هل سمعت بجزر بينغول العائمة في تركيا؟ ظاهرة طبيعية تجذب السياح

تحولت الجزر العائمة في ولاية بينغول -التي يتغير موقعها تبعًا لاتجاه هبوب الرياح- إلى مقصد محبب لعشاق الطبيعة.

وتقع الجزر العائمة في بحيرة تورنا، التابعة لقضاء صولخان بولاية بينغول شرق تركيا، وتُعد من أهم المناطق السياحية في المنطقة.

وتستقبل البحيرة، طوال العام، أعدادا كبيرة من السياح وتجذب الأنظار بجمالها الطبيعي خصوصًا فصل الربيع عندما تكتسي المنطقة بثوبها الأخضر الخلاب.

بينغول.. أيقونة طبيعية

أما الجزر العائمة الموجودة في البحيرة، فتعتبر "أيقونة طبيعية" تحظى بحماية المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية، مما دفع شركات السياحة لتنظيم جولات إلى المنطقة.

ووفقاً لسجلات مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية في بينغول، استقبلت الجزر العائمة حوالي 8 آلاف و500 زائر منذ بداية العام 2024.

شرفة الجزر العائمة

من جهتها، قامت مديرية حماية الطبيعة بإنشاء شرفة تطل على الجزر، لتمكين الزوار من الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تجهيز منطقة للنزهات العائلية.

وقد اعتبر مدير الثقافة والسياحة في بينغول صلاح الدين يازار أن الولاية تُعد واحدة من أجمل الأماكن الطبيعية في تركيا، وتتميز بمناظرها الطبيعية الفريدة على مدار العام.

وأضاف يازار أن الجزر العائمة تعتبر الوجهة السياحية الأبرز بالمدينة، وأن السياحة الشتوية والطبيعية والحمامات الساخنة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في جذب الزوار.

سحر بحيرة تورنا

وأوضح أن "بحيرة تورنا" -التي تحتضن 3 جزر عائمة- تُعد من الظواهر الطبيعية النادرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، حيث إن هذه الجزر ليست فقط عائمة، إنما تحتوي أيضًا على أشجار، مما يضيف إليها سحرًا وجاذبية خاصة.

وأشار إلى أن الدعم المقدم من قبل وكالة الترويج والتطوير السياحي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة قد ساهم في تعزيز جهود الترويج للمنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما لفت الانتباه إلى جمال المنطقة وجذب المزيد من الزوار.

وذكر يازار أن العديد من وكالات السفر -التي تنظم رحلات إلى بينغول- تعمل على تنظيم برامج سياحية تتيح للزوار اكتشاف المناطق الطبيعية في الولاية.

وأكد أنهم يواصلون العمل على جذب المزيد من الزوار من خلال الترويج المستمر والتنسيق مع اتحاد وكالات السفر التركية.

طبيعة تضاهي البحر الأسود

محمد حنيفي باشيم، أحد زوار المنطقة، قال إن الطبيعة بولاية بينغول رائعة، ولا تقل جمالاً عن منطقة البحر الأسود، مؤكدًا أن الرحلة إلى الولاية تجربة ممتعة وفريدة.

كما أعربت ديلان باشيم عن إعجابها بحركة الجزر العائمة، مشيرةً إلى أنها جاءت إلى المنطقة برفقة زوجها للاستمتاع بجمال الطبيعة.

أما عائشة أيدن، إحدى الزائرات القادمات إلى المنطقة من مدينة إسطنبول، فقد أشادت بالجمال الطبيعي للمنطقة.

ومن جانبه أعرب مسعود جاقر، من مدينة موش، عن سعادته بزيارة الجزر العائمة لأول مرة، داعيًا الجميع إلى زيارة هذا "المكان الفريد".