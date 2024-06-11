لاوديكيا التركية.. رحلة عبر الزمن في "مدينة زيوس" التاريخية

تمكن آثاريون أتراك من العثور على ما يتجاوز 5 آلاف قطعة أثرية في مدينة لاوديكيا التاريخية التي تعود إلى أكثر من 5 آلاف و500 سنة قبل الميلاد، بولاية دنيزلي غربي تركيا، وذلك على مدى 21 عاما من أعمال التنقيب.

واستقبلت لاوديكيا العام الماضي أكثر من 100 ألف زائر، وسط توقعات بارتفاع الرقم هذا العام، وتُعرف المدينة تاريخيا باسم "مدينة زيوس" -كبير الآلهة عند قدماء الإغريق-، وهي مدرجة في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو.

من أكثر المواقع السياحية زيارة

وقال رئيس فريق التنقيب الأثري البروفيسور الدكتور جلال شيمشك، إنهم "خلال السنوات الـ21 الماضية، تمكنوا من الوصول إلى الكثير من القطع الأثرية المهمة في المنطقة".

وتُعرف لاوديكيا بأنها واحدة من أكثر المواقع السياحية زيارة في تركيا والعالم، لجهة تميزها من حيث الموقع الأثري والتاريخي للمدينة القديمة.

واكتشفت المدينة القديمة لأول مرة في القرن الـ17 بواسطة رحالة أوروبيين، ليتضح بعدها أن تاريخ هذا الموقع الأثري يعود إلى أكثر من 5 آلاف و500 عام قبل الميلاد.

تفاصيل المدينة القديمة

وتثير هذه المدينة اهتمام وفضول السياح المحليين والأجانب بكنوزها الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين.

وجرى تنفيذ أول حفريات أثرية علمية في الموقع بين عامي 1961 و1963، ليتولى بعدها الآثاري التركي شيمشك، أعمال التنقيب والحفر والترميم منذ 2003.

وخلال السنوات الـ21 الماضية، تم العثور على العديد من الهياكل واللقى والقطع الأثرية، التي تحكي الكثير عن تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية للمدينة القديمة.

معالم أثرية فريدة

وتشمل المعالم الأثرية البارزة في المدينة كتل الترافرتين المزخرفة التي تعود إلى ألف و750 عاما، وتمثال الإمبراطور الروماني ماركوس أولبيوس نيرفا ترايانوس الذي يبلغ طوله 3 أمتار ويعود تاريخه إلى ألف و906 أعوام.

وكذلك نافورة ترايانوس التي تعود إلى ألفي عام، وتمثال رأس الكاهن الذي يُعتقد أنه يعود إلى ألفي عام أيضا. كما تم مؤخرا اكتشاف رأس تمثال ينسب إلى "هيجيا" -إلهة الصحة والنظافة في الأساطير الإغريقية -.

5 آلاف قطعة في 21 عاما

وقال شيمشك: "على مدى 21 عامًا من أعمال التنقيب في مدينة لاوديكيا التاريخية، تمكنا من العثور على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية".

وأشار إلى أن أعمال الترميم تجري في المدينة منذ عام 2008، حيث تمكنوا من إعادة الكثير من القطع والهياكل الأثرية إلى وضعها الأصلي.

وأضاف الآثاري التركي: "حاليًا، تُعرف لاوديكيا بأنها واحدة من أكثر المواقع الأثرية زيارة في بلدنا والعالم".

أهمية موقع لاوديكيا الأثري

وأكد أهمية موقع لاوديكيا الأثري باعتباره مركزا تجاريًا وثقافيا وفنيا ورياضيا وأدبيا وطبيا يعود إلى آلاف السنين، مشددًا على زيادة اهتمام السياح بالمدينة خلال السنوات الماضية.

ولفت شيمشك إلى أن عدد الزوار انخفض خلال فترة جائحة كورونا، لكنه بدأ بالارتفاع مجددا عقب رفع قيود التنقل واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأوضح أن 117 ألف شخص زاروا الموقع الأثري العام الماضي، وكان المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد السياح حاجز الـ100 ألف.

وأعرب عن توقعه بأن يستقبل الموقع الأثري هذا العام عددا أكبر من الزوار المحليين والأجانب مقارنة بالعام الماضي 2023.