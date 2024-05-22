ما الفواكه والخضراوات التي لا ينبغي تخزينها معا لضمان بقائها طازجة؟

من العادات الشائعة لدى معظم ربات البيوت تخزين البصل والبطاطس في سلة واحدة، لا سيما مع تشابه ظروف تخزينهما، ومن الشائع كذلك حفظ المشتريات من الفواكه والخضراوات في الثلاجة على رف واحد أو في درج مشترك، غير أن هذه الممارسات قد تسبب المزيد من هدر الطعام، إذ إن هناك أنواعا من الأطعمة لا ينبغي حفظها مع بعضها البعض، لتجنب التلف السريع والذبول والتعفن.

ولكن، كيف تميّزين الفواكه والخضراوات التي لا يجب عليكِ تخزينها معا لضمان بقائها طازجة لأطول فترة ممكنة؟

أطعمة منتجة للإيثيلين.. وأخرى حساسة تجاهه

يقول خبير الطهي جون أدلر، لموقع "مارثا ستيوارت"، إن هناك العديد من الفواكه والخضراوات التي ينبعث منها غاز الإيثيلين مثل الأفوكادو والتفاح والموز والعنب والخوخ والفلفل والطماطم، وهو هرمون نباتي يحفز نضج الثمار، وهناك أيضا منتجات حساسة تجاه هذا الغاز، ويتسبب في فسادها مثل الجزر والخيار والخضراوات الورقية والقرنبيط والليمون.

وينبه أدلر إلى أهمية فهم هذين النوعين من الأطعمة ومراعاة عدم الجمع بينهما أثناء التخزين، لتقليل التلف وهدر الطعام، ويوضح أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن تخزين البصل والبطاطس معا يعد من أكثر الأخطاء شيوعا، إذ ينتج البصل كمية من الإيثيلين، مما يتسبب في تعفن البطاطس القريبة منه وفسادها قبل الأوان، كما أن محتوى الرطوبة العالي في البطاطس يؤثر على البصل ويعزز تبرعمه، ولهذا ينبغي تخزينهما منفصلين في مكان مظلم وجيد التهوية.

ويضيف خبير الطهي أن التفاح كذلك ينبعث منه الكثير من غاز الإيثيلين، وكثيرا ما يُوصى بحفظه بعيدا عن الفواكه والخضراوات الحساسة لهذا الغاز، سواء بحفظه في وعاء على طاولة المطبخ، أو وضعه في الثلاجة على بعد 15 إلى 20 سنتيمترا على الأقل من الأطعمة الأخرى.

ما أهمية فصل الفواكه والخضراوات؟

من جانبه، ينقل موقع "بيتر هومز آند جاردنز" عن خبيرة الطهي ميغان هيل أن غاز الإيثيلين الذي ينبعث من بعض الفواكه والخضراوات هو هرمون نباتي طبيعي تماما ومفيد لاكتمال عملية النضج، وبدون الإيثيلين فإن الأفوكادو سيظل صلبا كالصخر بدلا من أن يتحول إلى قوامه الزبدي اللذيذ القابل للهرس.

لكن في المقابل، تحذر هيل من حفظ الفواكه والخضراوات التي تنتج الإيثيلين بجوار المنتجات الحساسة له، إذ يؤثر على نضج الأطعمة الأخرى من حوله بوتيرة أسرع أو قبل أوانها، ولهذا ليس غريبا أن يتلف الليمون إذا تم حفظه مع الفلفل مثلا، أو أن يتلف الخيار إذا كان قريبا من الطماطم.

لا تخزن أنواع الطعام هذه معا

وفق موقع "برايت سايت"، لا ينبغي حفظ هذه الأزواج من الأطعمة متجاورة في الثلاجة ومنها:

التفاح والجزر: ينتج التفاح كميات كبيرة من غاز الإيثيلين، مما يعزز اكتساب الجزر طعما مرا، ويفسده بشكل أسرع.

ينتج التفاح كميات كبيرة من غاز الإيثيلين، مما يعزز اكتساب الجزر طعما مرا، ويفسده بشكل أسرع. الخيار والطماطم: يعد الخيار شديد الحساسية للإيثيلين الذي تنتجه ثمار الطماطم، ويبدأ في الاصفرار في وقت أبكر مما ينبغي.

يعد الخيار شديد الحساسية للإيثيلين الذي تنتجه ثمار الطماطم، ويبدأ في الاصفرار في وقت أبكر مما ينبغي. الخوخ والموز: ينبغي تخزين الخوخ الناضج بعيدا عن الموز، لأن غاز الإيثيلين المنبعث من الموز يمكن أن يؤدي إلى تلف الخوخ ونضجه أسرع من المعتاد (كلما نضج الموز كلما أطلق نسبة أكبر من الإيثيلين).

ينبغي تخزين الخوخ الناضج بعيدا عن الموز، لأن غاز الإيثيلين المنبعث من الموز يمكن أن يؤدي إلى تلف الخوخ ونضجه أسرع من المعتاد (كلما نضج الموز كلما أطلق نسبة أكبر من الإيثيلين). الباذنجان والبطيخ: يُنصح بحفظ البطيخ بعد تقطيعه في وعاء محكم الغلق حتى لا يؤثر الإيثيلين المنبعث منه على باقي الأطعمة مثل الباذنجان، وبشكل عام، يُفضل حفظ الباذنجان بعيدا عن أي فاكهة.

يُنصح بحفظ البطيخ بعد تقطيعه في وعاء محكم الغلق حتى لا يؤثر الإيثيلين المنبعث منه على باقي الأطعمة مثل الباذنجان، وبشكل عام، يُفضل حفظ الباذنجان بعيدا عن أي فاكهة. العنب والمانجو: العنب من الثمار الحساسة تجاه الإيثيلين ولا يتحمل أي فواكه وخضراوات قريبة منه، أما المانجو فتنتج الكثير من الإيثيلين الذي يؤدي إلى تعفن العنب بشكل أسرع، وكذلك فإن العنب يمتص الروائح بسهولة من الخضراوات بجانبه.

نصائح لحفظ الخضراوات والفواكه

إذا كانت المساحة المتاحة لحفظ الفواكه والخضراوات داخل الثلاجة محدودة، فإن أهم نصيحة لكِ هي فصل الأطعمة المنتجة للإيثيلين عن غيرها الحساسة له (15 إلى 20 سنتيمترا على الأقل).

يمكنك الاعتماد على بعض المنتجات وعبوات التخزين المخصصة لامتصاص غاز الإيثيلين للحفاظ على الفواكه والخضراوات الطازجة لأطول فترة ممكنة.

تجنبي تخزين الخضراوات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، ويمكنك الاحتفاظ بها في أكياس شبكية قابلة للاستخدام المتكرر، أو أكياس بلاستيكية مزودة بثقوب تسمح بدوران الهواء والحفاظ على انتعاشها.

يمكنك الاستفادة من خاصية إنتاج الإيثيلين لصالحك، فمثلا إذا كنت ترغبين في تسريع نضج ثمرة الأفوكادو الصلبة، ما عليك سوى وضعها مع التفاح أو أي ثمار أخرى منتجة للإيثيلين في كيس ورقي لمدة يوم أو يومين.

عليك حفظ البطاطس في الخزانة داخل كيس ورقي، ولكن بعيدا عن البصل أو الفواكه مثل التفاح الذي ينبعث منه غاز الإيثيلين، ويجعل البطاطس تبدأ في التبرعم.

لا تغسلي الفواكه والخضراوات قبل حفظها في الثلاجة، لأن ذلك يعرضها للتلف ونمو البكتيريا، كما تقول عالمة أبحاث الغذاء أماندا ديرينغ، من جامعة بيردو.

الكرنب والقرنبيط والبروكلي والخضراوات الورقية يمكن أن تدوم لفترة أطول في الثلاجة، غير أنها حساسة للإيثيلين، لذا لا يفضل حفظها في الدرج واحد مع الشمام والكيوي والتفاح، حتى لا تتحول إلى اللون الأصفر والتعفن السريع.

ما أهمية تنظيم ثلاجتك؟

قومي بتنظيم ثلاجتك ومراقبة الفواكه والخضراوات بها مع مراعاة: