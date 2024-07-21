إنهاك حراري.. نصائح للوقاية منه في حرارة الصيف المرتفعة

يروي سام وإيما جونسون تجربة خاضها عمهما عبر موقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بالولايات المتحدة، والذي كان أحد ضحايا الإنهاك الحراري، والذي وصل به إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى. كان عمهما حكَمًا في إحدى مباريات كرة القدم، وقضى وقتًا طويلًا في الشمس، الأمر الذي تسبب بإصابته بحروق شمس شديدة.

لم يكن الرجل يعرف كيف يمكنه الوقاية من الإنهاك الحراري، ولا ما هي أفضل طريقة للتعامل معه عند حدوثه، وقرر أن أفضل علاج ممكن هو ترطيب بشرته المتضررة، واختار استخدام الفازلين مرطبا. ولم يكن يعلم أن الفازلين سيحبس الحرارة، وأدى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية. ورغم وضعه في حمام من الثلج ومحاولة إزالة الفازلين، فإنه احتاج للمزيد من المساعدة، والذهاب إلى غرفة الطوارئ في إحدى المستشفيات بسبب ضربة الشمس.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، رُبما يكون من الهام هنا التعرّف على المقصود بالإنهاك الحراري، وكيفية الوقاية منه أو علاجه عند حدوثه.

جسد ساخن لا يبرّد نفسه

وفقًا لموقع "هيلث لاين"، فإن الإنهاك الحراري اضطراب يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم استجابة لعوامل خارجية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، دون أن يستطيع الجسم تبريد نفسه.

ويوضح موقع "ويب مد" أنه يمكن اعتبار أن هذا الاضطراب رد فعل من الجسم على فقدان الكثير من الماء والملح بسبب كثرة التعرق. وكلما زاد تعرق الشخص استنزف سوائل الجسم والمعادن الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا يتسبب بظهور الأعراض الرئيسية للإنهاك الحراري.

ويمكن أن يحدث الإنهاك الحراري حتى وإن كنت داخل المنزل دون تكييف الهواء، أثناء موجات الحر المتتالية.

الإنهاك الحراري.. ضربة الشمس

الإنهاك الحراري وضربة الشمس حالتان مختلفتان، لكنهما مرتبطتان، فإذا كان الشخص يُعاني من أعراض الإنهاك الحراري ولم يتخذ خطوات سريعة لتبريد جسمه، فقد يُصاب بضربة الشمس.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي، فإن ضربة الشمس هي أخطر الاضطرابات المرتبطة بالحرارة، ويحدث هذا الاضطراب عندما لا يستطيع الجسم التحكم في درجة حرارته، وهنا ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة وتفشل آلية التعرق ويصبح الجسم غير قادر على تبريد نفسه.

وضربة الشمس قد تكون حالة خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ والتسبب بإعاقة دائمة، وقد تصل مضاعفاتها إلى الموت.

ومن الأعراض التي تُشير إلى إصابة الشخص بضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تغير الحالة العقلية للشخص والتلعثم ورُبما الهلوسة.

الإغماء.

عدم القدرة على التعرق.

أما أعراض الإنهاك الحراري فتشمل:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور بالدوار أو الإغماء.

بشرة باردة ورطبة مع قشعريرة.

الزغللة وعدم وضوح الرؤية.

الصداع والغثيان والقيء والتعرق الشديد.

ضربات قلب سريعة والتنفس السريع.

انخفاض في ضغط الدم عند الوقوف.

انخفاض كمية البول.

العلاج والوقاية

لتقليل خطر الإصابة بالإنهاك الحراري، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يُمكنك القيام بها عندما يكون الجو حارا، وفقا لموقع "هيلث لاين"، ومنها:

البقاء في مكان بارد قدر المستطاع: فإذا لم يكن لديك مكيف هواء في المنزل، فليس عليك البقاء بالمنزل وتحمّل تبعات الحرارة المرتفعة، يمكنك البحث عن أقرب مكان عام به مكيف هواء، سواء أكان مكتبة عامة أم مركز تسوق.. يمكنك الذهاب إلى هناك وقضاء الأوقات الأكثر حرارة في اليوم، شريطة أن يكون المكان قريبا من بيتك، حتى لا تتكبد عناء التنقل الطويل في الحر.

فإذا لم يكن لديك مكيف هواء في المنزل، فليس عليك البقاء بالمنزل وتحمّل تبعات الحرارة المرتفعة، يمكنك البحث عن أقرب مكان عام به مكيف هواء، سواء أكان مكتبة عامة أم مركز تسوق.. يمكنك الذهاب إلى هناك وقضاء الأوقات الأكثر حرارة في اليوم، شريطة أن يكون المكان قريبا من بيتك، حتى لا تتكبد عناء التنقل الطويل في الحر. حاول حماية نفسك من حروق الشمس: فالتعرض لحروق الشمس يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الصحية المتعلقة بالحرارة. وللحماية من الحروق يمكنك استخدام واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15، وإعادة وضعه على الأماكن المعرضة للشمس كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق كثيرا.

فالتعرض لحروق الشمس يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الصحية المتعلقة بالحرارة. وللحماية من الحروق يمكنك استخدام واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15، وإعادة وضعه على الأماكن المعرضة للشمس كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق كثيرا. تجنب الخروج في الأوقات الحارة: إذا كنت ترغب مثلًا في ممارسة التمارين الرياضية بالخارج، فعليك فعل هذا في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب الأوقات الأكثر حرارة من اليوم.

إذا كنت ترغب مثلًا في ممارسة التمارين الرياضية بالخارج، فعليك فعل هذا في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب الأوقات الأكثر حرارة من اليوم. استعن بملابس خفيفة ذات ألوان فاتحة: هنا يجب أن تعرف أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة، الأمر الذي قد يزيد من درجة حرارة الجسم. ومن الأفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وأن تكون من الأقمشة والخامات الخفيفة قدر المستطاع.

هنا يجب أن تعرف أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة، الأمر الذي قد يزيد من درجة حرارة الجسم. ومن الأفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وأن تكون من الأقمشة والخامات الخفيفة قدر المستطاع. حاول إبعاد الشمس عن رأسك ووجهك: إذا كان عليك الخروج مضطرا خلال الأوقات الحارة، فعليك أن تحرص على إبعاد الشمس عن رأسك ووجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك على التحكم في درجة حرارة جسمك. ولتحقيق هذا، يمكنك ارتداء قبعة شمسية خفيفة الوزن.

إذا كان عليك الخروج مضطرا خلال الأوقات الحارة، فعليك أن تحرص على إبعاد الشمس عن رأسك ووجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك على التحكم في درجة حرارة جسمك. ولتحقيق هذا، يمكنك ارتداء قبعة شمسية خفيفة الوزن. حافظ على ترطيب جسمك: عليك خلال الأوقات الحارة أن تحتفظ دوما بزجاجة من الماء معك، حتى تتمكن من الشرب منها بشكل متكرر، فعدم وجود الماء قربك قد يجعلك تنسى شرب الماء أو تتكاسل عنه. وعدم شرب الماء يمكن أن يجعلك تُصاب بالجفاف، وهو حالة تحدث عندما تفقد سوائل أكثر مما تتناولها، وقد يكون للجفاف مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة أحيانًا.



عند إصابتك بالإنهاك الحراري.. افعل ما يلي: