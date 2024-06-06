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"ديسفروتار" في برشلونة ينال لقب "أفضل مطعم في العالم"

Spanish chefs, Mateu Casanas (L), Eduard Xatruch and Oriol Castro (R) pose on November 29, 2023 at their restaurant Disfrutar in Barcelona after receiving their third Michelin star. The 2024 Michelin Guide for Spain added two new restaurants with three stars yesterday, the Barcelona-based restaurant Disfrutar and Noor in Cordoba (south), bringing the total number of 'three-starred' establishments in the country to 15. The creators of Disfrutar, chefs Oriol Castro, Mateu Casanas and Eduard Xatruch, came together working at the legendary elBulli restaurant, under Ferran Adria. After opening the restaurant Compartir in the coastal town of Cadaques, the trio later inaugurated this three-starred establishment in the Catalan capital, where they continue to explore Mediterranean cuisine. (Photo by Josep LAGO / AFP)
الطهاة الإسبان ماتيو كاساناس (يسار) إدوارد زاتروش وأوريول كاسترو (يمين) يقفون في مطعمهم "ديسفروتار" في برشلونة (الفرنسية)
6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202406:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نال مطعم "ديسفروتار" في برشلونة اليوم الخميس لقب "أفضل مطعم في العالم" ضمن قائمة "فيفتي بست" الشهيرة التي هيمنت عليها هذا العام مطاعم من إسبانيا وأميركا اللاتينية.

وافتُتح المطعم (ويعني اسمه "استمتع" باللغة الإسبانية) في كانون الأول/ديسمبر 2014، قرب سوق نينوت في وسط المدينة الواقعة بمقاطعة كتالونيا.

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ووصفته قائمة "فيفتي بست"، التي تديرها مجلة "ريستورنت" البريطانية، بأنه مطعم ذو "تقنية بعيدة المدى وتفكير أصلي ونكهات رائدة".

ويدير مطعم "ديسفروتار" 3 طهاة تدربوا في مطعم "إل بولي" الشهير في روساس بإسبانيا، والذي تصدر قائمة "فيفتي بست" 5 مرات، كان باكورة هذه التصنيفات سنة 2002.

كما حصل مطعم إسباني آخر على المركز الثاني، وهو "أسادور إتشيباري"، في مدينة أتشوندو بإقليم الباسك.

أما المركز الثالث فكان من نصيب "تابل دو برونو فيرغوس" في باريس، والذي يعد من أغلى مطاعم العاصمة الفرنسية.

وحصلت المطاعم الثلاثة على جوائزها في حفلة أقيمت في لاس فيغاس.

وأُطلقت قائمة "فيفتي بست" عام 2002، وتعتمد تقييمات القائمة على أكثر من ألف ناخب في 27 منطقة حول العالم، هم مزيج من طهاة ومدوّني طعام و"ذواقة كثيري السفر".

ولدى مطعمي "ديسفروتار" و"تابل دو برونو فيرغوس" أيضا تصنيف 3 على دليل من ميشلان، في حين لدى "أسادور إتشيباري" تصنيف نجمة واحدة.

وهيمنت المؤسسات الإسبانية والأميركية اللاتينية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، إذ احتل مطعم "ديفرشو" في مدريد المركز الرابع، و"مايدو" في ليما عاصمة البيرو المركز الخامس، و"كوينتونيل "في مكسيكو سيتي المركز السابع، و"دون خوليو "في بوينس آيرس المركز العاشر.

المصدر : الفرنسية