أطعمة ومشروبات شائعة تسبب التعرق المفرط

هل تعاني من التعرق المفرط وهل يسبب لك الكثير من الحرج؟ قد تكون بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة هي السبب.

سواء كنت تتعرض لدرجات حرارة عالية في الخارج، أو أنهيت تمرينا مكثفا، أو قمت بعمل مجهد بدنيا، هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى تعرق جسمك. ومن بين الأسباب التي لا يتم الحديث عنها كثيرا هي الأطعمة والمشروبات التي تستهلكها.

لماذا يحدث التعرق؟

التعرق هو عملية طبيعية مثل التنفس. وفقا للجمعية الدولية لفرط التعرق، يحتوي الجسم البشري على أكثر من مليوني غدة عرقية موزعة في جميع أنحاء الجسم، مع تركز أكبر في الجبهة والإبطين والكفين وباطن القدمين. يتكون العرق في الغالب من الماء، ولكنه يحتوي أيضا على بعض الأملاح. الوظيفة الأساسية للعرق هي التحكم في درجة حرارة الجسم، يحدث ذلك عن طريق إفراز الغدد للماء، وعندما يتبخر، يبرد سطح الجلد، مما يساعد الجسم على التأقلم مع درجات الحرارة المحيطة.

عندما تأكل أو تشرب أشياء تزيد من درجة حرارة الجسم أو تجعل الجسم يعمل بجهد أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الغدد العرقية ويجعلك تشعر بالتعرق الزائد.

أطعمة تجعلك أكثر تعرقا

على الرغم من أن الأطعمة والمشروبات قد تؤثر على كل شخص بشكل مختلف، فإن بعضها قد يكون أكثر عرضة لتحفيز الغدد العرقية من غيرها.

الطعام الحار

وفقا للدكتور باري جرين، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة والمدير السابق لمختبر جون بي بيرس، هناك سبب يجعلك تتعرق بعد تناول الأطعمة الحارة.

يقول جرين "تعتمد الإجابة عن حقيقة أن الأطعمة الحارة تثير المستقبلات في الجلد التي تستجيب عادة للحرارة، مما يؤدي إلى ردود الفعل الجسدية للحرارة، بما في ذلك توسع الأوعية الدموية والتعرق والاحمرار".

إذا كنت تتساءل "لماذا أشعر بالحر بعد تناول الأطعمة الحارة؟" يجب أن تعلم أن الكابسيسين -وهي مادة كيميائية موجودة في الأطعمة الحارة- تخدع جسمك ليعتقد أنه يتعرض للحرارة، مما يتسبب في تعرق جسمك

اللحوم

لم تُجرَ أبحاث موسعة حول تأثير اللحوم على التعرق. ومع ذلك، نعلم أن عملية الهضم تستهلك حوالي 25% من طاقتنا، وتتطلب البروتينات طاقة أكبر من الأطعمة الأخرى لهضمها. البروتينات هي جزيئات معقدة للغاية وتحتاج إلى طاقة أكبر بكثير لاستقبالها مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات. لذا، إذا كنت تتناول كميات كبيرة من البروتين، فإن جسمك يستهلك المزيد من الطاقة، وينتج المزيد من الحرارة، مما قد يؤدي إلى التعرق.

الكافيين

يعتقد الخبراء أن الكافيين يحفز التعرق بفضل تأثيره على الجهاز العصبي المركزي. وفقا لدراسة نُشرت في مجلة الأغذية الطبية، يرفع الكافيين ضغط الدم ويزيد من معدل ضربات القلب، مما يسبب استجابة فسيولوجية للتعرق.

المشروبات الساخنة

الأطعمة والمشروبات الدافئة يمكن أن تزيد من التعرق بعد تناولها، لأنها ترفع درجة حرارة جسمك. ومن المثير للاهتمام أن الأطعمة والمشروبات الساخنة تزيد من التعرق، لكنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تبريد الجسم.

السكريات والكربوهيدرات

إذا كنت تتناول وجبة خفيفة تحتوي على نسبة عالية من السكر أو وجبة غنية بالكربوهيدرات، فقد يرتفع مستوى السكر في دمك. لمكافحة هذا الارتفاع، يفرز جسمك هرمون الأنسولين. إذا ارتفعت مستويات الإنسولين بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى نقص السكر في الدم، مما يمكن أن يسبب التعرق.

الأطعمة المصنعة

تتسبب الأطعمة المصنعة في التعرق للأسباب نفسها التي تؤدي إلى التعرق بسبب تناول البروتينات والسكريات. تحتوي معظم الأطعمة المصنعة على نسب عالية من الدهون والسكريات وتفتقر إلى الألياف، مما يجعل هضمها صعبا ويسبب التعرق.

التدخين

حسنا، السجائر ليست طعاما، ولا ينبغي تناولها بالطبع، لكنها شيء تضعه في فمك، لذا تستحق الذكر. يمكن للنيكوتين الموجود في السجائر (والسجائر الإلكترونية بمختلف صورها) أن يثير استجابة التعرق بسبب تأثيره على المستقبلات العصبية، مما يؤثر على الغدد العرقية في الجلد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنيكوتين أن يزيد من القلق، وهو سبب معروف للتعرق.

في الوقت الذي تؤثر تلك العادات على أجسادنا وتجعلنا نتعرق بصورة مفرطة، هناك بعض الأمور التي تجعل أجسامنا تفرز كميات عرق أقل وتحافظ عليه صحيا أكثر.

جلد رطب.. تعرق أقل

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم الطريقة الرئيسية لتقليل التعرق. فيمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالماء في الحفاظ على برودة جسمك ومنع التعرق المفرط تحت الإبط. توصي الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم بشرب حوالي 15.5 كوبا من السوائل للرجال و11.5 كوبا للنساء يوميا. يمكنك تعزيز ترطيب جسمك عن طريق إضافة الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي إلى نظامك الغذائي.

على سبيل المثال، البطيخ الذي يتكون من 92% ماء، وكذلك الخوخ، التفاح، الطماطم، والخيار بالإضافة إلى الورقيات كالخس والبقدونس.

أطعمة أقل تحفيزا أسهل هضما

عندما تتطلع إلى تقليل العرق من خلال نظامك الغذائي، فمن المهم التركيز على الأطعمة التي لا تؤثر على جهازك الهضمي وتجعله يعمل بصورة مفرطة. ستحتاج أيضا إلى البحث عن الأطعمة التي لا تبالغ في تحفيز جهازك العصبي.

الأطعمة التي قد تقلل من التعرق تشمل الزبادي والحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى الغنية بالكالسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم. والأطعمة الغنية بالألياف (الحبوب الكاملة والشوفان والفواكه والخضروات والفاصوليا) تسمح لجسمك بالهضم بسرعة. (وبالتالي لن يضطر جسمك إلى العمل بجد وإنتاج الكثير من العرق). بالتأكيد الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، فمن المهم أن تكون على دراية بكيفية تأثير الأطعمة عليك والحد من المحفزات لديك.

إذا كنت جادا في التحكم في التعرق المفرط، فحاول إجراء هذه التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي. ولكن إذا شعرت أن وتيرة تعرقك أكثر من الطبيعي، فلا تتأخر في استشارة طبيبك. هناك العديد من الأسباب الأخرى للتعرق المفرط التي يمكن للطبيب مساعدتك في تشخيصها أو استبعادها.