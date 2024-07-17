8 نصائح تجنب كبار السن مخاطر حرارة الصيف

سجل كوكب الأرض العام الماضي أعلى متوسط درجة حرارة على الإطلاق، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق لعام 2016 بهامش كبير. ويتوقع بعض العلماء أن يكون عام 2024 العام الأول في تاريخ البشرية الذي يكسر متوسط درجة حرارة الكوكب حاجز 1.5 درجة مئوية.

ويعتبر كبار السن أكثر عُرضة للإصابة بنقص السوائل في الجسم خلال فصل الصيف، نظرا لتراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر من ناحية، وبسبب أوضاعهم الصحية من ناحية أخرى.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رعاية الأكبر سنا.. كيف يمكنك أن تجعلها أسهل بكثير؟ list 2 of 2 مواصفات المنزل الملائم لاحتياجات كبار السن end of list

ويحذر مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية، من أن حرارة الصيف تشكل عبئا كبيرا على كبار السن بصفة خاصة، حيث يرتفع لديهم خطر الإصابة بالجفاف، ويقدم النصائح التالية:

ينبغي لكبار السن شرب السوائل على نحو كاف على مدار اليوم، بمعدل لا يقل عن لتر ونصف. يعد الماء والشاي غير المحلى وشاي الأعشاب وعصائر الفواكه الطبيعية المخففة وغير المحلاة أفضل المشروبات. لعدم النسيان، يمكن ضبط المنبه للتذكير بضرورة شرب كوب من الماء كل ساعة. من المفيد تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

تناول عدة وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم مثل السلطة والخضروات المطهية على البخار، إلى جانب اللحوم قليلة الدسم والأسماك. تعد المخبوزات المملحة مفيدة أيضا، حيث إنها تحفز الشعور بالعطش من ناحية وتدعم توازن الملح في الجسم من ناحية أخرى. الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح أو التوابل، لأنها تتسبب في زيادة جفاف الفم. الإقلاع عن التدخين، كونه يزيد جفاف الفم.



متى يجب استشارة الطبيب؟

يتعين استشارة الطبيب فور ملاحظة بعض العلامات التحذيرية مثل الدوار والهزال والصداع والاضطراب الداخلي والتشوش الذهني والنبض السريع.

وقالت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية إن نقص السوائل في الجسم يرفع خطر إصابة كبار السن بالجفاف، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التغيرات الطارئة على البول، مثل قلة كمية البول وتغير لونه إلى اللون الأصفر الداكن، وكذلك انخفاض الوزن.

وتشمل أعراض الإصابة بالجفاف أيضا جفاف الجلد وجفاف الفم وتشقق الشفاه والتشنجات العضلية والصداع والغثيان واتجاه العيون للداخل.

ومن المهم أيضا القيام بوزن الجسم يوميا ومراقبة البول، وذلك لملاحظة أية تغيرات طارئة في الوقت المناسب.

كيف يواجه كبار السن جفاف الفم؟

كما يعد جفاف الفم من المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار السن في فصل الصيف، ومن أسبابه تراجع إفراز اللعاب مع التقدم في العمر.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في جفاف الفم، مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم والمسكنات وبخاخ الربو.

وإذا لم تفلح النصائح أعلاه في مواجهة جفاف الفم، فيجب استشارة الطبيب على وجه السرعة، نظرا لأن جفاف الفم قد ينذر حينئذ بأمراض خطيرة في الأسنان أو الغدد اللعابية.