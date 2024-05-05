كيف يؤثر النظام الغذائي النباتي على صحتك وبشرتك؟

يعد النظام الغذائي النباتي بمثابة مفتاح صحة وجمال البشرة، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية من ناحية ويقي من سرطان الجلد من ناحية أخرى.

مجلة "ستايل بوك" عرّفت النظام الغذائي النباتي بأنه يعتمد على الخضروات والفواكه الطازجة والأحماض الدهنية "أوميغا 3″، مع الاستغناء التام عن الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتي تتمثل في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك البيض.

الوقاية من البثور

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الاستغناء عن منتجات الألبان يقي البشرة من البثور وحب الشباب، والتي تحفز الهرمونات والكربوهيدرات الموجودة في اللبن ظهورها.

كما أشارت إلى أن الاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان يساعد على التمتع ببشرة صافية، نظرا لأن الأحماض الدهنية المشبعة أو المهدرجة الموجودة في اللحوم والزبدة واللبن تتسبب في ظهور دهون عنيدة للغاية يصعب التخلص منها، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام، ثم نشوء الرؤوس السوداء.

ويعمل النظام الغذائي النباتي أيضا على تعزيز صحة الأمعاء من خلال زيادة عدد البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، ومن المعروف أن التمتع بأمعاء صحية يعني التمتع ببشرة نقية تخلو من الشوائب.

الوقاية من سرطان الجلد

ويسهم النظام الغذائي النباتي أيضا في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، إذ من المعروف أن استهلاك الكثير من اللحوم والدهون يرفع احتمالية خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه مثل فيتامين "سي" وفيتامين "إي" تقلل خطر الإصابة به.

الاستفادة المثلى

وبحسب المجلة، فلتحقيق الاستفادة المثلى من النظام الغذائي النباتي ينبغي أن يتضمن البروتينات كالعدس وجبن التوفو والأحماض الدهنية "أوميغا 3" الموجودة في الجوز وفول الصويا وبذور الكتان وكذلك زيت بذر الكتان، وفيتامين "بي 12" المتوفر في مخلل الملفوف ومنتجات الصويا المخمرة وفطر الشيتاكي.

ومن المهم أيضا أن يتضمن النظام الغذائي النباتي مضادات الأكسدة مثل فيتامين "سي" الموجود في الليمون والبرتقال واليوسفي والفلفل الحلو والجوافة والكيوي والخضروات الخضراء، وفيتامين "إي" الموجود في زيت الزيتون والبطاطا الحلوة، والكاروتينات (الجزر والمشمش والبقدونس والبطيخ)، وكذلك ريسفيراترول وفلافونويد (العنب والفول السوداني والتوت).

كما أن الشاي الأخضر يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة وجمال البشرة.