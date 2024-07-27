جبل قطراني بمصر مقصد سياحي يحمل أسرار 34 مليون سنة

في نهاية طريق صحراوي ممهد، تلمع على جانبيه رمال داعبتها أشعة الشمس، تجذب الأنظار لافتة وضعتها السلطات المحلية في محافظة الفيوم وسط مصر.

وتشير اللافتة إلى منطقة جبل قطراني، وهو محمية طبيعية زاخرة بأسرار يعود أحدها إلى 34 مليون سنة من عصور جيولوجية عتيقة ومتباينة.

وأعدت وزارة البيئة، المعنية بإدارة المحميات الطبيعية، ملفا عن المحمية، على أمل إدراجها على قوائم التراث الطبيعي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتأمل السلطات بتحول جبل قطراني إلى مقصد سياحي جديد وملاذ للسائحين المهتمين برحلات السفاري، بين أسرار الطبيعة وبقايا حيوانات منقرضة.

وترسم 3 عصور جيولوجية، وهي الأيوسين والأليجوسين والبلستوسين، لوحة التاريخ في جبل قطراني، وتوجد غابة متحجرة عمرها 34 مليون سنة تضم حفريات أفيال وتماسيح وحيتان، وفق مشاهد وعلامات إرشادية.

متحف مفتوح

يقول الخبير الأثري المصري سيد الشورة إن "منطقة جبل قطراني تقع على بعد 15 كيلومترا شمال بحيرة قارون في الفيوم".

وبحيرة قارون، وفق هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، وتبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان ويتراوح عمقها بين 5 و12 مترا، ومنسوب المياه فيها 45 مترا.

وأضاف الشورة، المدير السابق للآثار في الفيوم، أنه توجد في منطقة قطراني سلسلة جبال ترتفع عن البحر بنحو ما بين 200-300 متر، وتتميز بألوان صخورها ومناظرها الطبيعية الخلابة.

تسمية جبل قطراني

وتعود تسمية جبل قطراني، حسب الشورة، إلى أن المنطقة تعج بسلاسل جبال بها حجر بازلت أسود، وربما هذا اللون الأسود الذي يشبه القطران هو سبب التسمية.

وتابع أن المنطقة تحمل أسرارا لحفريات وغابة متحجرة تعود إلى 34 مليون سنة، ولذا يمكن اعتبارها "متحفا مفتوحا".

كما تضم المنطقة أحجار البازلت، التي كانت تستخدم في بناء المعابد الجنائزية الفرعونية القديمة، وبالقرب منها يقع أقدم طريق عرفه العالم، حسب الشورة.

وزاد بأن جبل قطراني جاذب لسياح يأتون على مدار العام إلى المنطقة، التي كانت مركز عمل لبعثات ورحلات استكشافية على مدار أكثر من قرن.

بنية سياحية

وعلى مدار 131 عاما، أُجريت أبحاث ومسوحات للمنطقة، واستعانت بها وزارة البيئة ضمن ملف ترشيح الموقع لإدراجه على قائمة التراث الطبيعي العالمي، وفق أيمن حمادة المسؤول بالوزارة في تصريحات صحفية عام 2022.

وتابع أن الوزارة جهزت البنية الأساسية في المنطقة لاستقبال السياحة المحلية والخارجية، وتشمل المباني الإدارية وبوابات الدخول والرسوم.

وأضاف أنه تم تشييد متحف جبل قطراني للحفريات، ويضم مسارا بطول 28 كيلومترا يعرض بيئات الفيوم القديمة منذ 40 مليون سنة.

وهذا المسار يبدأ بشرح للمنطقة، مع وجود لافتات إرشادية على الحدود الجيولوجية، وتوضيحات لشكل البيئات القديمة والحيوانات التي عاشت في المنطقة، وفق حمادة.

متحف الحفريات الفقارية

وأوضح المسؤول بوزارة البيئة أن متحف الحفريات الفقارية المفتوح يبلغ طوله 1200 متر، ويعرض حفريات لـ10 حيوانات عاشت بالمنطقة وتمثل تطور الحياة على أرضها، بخلاف عرض 292 قطعة حفرية أخرى.

وأضاف أن أحدث اكتشاف في منطقة جبل قطراني يعود إلى 34 مليون سنة، وهو لنوع وجنس جديدين للقوارض أُطلق عليه "سفروتس" حسب إعلام محلي عام 2021.

وقد أنجزت هذا الاكتشاف شروق الأشقر الباحثة المصرية في مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة المنصورة (شمال) بينما كانت تقود فريقا دوليا في جبل قطراني.

ولا تزال المنطقة بانتظار إدراجها على قوائم التراث العالمي لتجذب مزيدا من الأضواء إلى تاريخ طبيعي مبهر يعود لعشرات الملايين من السنين.