خبيرة سفر: 6 وجهات سفر بديلة قليلة التكاليف وغير مزدحمة

هل تحلم بالسفر مثل الجميع ولكنك قد تتراجع عندما ترى بعض الأصدقاء يسافرون إلى وجهات شهيرة وعالية الكلفة وتشعر بالرغبة في مجاراتهم، ولكنّ الميزانية قد تكون عقبة أمام تحقيق هذا الشغف؟

يمكنك الاستمتاع برحلات سياحية مذهلة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال، وذلك عبر السفر قليل الكلفة إلى أماكن غير مشهورة لكنها تضاهي فخامة الأماكن الشهيرة، وهو ما تفعله خبيرة السفر الرحالة نغم البدوي التي التقتها الجزيرة نت لتحدثنا عن تجربتها الشخصية والأبحاث المستمرة التي تقوم بها للبحث عن وجهات جديدة قليلة الكلفة.

معدل الإنفاق اليومي

وتوضح البدوي أن معدل الإنفاق اليومي للشخص الواحد سياحيا في الدول الأعلى والأقل كلفة متضمنا إقامة في فندق (غرفة مزدوجة أي بمشاركة شخص آخر):

6 وجهات سياحية بديلة

إليك 6 وجهات سياحية مكلفة ومزدحمة مع بدائل قليلة التكاليف وأقل ازدحاما، وهي وجهات زارتها جميعها خبيرة السفر نغم البدوي، فتعرّف عليها وعلى النشاطات المجانية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها:

باريس – فرنسا

باريس وهي مدينة الأزياء والأضواء، وتعتبر واحدة من أكثر الوجهات رومانسية في العالم. يذهب السياح لرؤية برج إيفل، وزيارة متحف اللوفر، والتسوق في الشانزليزيه، والاستمتاع بالمقاهي والمطاعم الفاخرة.

بديل أقل كلفة: بودابست – المجر

بودابست معروفة بجمالها التاريخي ومعالمها المذهلة مثل قلعة بودا، وتعتبر مدينة رومانسية بامتياز. ويمكنك الاستمتاع بجولة بحرية على نهر الدانوب تحت الأضواء، والاسترخاء في الحمامات الحرارية، واستكشاف الجسور التاريخية والمناظر الخلابة التي تجعل من بودابست وجهة رومانسية. وتضم بودابست العديد من النشاطات المجانية منها:

زيارة العديد من المتاحف المجانية مثل متحف أكوينكوم ومتحف النقل. الاستمتاع بزيارة جزيرة مارغريت، وهي جزيرة هادئة وسط نهر الدانوب توفر مساحات خضراء وحدائق ونافورة موسيقية. حجز جولات استكشاف مجانية، وتعتمد على تقديم الإكراميات فقط إذا أعجبتك الجولة.



نيويورك – الولايات المتحدة

نيويورك المدينة التي لا تنام، تجذب السياح بمعالمها الشهيرة مثل تمثال الحرية وسنترال بارك وتايمز سكوير، ومن أبرز معالمها الحياة الليلية الصاخبة والعروض المسرحية والتسوق الرفيع.

بديل أقل كلفة: بوينس آيرس – الأرجنتين

تعتبر بوينس آيرس مدينة حيوية ومليئة بالثقافة، حيث يمكنك الاستمتاع بالرقص والتانغو في الشوارع والمقاهي، بالإضافة إلى الفن المعماري الرائع والأسواق التقليدية، وتوفر المدينة العديد من الأنشطة المجانية، مثل:

زيارة حي لا بوكا الملون. التجول في حدائق باليرمو. استكشاف مكتبة إل أتينيو غراند سبلينديد. زيارة حي سان تيلمو البوهيمي. دخول المتحف الوطني للفنون الجميلة.

جزر المالديف

تُعرف جزر المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية الفاتنة، ويأتي السياح إليها للاسترخاء في المنتجعات الفاخرة والاستمتاع بالغطس والغوص. غير أنك في المالديف تظل محبوساً داخل المنتجع على الجزيرة، ولا يوجد أي استكشاف للحضارة الثقافية إلا إذا ذهبت في رحلة بحرية للعاصمة وهذا مكلف جداً.

بديل أقل كلفة: زنجبار – تنزانيا

زنجبار تقدم شواطئ رائعة مماثلة لجزر المالديف، مع المياه الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية. وكانت زنجبار مملوكة لسلطنة عُمان ومعبرا للكثير من المراكب، لذا يوجد فيها العديد من المعالم الثقافية والتاريخية، بما في ذلك منازل المشاهير مثل فريدي ميركوري (مطرب وموسيقي بريطاني).

ويمكنك الخروج من المنتجع لاستكشاف حضارة كاملة والاستمتاع بالثقافة المحلية والطعام اللذيذ بأسعار معقولة، وتجربة العديد من الأنشطة المجانية، مثل:

زيارة مدينة الحجر واستكشاف المباني التاريخية. التجول في شواطئ زنجبار البيضاء. استكشاف الأسواق المحلية والتعرف على الثقافة الزنجبارية. زيارة حديقة فوروداني في المساء. استكشاف جزيرة السجن (رحلة المركب قد تكلف رسوما قليلة ولكن الدخول للجزيرة مجاني)، وتضم محمية للسلاحف العملاقة وأنقاض السجن السابق.

سويسرا

سويسرا تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة في جبال الألب والبحيرات النقية، ويأتي السياح للتزلج والتنزه في الطبيعة الخضراء واستكشاف المدن الجميلة مثل زيورخ وجنيف.

بديل أقل كلفة: صلالة -عُمان

تقدم صلالة في فصل الصيف مناظر طبيعية ساحرة مع الجبال الخضراء والشلالات الجميلة، ويمكنك الاستمتاع بالطقس الخريفي واستكشاف الثقافة العمانية التقليدية. والجدير بالذكر أن معظم الشلالات والشواطئ فيها مجانية مثل شلالات عين أثوم، والتجول في جبال ظفار، والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الخضراء الساحرة.

سيدني – أستراليا

تجذب سيدني السياح بشواطئها الجميلة مثل بوندي، ومعالمها الشهيرة مثل دار الأوبرا وجسر هاربور، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية والحياة الليلية الصاخبة.

بديل أقل كلفة: كيب تاون – جنوب أفريقيا

تتميز كيب تاون بمناظر طبيعية مذهلة مثل جبل الطاولة، وحدائق كريستينبوش الوطنية، وشواطىء كليفتون الجميلة، ورحلات السفاري. كما أن الطعام في جنوب أفريقيا متنوع ثقافياً، حيث يمكنك العثور على معظم المطابخ العالمية نظراً لتأثير عدد من الثقافات والأديان فيها.

والناس في جنوب أفريقيا معروفون بحبهم للرقص والاستمتاع بالحياة، ويمكنك الشعور بالترحيب والحفاوة من السكان المحليين، خاصة إذا خططت رحلتك مع محليين. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يخافون من زيارة جنوب أفريقيا بسبب المخاوف الأمنية، فإنه يجب على السائح تعلم كيفية الحفاظ على السلامة وتجنب التعرض للسرقات، وهذا ينطبق أيضاً على السفر إلى أستراليا ودول أوروبا أيضا.

ويمكنك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المجانية في كيب تاون مثل:

التنزه في حدائق كريستينبوش الوطنية. المشي على شاطئ كليفتون. زيارة سوق المدينة الحرة. حجز جولات مشي مجانية مثل "أفضل جولة بو كاب" (Best of Bo Kaap Tour). التجول عبر متنزه جبل الطاولة الوطني. الاستمتاع بتجربة "شيمانسكي ألماس" (Shimansky Diamond). الاستمتاع بفن الشارع في ودوستك والتقاط صور رائعة. اكتشاف روائع غابة نيو لاندز.



تايلند

تشتهر تايلند بجزرها الجميلة مثل فوكيت وكو ساموي،وشواطئها الرملية ومعابدها البوذية، غير أنه في الآونة الأخيرة أصبحت مزدحمة للغاية وأسعارها مرتفعة.

بديل أقل كلفة: فيتنام

تشبه فيتنام تايلند من ناحية الطبيعة والثقافة، ولكنها تقدم تجربة سياحية فريدة ومتميزة تجعلها بديلاً مثالياً لتايلند، فشواطئها أقل ازدحاما، وهي بلد كبيرة ويختلف شمالها عن جنوبها، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بتنوع ثقافي وجغرافي واسع، فهناك خليج هالونغ باي والكهوف والصحراء ونهر الماكونغ دلتا، ويظهر تاريخها العريق جليا في مدنها مثل هانوي العاصمة، وهناك مدن مثل هوتشي يظهر فيها التأثير الفرنسي والأوروبي.

وتوفر فيتنام نفس مستوى الرفاهية في الفنادق والخدمات الموجودة في تايلند ولكن بأسعار أقل، وسكانها يتميزون بالود ولا يضغطون على السياح للشراء، مما يجعل التجول في شوارعها أكثر راحة.

وتُصنع العديد من الماركات في فيتنام، مما يجعل التسوق فيها رائعاً وبأسعار مناسبة ويقصدها العديد من السياح فقط لتفصيل ملابسهم هناك بسبب ارتفاع جودة الأقمشة والخياطين ورخص الأسعار وسرعة التنفيذ.

تقول خبيرة السفر نغم البدوي: "أنا شخصيا في آخر زيارة لي خيّطت أكثر من 10 فساتين خلال 24 ساعة في مدينة هوان، وتُعتبر المأكولات الفيتنامية الأفضل في آسيا، بسبب تأثير المطبخ الفرنسي والبرتغالي عليها، مما يخلق مزيجاً فنياً رائعاً في الطعام".

ويمكنك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المجانية في فيتنام مثل: