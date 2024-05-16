بماذا تتميّز تصاميم النظارات الشمسية في صيف 2024؟ وكيف تختار ما يناسبك؟

تمثل الجاذبية عنوان موضة النظارات الشمسية في صيف 2024، حيث تطل النظارات بأحجام ضخمة وألوان جذابة تخطف الأنظار.

وتعد النظارة الشمسية قطعة إكسسوار لا غنى عنها خلال فصل الصيف، فهي لا تُضفي لمسة أناقة وجاذبية على المظهر فحسب، بل توفر للعين حماية من الأشعة الضارة أيضا.

نظارات شمسية بألوان زاهية

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية، المتخصصة في الموضة والجمال، أن عدسات النظارات الشمسية هذا الصيف تتميز بالألوان الزاهية مثل الوردي والأصفر والأخضر والأزرق، لتلفت الأنظار من ناحية وتشيع أجواء البهجة والسعادة من ناحية أخرى.

ويمكن أن تمثل هذه النظارات الشمسية الجذابة محور الإطلالة، حيث ينبغي تنسيقها مع ملابس تكتسي بألوان مطفأة، وذلك لتسليط الضوء عليها من ناحية، والبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

نظارة "عين القطة" تخطف الأنظار

وأضافت المجلة أن بعض موديلات النظارات الشمسية لهذا الصيف تتميز بحجمها الكبير وعدساتها الملونة، خاصة تصميم "عين القطة" الذي يمتاز بإطار عريض للغاية يزهو باللون الفيروزي مع عدسات تسطع باللون الأصفر.

كما يمتاز تصميم عين القطة بجوانب ذات نهاية مدببة الشكل يجعل الوجه يبدو مستديرا، لذا يعد خيارا مثاليا للوجه كثير الزوايا وحاد الحواف.

وكان هذا الموديل قد شهد رواجا كبيرا في ستينيات القرن الماضي، ليعود ويطل هذا العام بألوان زاهية كالأخضر، أو كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والبيج.

كيف تختار النظارة الشمسية المناسبة؟

أوضحت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية أن النظارة الشمسية السليمة والمناسبة تعد بمثابة درع حماية للعين، إذ تحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات مؤلمة إذا أصابت العين بكثافة عالية، ما يرفع على المدى الطويل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المعروف أيضا باسم "المياه البيضاء" أو "الكاتاراكت".

حماية من الأشعة فوق البنفسجية

وأضافت الجمعية أن ارتداء نظارة شمسية مناسبة كفيل بحماية العين، موصية المستخدمين بقراءة العلامات على النظارة الشمسية، واختيار العدسات التي تحتوي على فلتر للأشعة فوق البنفسجية، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر (UV400).

ويمكن الاستدلال على النظارات، التي توفر هذه الحماية، من خلال العلامة (UV400)، ومن المهم أيضا أن تحتوي النظارة على علامة سي إي (CE)، التي تضمن أن النظارة الشمسية تلبي معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

درجة التعتيم المناسبة

وأكدت الجمعية أيضا على أهمية اختيار نظارة تشتمل على عدسات ذات درجة تعتيم مناسبة، موضحة أن درجة التعتيم لا تتعلق بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإنما بدرجة الحماية من الإبهار.

وهناك مقياس يتراوح من 0 إلى 4، وكلما ارتفعت القيمة على هذا المقياس، كانت قدرة العدسة على فلترة الضوء المزعج أكبر، وتعد الدرجة 2 مناسبة لظروف الحياة اليومية، بينما تعد الدرجات الأعلى مناسبة للشواطئ والمناطق الجبلية.

وأكدت الجمعية أيضا على أهمية مراعاة حجم النظارة قياسا بحجم وشكل الوجه وأيضا الشخصية، موضحة أن النظارة السليمة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة تصل إلى الحاجب لتغطي العين، كما ينبغي أن تكون أذرع النظارة عريضة، وذلك لحماية العين من الأشعة الساقطة عليها من الجانب.