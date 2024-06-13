لماذا أصبحت مالطا وجهة لحفلات الزفاف وقضاء شهر العسل؟

تستقطب أسوار مالطا وشواطئها عشرات الآلاف من السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط ومن حول العالم. ولآلاف السنين، كانت الجزيرة ملاذا رومانسيا للأزواج ووجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف وعطلات شهر العسل، حيث تتمتع بطبيعة ساحرة وطقس بديع.

كما يتلاقى تراث الحضارات الإنسانية بالتقاليد المحلية الغنية للشعب المالطي، ليجعلا من الجزيرة المتوسطية مكانا استثنائيا.

خيارات لا حصر

وتتوفر في مالطا خيارات لا حصر لها لتنظيم حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، بالإضافة إلى عروض الإقامة العديدة والمغامرات والأنشطة السياحية المثالية لمن يقضون شهر العسل، كما تعتبر وجهة الأحلام للأزواج الباحثين عن بداية جديدة.

وسواء رغبتم بحفل زفاف في الهواء الطلق في أحضان حديقة غنّاء، أو بإقامة حفل مغلق، توفر الجزيرة المتوسطية للمقدمين على الزواج عددا من خيارات الإقامة وأماكن حفلات الزفاف الاستثنائية، التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

وفي قلب الجزيرة المتوسطية البديعة، تشرق الشمس بلطف على مدار العام لتمنح أيامكم المقبلة دفئا يرسخ في الذاكرة مدى الحياة.

ويتمتع مخططو السفر ومنظمو الأعراس في مالطا بخبرة طويلة ومهارات استثنائية في تنظيم المناسبات والأحداث الخاصة. وتشمل خدمات تنظيم حفلات الزفاف اقتراحات الأماكن المثالية، وتنظيمات النقل، وترتيبات شهر العسل كافة.

باقات أعراس متكاملة

وتوجد في مالطا أيضا باقات أعراس متكاملة، منها ما هو مصمم حسب الطلب، ومنها ما هو تقليدي يعقد في أجمل المواقع التاريخية، أو في الأماكن الريفية الساحرة أو حتى في وسط الأماكن العامة، التي لا تقل جمالا عن القاعات الراقية.

وكوجهة مفضلة للمقدمين على الزواج تقدم مالطا وفرة في الأنشطة والبرامج السياحية، وتتمتع أيضا بثقافة غنية ازدادت ثراء عبر القرون بتفاعلها مع مختلف الحضارات الإنسانية. هذا التاريخ الفريد للجزيرة أكسبها مكانة خاصة كوجهة رائدة للسفر والسياحة وتنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة.

وتبرز مالطا أيضا كوجهة سفر يسهل الوصول إليها، فهي تتمتع بشبكة واسعة من الرحلات اليومية، التي تربط مطارها الدولي بالوجهات العالمية، بما في ذلك البلدان والمناطق المجاورة من الشرق الأوسط، مع رحلات يومية مباشرة.

أفضل 5 أماكن الزفاف في مالطا

وللمساعدة في تنظيم "يوم العمر"، قدمت هيئة مالطا للترويج السياحي دليلا مختصرا يسلط الضوء على بعض من أفضل أماكن الزفاف:

1- بالاتزو باريسيو

بفضل تصميمه الداخلي وحدائقه الإيطالية، يعد بالاتزو باريسيو، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ18، أحد أكثر المنازل الخاصة إثارة في مالطا. يقع بالاتزو باريسيو بالقرب من شوارع فاليتا المزدحمة، لذلك، فهو يمنح الضيوف الكثير للقيام به في الأيام والساعات المحيطة باحتفالات الزفاف.

بدءا من قاعة المدخل الكبرى بأسقفها المقببة وجدرانها المزركشة وحتى جمال قاعة بالاتزو باريسيو المبهر، توفر كل مساحة هنا مكانا لتأمل سحر المكان والاستمتاع بأجواء حيوية نابضة بالفرح.

وتم ترخيص بالاتزو باريسيو لإقامة مراسم الزواج في قاعة الاحتفالات سالا لومباردا الشهيرة. ولمن يفضلون أجواء ومناسبات أكثر تقليدية، فبإمكانهم تنظيم الاحتفالات في بناء سيدة النصر القريب من المكان.

2- فيلا بولونيا

فيلا بولونيا هي قصر ريفي جميل يعود تاريخه إلى القرن الـ18. تتميز بفخامة التنسيق الباروكي والرومانسية المعمارية، التي يحلم بها الأزواج. كما ينعم المكان بحدائق واسعة يمكن تزيينها لتناسب جميع المناسبات والمتطلبات الخاصة. وتتمتع الحدائق بخلفية جذابة مع لمسات معمارية تاريخية وخيارات داخلية مغلقة، تجعل منها مكانا مثاليا لصور الزفاف.

3- حدائق البركة

تُعد حدائق البركة أحد الأماكن التاريخية الفريدة في فاليتا، وتتمتع بموقع متميز في أعلى الحصون، أسفل حدائق البركة العليا مباشرة. يتميز المكان بالمناظر الطبيعية الرائعة المطلة على المدينة القديمة وعبر المرفأ.

وتقدم أبهة المكان والتجهيزات المتوفرة في حدائق البركة خلفية مناسبة لاحتفالات الزفاف ويمكن لها استضافة 150 ضيفا.

4- فيلا بيجا

تطل فيلا بيجا على الميناء الكبير، وتتميز بتصميم داخلي على الطراز الكلاسيكي يعود تاريخه للقرن الـ17. تحتوي فيلا بيجا على مجموعة واسعة من الغرف والمساحات، التي تمنح الأزواج المرونة فيما يتعلق بشكل الزفاف وأعداد الضيوف.

كما تتميز فيلا بيجا أيضا بخدمات فاخرة ومرافق حديثة تحترف تقديم الطعام لجميع المناسبات. يمكن أن يستوعب هذا المكان قرابة ألف شخص واقف و600 شخص جالس.

5- زارا لودج

زارا لودج هو مبنى معاصر يقع في مزرعة صيد مالطية تقليدية وسط مساحات ريفية خضراء. تم مؤخرا إعادة استخدام المبنى وأراضيه لاستضافة حفلات الزفاف وجميع المناسبات. يتميز زارا لودج بوفرة الخيارات المتعلقة بتصميم المناسبة والموضوعات وأعدادا الضيوف، ويوفر الفناء الخلفي للمكان مساحة شاسعة تضم مسبحا محاطا بأشجار الفاكهة.

وفي الداخل، توجد غرفة الرسم تتوسطها مدفأة على الطراز المغربي ولمسات من الفن المالطي والسيراميك الملون، الذي يزين الجدران. يعتبر زارا لودج مكانا مناسبا لاستضافة عشاء زفاف راق أو حفلات استقبال. كما يحتوي المكان على غرفة اللافندر ذات الأرضية الرخامية وأثاثها المصنوع من الخشب الماهغوني المصقول الفاخر. وتعتبر غرفة اللافندر مكانا هادئا بعيدا عن الحشود لالتقاط صور الزفاف الخاصة والعائلية.

جدير بالذكر أن الأرخبيل المالطي يقع في قلب البحر الأبيض المتوسط ويتكون من 3 جزر رئيسية: مالطا وغودش وكومينو. كما تحتضن مالطا أحد أقدم المعابد في العالم.

وتفتخر مالطا بنسيج غني من التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي، وتضم العديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو. من الشواطئ الساحرة ورحلات اليخوت إلى خيارات الإقامة والأنشطة السياحية المتنوعة، تعدكم مالطا بحفل زفاف أسطوري وإجازة شهر عسل لا تُنسى.