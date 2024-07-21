اليابان.. وجهات سياحية متفردة لاكتشاف الحياة البرية وجبال الألب الساحرة

يضم وسط اليابان العديد من عوامل جذب السياح، وبخاصة الذين يفضلون وجهات متفردة وغير اعتيادية، كما أنها متصلة بطوكيو وكيوتو لأولئك السياح الذين يرغبون في استكشاف المدن الكبرى قبل الانطلاق في رحلة جديدة.

أقدم قلعة

في محافظة ناغانو، توفر مدينة ماتسوموتو العديد من الأسباب التي تدفع المسافرين لزيارتها خلال أشهر الصيف، فهي موطن لقلعة ماتسوموتو الاستثنائية، وبمثابة كنز وطني يعود تاريخه إلى أواخر القرن الـ16، حيث توجد أقدم قلعة في اليابان وتتكون من خمسة طوابق خارجية وستة طوابق داخلية.

وبصرف النظر عن هندستها المعمارية الرائعة ومظهرها الخارجي الهادئ وحدائقها الأنيقة، تقدم القلعة برنامجا صيفيا لزوارها يشمل مهرجان قلعة ماتسوموتو للطبول تايكو الذي يقام كل عام في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر يوليو/تموز، ويتميز بعروض تقليدية مثيرة لقرع الطبول.

ويمكن للسائح التوجه إلى متحف مدينة ماتسوموتو للفنون الذي يضم مجموعته الدائمة من أعمال "يايوي كوساما" المولودة عام 1929 وتعتبر واحدة من أعظم الفنانين اليابانيين الأحياء، إذ تتميز معظم أعمالها بالرسومات المنقّطة والملونة والمزخرفة التي تجذب الكبار والصغار على حد سواء.

جبال الألب اليابانية الساحرة

قد لا تستقبل مدينة كاميكوتشي الواقعة في قلب جبال الألب الشمالية في ناغانو، عددا كبيرا من الزوار الدوليين مثل المتنزهات الوطنية الأخرى في البلاد، لكنها توفر ثروة من المعالم الطبيعية لأولئك الذين يبذلون الجهد الكافي للتعرف عليها، إذ يتطلب الوصول إليها ارتياد القطار والحافلة، حيث إن السيارات الخاصة محظورة داخل الحديقة.

وتوفر الجبال المغطاة بالأشجار الخضراء والبحيرات والقمم البركانية خلفية مذهلة للمشي على ضفاف النهر ولمسافات طويلة للاستمتاع بالمناظر الخلابة وتسلق الجبال والانطلاق في رحلة تستغرق عدة أيام مع المبيت في أكواخ أو خيام جبلية، ويعد هذا المكان أيضا فرصة لاكتشاف بعض أوجه الحياة البرية في اليابان.

أبقوا أعينكم مفتوحة على قرود المكاك اليابانية التي تتخذ من الحديقة موطنا لها، وغالبا ما يمكن رؤيتها على أغصان الأشجار أو وهي تبحث عن الطعام أسفل الأشجار.

ابحثوا أيضا عن حيوان الكاموشيكا أو السيرو الياباني، وهو حيوان ذو فرو يشبه الغزلان، بالإضافة إلى كلاب الراكون والثعالب. هنا سيجد علماء الطيور الكثير من أنواعها لاستكشافها، حيث تظهر طيور الترمجان وزواحف الأشجار والطيور المغردة وطيور الذعرة خلال أشهر الصيف.

نزل تقليدي وسط الغابات

وللاستمتاع بملاذ هادئ تحيط به الطبيعة، توجهوا إلى نزل أوكوهيدا موزومو، وهو نزل تقليدي تحيط به الغابات الخضراء على بعد 30 دقيقة فقط من كاميكوتشي.

وتقول الأسطورة القديمة إن الآلهة اليابانية تأتي إلى هنا للتعافي من تعب الرحلة، حيث يجد المسافرون إلى هناك مكانا هادئا للراحة.

وتتميز الغرف بتصميم ريوكان تقليدي مع أرضيات من حصير التاتامي وحواجز ورقية وأسرّة مريحة، كما تحتوي على حمامات أونسن (ينابيع ساخنة) خاصة بها في الهواء الطلق وبمياه غنية بالحديد من مصدر الينابيع الساخنة الخاص بالفندق "يامانوهو".

ويركز المطبخ على لحوم البقر عالية الجودة، والتي تعتبر واحدة من أفضل اللحوم في اليابان ويتم طهيها بطرق مختلفة، إضافة لمكونات أخرى محلية بحسب الموسم.