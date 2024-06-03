أسلوب حياة|هولندا

لماذا تحمل هولندا لقب "أرض الدراجات الهوائية"؟

Amsterdam, The Netherlands - 14 May 2022: People riding bicycles in historical part of Amsterdam in a beautiful spring day, The Netherlands.
 الدراجات الهوائية جزء من الحياة اليومية لكل الفئات العمرية في هولندا من 7- 70 عاما (شترستوك)
3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202404:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تعد الدراجات الهوائية جزءا من الحياة اليومية لسكان هولندا، إذ يتعرفون عليها منذ الصغر ويواصلون استخدامها حتى نهاية أعمارهم. وتعد هولندا أكثر بلد بالعالم تستخدم فيه الدراجات الهوائية التي تشكل جزءا من الحياة اليومية لكل الفئات العمرية من عمر 7 حتى 70 عاما.

People ride on bicycles of Dutch bike rental company Yellow Bike that introduced the 'Yellow Backie' initiative, which transforms a bicycle luggage rack into an unofficial hitchhike seat in Amsterdam, The Netherlands, 13 August 2015. Fourty Amsterdam locals and volunteers have swapped their luggage racks for new, free, yellow ones. If a tourist sees a bicycle sporting one of the yellow racks on the street, they are invited to yell 'Backie!' to get a ride. The scheme enables visitors to receive a free tour of the city from a local and helps Amsterdammers connect with people from around the world.
الهولنديون يستخدمون الدراجات الهوائية بنسبة 42% للتسلية و16% للذهاب إلى العمل و13% للمدرسة و23% للتسوق و6% لأغراض أخرى (الأوروبية)

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، الثالث من يونيو/حزيران، يوما عالميا للدراجات الهوائية لما تتمتع به من مزايا وتعدد استخداماتها، لكونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة.

وبحسب الأبحاث، فإن استخدام الدراجات الهوائية في البلاد يكون بمعدل 442% لتسلية، و16% للذهاب إلى العمل، و13% إلى المدرسة، و23% لقضاء حاجات التسوق، و6% لأغراض أخرى.

Bicycles Waiting At A Stoplight At Amsterdam The Netherlands 2018; Shutterstock ID 1180846177; purchase_order: ajnet; job: ; client: ; other:
هولندا تحظى ببنية تحتية خاصة لركوب الدراجات الهوائية ويبلغ طول مساراتها 37 ألف كيلومتر (شترستوك)

18 مليون نسمة و24 مليون دراجة هوائية

وتمتلك هولندا بنية تحتية خاصة لركوب الدراجات الهوائية، ويبلغ طول مسارات الدراجات 37 ألف كيلومتر، فضلا عن الهيكل الجغرافي للبلاد المناسب لركوب الدراجات.

ويوجد نحو 24 مليون دراجة هوائية في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وبذلك تعرف هولندا بـ"أرض الدراجات" بمتوسط 3 دراجات لكل أسرة.

Bikes parked in the city Amsterdam, Netherlands
في هولندا نحو 24 مليون دراجة هوائية بمتوسط 3 دراجات لكل أسرة (شترستوك)

يقول الهولندي تاس بيش إن ركوب الدراجات الهوائية تمنح راكبها "الحرية"، مشيرا إلى أنه تعلم ركوب الدراجة الهوائية ذات العجلات الثلاثية عندما كان عمره 3 سنوات.​​​​​​​

وأوضح بيش أن الدراجة الهوائية لا تعني وسيلة نقل فقط، بل هي وسيلة لرؤية الأماكن الجميلة والوُجود في الهواء الطلق وممارسة الرياضة.

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS - JUNE 16, 2016: People riding bicycles in historical part of Amsterdam in a beautiful summer day, The Netherlands on June 16, 2016
في هولندا الدراجة الهوائية لا تعتبر وسيلة نقل فقط بل وسيلة لرؤية الأماكن الجميلة (شترستوك)

بدوره، قال جيلي دي فريس إن الدراجات الهوائية لا تتسبب في مشاكل خلال الركن كما هي في السيارات، مضيفا أن ركوب الدراجات الهوائية أمر رائع، وتمنح القدرة على الذهاب إلى كل الأماكن وبسهولة وبسرعة.

وبحسب بيانات اتحاد راكبي الدراجات الهوائية الهولندية، تمتلك هولندا 2.3% من أصل مليار دراجة حول العالم، ويتم بيع ما يقارب من مليون دراجة جديدة في هولندا كل عام، كما أن غالبية الناس تستخدم الدراجات المستعملة.

المصدر : وكالة الأناضول