر بالحرارة المحيطة، مما قد يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية وإفراز الميلاتونين (الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ)، كما كشفت دراسة أخرى نشرت عام 1998، أن التعرض للضوء يمكن أن يثبط إفراز الميلاتونين، وأن هذا التأثير يزيد في فترات الصيف عندما يكون هناك زيادة في ساعات النهار.

يشير ماثيو آر إيبين، الأستاذ المشارك في علم النفس وعلم الأعصاب السريري في كلية طب وايل كورنيل، إلى أن الجسم يحتاج إلى الاسترخاء ليلا ليتمكن من النوم بشكل جيد.

ويضيف ماثيو لموقع فوكس، أن "درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة في الغرفة تعيقان عملية النوم الطبيعية، مما يؤدي إلى تقطع النوم والشعور بالتعب في اليوم التالي".

لذا فإن اتباع النصائح التالية، قد يمنحك نوما هانئا ومريحا خلال فصل الصيف.

نصائح لتبريد غرفة النوم

لحسن الحظ، هناك إستراتيجيات عدة يمكن اتباعها لتبريد غرفة النوم والحصول على نوم مريح خلال الصيف:

استخدام مكيف الهواء: يعتبر مكيف الهواء أكثر الوسائل فعالية لتبريد غرفة النوم. ولكن إذا لم يكن لديك مكيف هواء فإن ارتداء الملابس الخفيفة واستخدام المراوح يساعد على تخفيف حدة حرارة الجو وتوزيع الهواء البارد في الغرفة.

وتقترح إيلين إم روزين، أستاذة الطب المشاركة في قسم طب النوم بجامعة بنسلفانيا، علاج مشكلة ارتفاع درجة الحرارة قبل أن تبدأ في منزلك، وذلك من خلال منع دخول حرارة الشمس خلال ساعات النهار من خلال:

استخدام الستائر العازلة للحرارة: استخدم ستائر ثقيلة أو ستائر مخصصة لعزل الحرارة لمنع دخول أشعة الشمس خلال النهار، مما يقلل من ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرفة، مع ضرورة إبقاء الستائر مغلقة أثناء النهار لمنع ضوء الشمس من تدفئة الغرفة.

أغلق باب الغرفة للحفاظ على الهواء البارد إذا كنت تستخدم مكيف هواء غير المركزي.

تهوية الغرفة في الصباح والمساء: افتح النوافذ في الصباح الباكر وفي المساء للسماح بدخول الهواء البارد وتجديد الهواء داخل الغرفة.

استخدام المراوح: استخدم المراوح الأرضية أو المراوح السقفية لتحريك الهواء وتبريد الغرفة.

وضع وعاء من الماء البارد أو الجليد أمام المروحة لتحسين تأثير التبريد، أو منشفة مبللة بالماء البارد فوق المروحة لتوزيع الهواء البارد.

تبريد الجسم

بالإضافة إلى تبريد الغرفة، هناك طرق للمساعدة في تبريد جسمك قبل النوم:

الاستحمام بماء بارد: خذ حماما باردا أو فاترا قبل ساعة أو ساعتين من موعد النوم، حيث ثبت أنه يساعد في خفض درجة حرارة الجسم وتعزيز النوم.

تجنب التمارين قبل النوم: تجنب ممارسة الرياضة خلال 3 ساعات قبل موعد النوم، لأن التمرين يرفع درجة حرارة الجسم.

ارتداء ملابس خفيفة: ارتداء بيجامة قطنية فضفاضة وخفيفة الوزن تمتص العرق ولا تشعرك بحرارة الغرفة، وإذا لاحظت أن الجزء الخلفي من الرأس والرقبة يتعرقان في الصباح، فقد تحتاج إلى التحول إلى ملابس نوم خفيفة.

استخدام وسائد تبريد يمكن أن يساعد أيضا في تجنب ارتفاع درجة الحرارة أثناء النوم.

تبريد الفراش: يمكنك وضع أكياس ثلجية أو وسادات جل باردة داخل الوسائد أو بين الشراشف لتبريد السرير قبل النوم.

الحفاظ على الرطوبة: شرب كمية كافية من الماء خلال النهار للحفاظ على رطوبة الجسم، لأن الجفاف يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم مما يجعل النوم صعبا.

استخدام أدوات التبريد: رش الجسم بالماء البارد أو وضع منشفة باردة على الرقبة يمكن أن يساعد في تبريد الجسم والاسترخاء.

استخدام الفراش المناسب: استخدم أغطية سرير خفيفة مصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن، التي تسمح بتدوير الهواء وتمتص العرق.

تقليل استخدام الإضاءة: استخدم الإضاءة الطبيعية خلال النهار قدر الإمكان، وخفض استخدام الإضاءة الاصطناعية في الليل لتقليل الحرارة المنبعثة منها.

زراعة النباتات: بعض النباتات تعمل كمرطبات طبيعية ويمكن أن تساعد في تخفيف درجة الحرارة وزيادة جودة الهواء داخل الغرفة.

نصائح إضافية

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم بسبب الحرارة رغم اتباع هذه النصائح، يُفضل استشارة الطبيب للتحقق من وجود أي مشاكل صحية قد تؤثر على تحملك للحرارة، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو توقف التنفس أثناء النوم. بعض الأدوية التي تعالج ضغط الدم قد تؤثر أيضا على قدرتك على تحمل الحرارة.