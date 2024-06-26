موقع تصوير "المؤسس عثمان" و"قيامة أرطغرل" بإسطنبول يتحول لوجهة سياحية

يستقطب موقع تصوير المسلسلات التاريخية مثل "المؤسس عثمان" و"قيامة أرطغرل" و"دستان" في مدينة إسطنبول التركية زوارا من العديد من بلدان العالم.

ويكتشف زوار موقع الشركة بمنطقة بيكوز في الجانب الآسيوي للمدينة -والذي يعد ثالث أكبر موقع سينمائي في العالم والأكبر في أوروبا- ملامح من التاريخ التركي القديم، وخاصة العثماني.

وعلى أرض تبلغ مساحتها نحو 200 دونم تقام الحفلات الموسيقية وعروض الفروسية، ويوجد مطعم "سوغوت" الذي يحمل اسم مدينة تركية تاريخية تقع شمال غرب البلاد، حيث يتم تقديم أطباق منطقة الأناضول الشهية.

الشيف حسين بولوك، مدير قسم المأكولات والمشروبات في الموقع قال إنهم يقدمون لضيوفهم نكهات فريدة من المأكولات السلجوقية والعثمانية ومأكولات الأناضول القديمة، من خلال مفهوم المطبخ الحي.

وأوضح أنهم يقدمون طعاما عن الثقافة التركية للزوار، "فقبل أن نأتي إلى أبواب الأناضول من آسيا الوسطى، كنا نتناول الزبادي ولحم الضأن، وبعد ذلك عندما أتينا إلى السلاجقة بدأت الخضار تدخل مطبخنا تدريجيا".

وأكمل، "بدأت تأتي أطباق الخضار مع الكثير من اللحم المفروم والمأكولات البحرية، ومع مزج الحلو والمالح والثقافات المختلفة مما يظهر المطبخ العثماني الغني".

وقال بولوك إنهم يقدمون للضيوف تجربة تذوق فريدة من نوعها من خلال سرد قصص الرقة واللطف في الثقافة التركية القديمة، مشددا "معظم أطباقنا هي وصفات عمرها 800 عام، جميعها تحتوي على الملح والتوابل".

ويستضيف الموقع أيضا سوقا تباع فيه منتجات تقليدية وورشة زجاج، وأماكن لالتقاط الصور بملابس تقليدية وورشة طرق الحديد.

من ناحيته، أفاد مراد شاهين، المسؤول في شركة "هار" للفنون بأن السياح المحليين والأجانب من جميع أنحاء العالم يأتون إلى الموقع.

وأردف، "من يأتي إلى هنا هم الذين يشاهدون المسلسلات التلفزيونية فهم مدركون لحكايتها".

وأكد أن الزوار يتحمسون للغاية عندما يرون الأدوات التي يستخدمها الممثلون، مبينا أن الزوار يمكنهم شراء المنتجات التي تنتج خصيصا لمختلف المسلسلات.