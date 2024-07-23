7 طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام المكيفات في الصيف

يشهد العالم درجات حرارة عالية وغير مسبوقة بسبب التغير المناخي الذي يؤثر على مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر، ويدفع شبكات الكهرباء إلى حدودها القصوى.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة للتبريد وتشغيل مكيفات الهواء حيث تشكل أنظمة تكييف الهواء ما يقرب من خُمس إجمالي كمية الكهرباء المستخدمة في المباني في جميع أنحاء العالم، أو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.

وفي البلدان الأكثر حرارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بأكثر من 50% إلى 70% في أشهر الصيف مقارنة بالأشهر الأكثر اعتدالا، وفق ما ذكرت "وكالة الطاقة الدولية".

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بحلول عام 2050، سوف ينمو المخزون العالمي من مكيفات الهواء في المباني إلى 5.6 مليارات مكيف (ارتفاعا من 1.8 مليار عام 2023)، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة من مكيفات الهواء 3 مرات، وبشكل أكثر تحديدا، وخلال هذا الإطار الزمني، سوف يتم بيع 10 مكيفات هواء كل ثانية في العالم كما ذكرت منصة "كونسالتسي".

ومع ازدياد استهلاك الطاقة للتبريد تزداد فواتير الكهرباء بشكل قياسي كذلك، ففي الولايات المتحدة -على سبيل المثال لا الحصر- تشير البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة ومكتب إحصاءات العمل إلى أن تكييف الهواء يضيف في المتوسط ​​438 دولارا إلى فواتير الخدمات العامة للأميركيين كل عام.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن أن نحافظ على برودة منازلنا وأجسامنا مع خفض قيمة فاتورة الكهرباء؟

نقدم لكم في هذا التقرير 7 طرق للقيام بذلك استنادا لما يوصي به عدد من المنصات المتخصصة.

1- استخدم المراوح بدلا من المكيفات

تعتبر مراوح السقف خيارا رائعا لتخفيف حدة أيام الصيف الحارة، واستخدام طاقة أقل من وحدات تكييف الهواء، إذ تعمل مراوح السقف على جعل الغرفة أكثر برودة لمن يجلس فيها من خلال تدوير الهواء الدافئ لأعلى والهواء البارد لأسفل.

وتعتبر المراوح القائمة أيضا خيارا جيدا لتوزيع الهواء، وإذا كنت تريد المزيد من قوة التبريد من المروحة، يمكنك وضع دلو من الثلج أو وعاء من الماء البارد أمام المروحة، ما سيصدر رذاذا باردا مع ذوبان الثلج.

وتستهلك المراوح الكهربائية طاقة لا تذكر مقارنة بالطاقة التي تستهلكها مكيفات الهواء، وعادة ما يستخدم تشغيل المروحة بسرعة متوسطة 55 واتا في الساعة، وهو ما يعادل 0.5 كيلووات من الطاقة المستهلكة لمدة 10 ساعات من الاستخدام، وهذا أقل من نصف الطاقة التي تستهلكها مكيفات الهواء خلال ساعة واحدة فقط من الاستخدام.

2- اضبط نظام تكييف الهواء لديك واستبدل الفلتر

إذا كان لديك مكيف هواء كهربائي، فإن عمليات الضبط والصيانة الموسمية يمكن أن تساعد في الحفاظ على تشغيل نظامك بسلاسة وتقلل من كمية الطاقة المستخدمة.

بإمكانك الاستعانة بفني مختص لتنظيف ملفات التبريد وفحص المكيف وإجراء الصيانة اللازمة له، وإذا لم تتمكن من ذلك فإن أحد الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها هو تغيير مرشحات الهواء الخاصة بالنظام بنفسك، إذ يمكن أن يساعد تغيير المرشح مكيفَ الهواء في منزلك على العمل بكفاءة أكبر، مما يقلل من استخدامك للطاقة، وبالتالي التقليل من فاتورة الكهرباء في آخر الشهر.

3- اضبط منظم الحرارة على 25 درجة مئوية

وفقا لمعهد إديسون للكهرباء، فإن رفع منظم الحرارة بمقدار درجة واحدة فقط في الصيف سيقلل من فاتورة الكهرباء بنسبة 2%؛ لذلك عندما تكون درجة الحرارة في الخارج عالية فإن ضبط منظم الحرارة على 25 درجة (78 فهرنهايتا) يوفر لك راحة من الحرارة.

وإذا كنت ترتدي ملابس فضفاضة، وتشرب الكثير من الماء، وتستخدم المراوح لتدوير الهواء، فستجد أن درجة 25 مئوية هي درجة حرارة مريحة ولن تجبر مكيف الهواء على العمل لساعات إضافية، وهذا يؤدي إلى توفير فواتير الطاقة الخاصة بك.

4- احجب الشمس بالستائر على النوافذ

يوصي المختصون بحجب حرارة الشمس من الدخول للمكان كأحد أفضل الطرق للحفاظ على برودته، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة استخدام الستائر.

وتلعب ستائر المنزل دورا مهما جدا في توفير البرودة داخل المنزل وخفض تكلفة فاتورة الكهرباء، وهنا ينصح باستخدام الستائر ذات الألوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس بدلا من الستائر الداكنة التي تمتصها، كما ينصح باستخدام الستائر المزدوجة لتقليل كمية الأشعة الداخلة لمنزلك للحد الأدنى.

ويمكن للستائر إذا ما استخدمت بطريقة صحيحة أن تقلل من اكتساب الحرارة بنسبة تصل إلى 45% وفق ما ذكرت منصة "سمارت إنيرجي".

5- استفد من الطبيعة

إذا كنت تعيش في منطقة حيث يكون الجو أكثر برودة في الليل والصباح (بلاد الشام مثالا) فإن فتح النوافذ خلال تلك الساعات الباردة من الليل، ودعوة الهواء البارد إلى الداخل يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة منزلك أثناء النهار.

يُمكنك استخدام مروحة النافذة لدفع الهواء البارد ليلا إلى منزلك، ومع ارتفاع درجة الحرارة في النهار، أغلق النوافذ والستائر وشغّل المراوح أو مكيفات الهواء، حيث لن تضطر الآن إلى العمل بجهد كبير للحفاظ على منزلك باردا ومريحا.

6- لا تستخدم الأجهزة المولدة للحرارة أثناء النهار

قد تعيق الأجهزة المنتجة للحرارة أثناء عملها جهودك للحفاظ على برودة الهواء داخل منزلك، ومن بين أسوأ هذه الأجهزة أجهزة التلفاز وغسالات الصحون ومجففات الملابس والمواقد وأفران الطهي.

ويمكنك الانتظار حتى تغرب الشمس ويبرد الهواء الخارجي لتشغيل غسالة الصحون ومجفف الملابس، كما يمكنك محاولة تجنب استخدام الموقد تماما في الأيام الأكثر حرارة؛ وبدلا من ذلك، يمكنك تقديم السلطات الباردة المنعشة على العشاء أو الشواء في الهواء الطلق.

7- أوقف تشغيل المراوح ومكيفات الهواء عندما لا تحتاجها

يغفل كثير من الناس عن إيقاف تشغيل المراوح والمكيفات عندما يخرجون من المنزل، وهذا إهدار للطاقة، وزيادة في تكلفة فاتورة الكهرباء أنت في غنى عنها، لهذا لا تنسَ إيقاف تشغيل هذه الأجهزة عندما لا تكون بحاجة إليها، ولا داعي أيضا لتشغيل كافة أجهزة التبريد في المنزل، استخدم المكيفات والمراوح في غرفة المعيشة أثناء النهار، وفي غرف النوم في الليل عندما تأوي أنت وأفراد العائلة إلى الفراش.