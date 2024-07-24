قهوة بالموجات فوق الصوتية.. تقنية جديدة بمذاق فريد

في الوقت الذي تكتسب فيه القهوة الباردة المعروفة باسم "كولد برو" التي تُحضر عن طريق نقع القهوة المطحونة في الماء البارد؛ شعبية لأنها تنتج مشروبا أقل مرارة من الطرق التقليدية التي تستخدم الماء الساخن، فإن هذه التقنية تمثل أيضاً معضلة لمحبيها وأصحاب المقاهي.

ويرجع السبب في ذلك إلى أنها تحتاج إلى مساحة خاصة للتحضير بدرجة حرارة معينة، ويستغرق إعدادها إلى ما يصل إلى 24 ساعة.

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لذلك عكف فريق من الباحثين ومهندسي الصوت على تطوير معادلة مبتكرة لإعداد قهوة استثنائية بمذاق فريد أسموها "القهوة فوق الصوتية".. فما قصتها، وما علاقة هندسة الصوت بمشروب القهوة؟!

ما هي القهوة فوق الصوتية؟

هذا النوع الجديد من القهوة الباردة المتخصصة لم يُصنع من قِبَل صانع القهوة، ولكن على يد مهندسي صوت وكيميائيين في مختبر بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، حيث حضّروا القهوة عبر معالجة حبوب البُن المُحمصة بالموجات فوق الصوتية لحين طحنها بالشكل المناسب، ثم بعد ذلك وضعوها في سلة مرشّح القهوة (الجهاز الذي عادة ما يُستخدم في أماكن صنع القهوة الاحترافية، والذي ربما رأيت صانع القهوة يلف ويفك أجزاؤه عند تحضير مشروبك).

وفي الخطوات الأخيرة، يربط العلماء مرشح القهوة بآلة إسبريسو متخصصة عُدلت في المَعمَل لإتمام التجربة والحصول على كوب القهوة المركّز في عملية لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، ليصبح المشروب جاهزًا في أقل من 3 دقائق، وفق تقرير نشره موقع "نيو ساينتست".

وقت قياسي

داخل هذه الآلة، تُنقع القهوة أولاً في الماء لخمس ثوانٍ، وبعدها تطلق آلة القهوة كمية من الماء بدرجة حرارة الغرفة على القهوة المطحونة، وعندها يقوم محول الطاقة -وهو جهاز متصل بفلتر القهوة- بدفع الموجات فوق الصوتية عبر المرشّح إلى داخل القهوة المطحونة.

وهنا، تهتز السلة المعدنية لمرشح القهوة ومطحنة القهوة تحت قوة الموجات، ولكن ليس بدرجة كبيرة كي لا تُفجّر الآلة، وتتسبب الموجات الصوتية بتقلبات هائلة في الضغط الخاص بالقهوة.

الاختلاف هنا هو أنه في عملية صنع القهوة العادية، يَستخرج الماء الفاتر النكهة من الجزء الخارجي من القهوة المطحونة، وهو ما يستغرق مدة قد تتجاوز 24 ساعة، وكلما زادت سخونة الماء خرجت النكهة بشكل أسرع.

وإذا تُركت القهوة فترة كافية فقد تستخرج بعض النكهات الفريدة من مركز القهوة المطحونة، ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون قد التقطت بعض النكهات غير المحببة أيضا، وهو ما يسميه خبراء صناعة القهوة "الإفراط في الاستخراج".

أما في حالة تخمير القهوة عبر الموجات فوق الصوتية، فهي ترسل الكثير من الفقاعات الصغيرة والمتفجّرة إلى الماء والقهوة معاً، والتي بإمكانها أن تخترق الجزء الداخلي من البُن المطحون في ظاهرة تسمى "التجويف الصوتي". ووفقاً للباحثين، فإن هذه الطريقة تَستخرج المزيد من النكهة والكافيين من القهوة بشكل لا تضاهيه الطرق التقليدية.

وبعد دقيقتين من بدء تشغيل الموجات فوق الصوتية، تقطر القهوة من المرشّح الخاص بالآلة، ويكون السائل الداكن للمشروب بلون بني أغمق وقوام أسمك بكثير من درجة البن في قهوة الإسبريسو المعروفة.

ورغم اللون القوي والمذاق المُركّز، فإنه -على عكس الإسبريسو- ليس مرّا أو لاذعا بالدرجة ذاتها، وهو ما يجعله يحقق المعادلة الصعبة التي تتطلع جهات تحضير المشروب المتخصصة إلى الوصول إليها، وفق تقرير "ذا غارديان".

نقلة نوعية

وعلى عكس كوب القهوة المطحونة بالكامل المُعدة بالتخمير البارد التي تستغرق من 12 إلى 24 ساعة للسماح باستخلاص النكهات الغنية ببطء باستخدام الماء البارد فقط، قد تُحدِث التقنية الجديدة نقلة نوعية في سرعة تحضير القهوة بهذه الطريقة وللحصول على مذاق غني بدون المرارة التي قد تُنقص كثيراً من مستوى جودة المشروب.

وهو إنجاز يتوقع الخبراء أن يفتح الباب أمام مصانع ماكينات القهوة المتخصصة والمقاهي والمطاعم لإنتاج مشروب حسب الطلب يمكن أن ينافس المشروبات الباردة بالتقطير البطيء، بل ويتفوق عليها في وقت التحضير.

وعوضا عن استغراق يوم كامل لتحضير القهوة، يمكن في دقيقة أو دقيقتين أن يكون مشروبك جاهزاً دون المساومة على جودة المذاق، وفق الموقع الرسمي لجامعة " نيو ساوث ويلز".